In Sachen Gaming ordentlich sparen? Dann darfst du diese 5 frühzeitigen Black Friday-Deals keinesfalls verpassen!

Auch im Jahr 2023 lassen sich die Online-Händler rund um den Black Friday nicht lumpen!

Und so dürfte es doch kaum verwunderlich sein, dass noch vor offiziellem Start am 17.11.2023 schon das ein oder andere Schnäppchen zu entdecken ist.

Was jedoch sehr wohl überrascht, ist die Tatsache, dass sich hierunter dieses Jahr auch echte Kracher und brandaktuelle Neuerscheinungen wie GOTY-Anwärter befinden. Ganz recht, mitunter ist nämlich auch das legendäre Zelda-Sequel zu Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, im Angebotssortiment vertreten.

Und wer seine Switch noch ein weiteres Mal mit einer Spieleperle beglücken möchte, der bekommt derzeit sogar das wohl beste Switch-Pokémon-Spiel, Schwert/Schild, für kleines Geld schon nahezu hinterher geschmissen.

Eher nicht so der Nintendo-Fan? Kein Problem, für die PS5 gibt es derzeit nämlich auch grandiose Rabatte, die mitunter das märchenhafte Soulslike Lies of P sowie JRPG-Kost mit actionreichem Anstrich in Form von Final Fantasy XVI umfassen.

Und wer eher kompetitive Ansprüche hat, gern mit Freunden spielt oder auch einfach mal so in virtueller Form Backenfutter verteilen mag, der ist mit Preisnachlässen zu Mortal Kombat 1 bestens bedient!

Du merkst es sicher schon – Hier ist für jeden etwas dabei!

Die besten frühzeitigen Black Friday Gaming-Angebote

Lies of P (PS5) Soulslike-Kost vom feinsten – Selbst ohne das nächste Elden Ring DLC oder ein neues Dark Souls ist im Jahr 2023 doch allemal für knallharte Soulslike-Kost gesorgt gewesen. Konkret erwartet dich in Lies of P dabei der Neuanstrich des nur allzu bekannten Pinocchioabenteuers, der packend düster daherkommt, flottes Gameplay bietet und sich gewohnt nervenaufreibend präsentiert Jetzt für nur 42,99 Euro bei Amazon sichern!

Pokémon Schild (Nintendo Switch) Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war ... – Auch für Fans des Taschenmonsteruniversums gibt es zum Black Friday Grund zur Freude. Immerhin ist einer der besten Switch-Ableger derzeit zum grandiosen Preis von weniger als 30 Euro zu ergattern! Durchstreife demnach die Galar-Region, sammele Hunderte Pokémon und verliere dich im Kampf-, Tausch- und Erkundungsfieber! Jetzt bei Amazon für 29,99 Euro sichern!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Links größtes Abenteuer aller Zeiten! - Breath of the Wild war bereits groß, der Nachfolger fügt aber neben weiteren Verbesserungen auch noch eine gigantische Oberwelt hinzu, die mit weiteren Rätseln, neuen Fähigkeiten und interessanten Baumechaniken lockt. Durchstreife die Lüfte, schwebende Inseln und weiten Felder, behaupte dich gegen allerlei Monster und lass dich auf TV wie im Handheld-Modus von diesem einzigartigen Abenteuer verzaubern! Den GOTY-Kandidaten bekommst du derzeit bei Alza schon für 46,90 Euro (exklusive Versand)

Final Fantasy XVI (PS5) Alte Stärken treffen auf flotte Neuerungen – Final Fantasy XVI distanziert sich mehr denn je von der klassichen JRPG-Formel der Reihe und setzt infolgedessen auf einen temporeicheren, actionorientierten Ansatz. Doch das funktioniert grandios, facht es doch das Tempo ordentlich an, ohne die Story allzu sehr in den Hintergrund driften zu lassen. Demnach ist auch der neueste Ableger ein Must Play für jeden eingefleischten Fan und aktuell für den gebotenen Spitzenpreis ein Pflichtkauf! Final Fantasy XVI gönnst du dir derzeit für erschwingliche 39,95 bei Netgames!

Mortal Kombat 1 (Xbox Series, PS5) Reichlich Backenfutter für einen schmalen Taler – Auch wenn Mortal Kombat 1 nicht ganz an die Größe seines Vorgängers heranreicht (zumindest noch nicht), bietet der neueste Teil doch allerlei Vorzüge wie das grandiose Kameo-System, schicke Optik, eine packende Story und (wieder einmal) eine Vielzahl eindrucksvoller wie brutaler Finisher. Spaßige Prügelaction ist hier jedoch nicht nur im Singleplayer, sondern auch im lokalen wie online VS.-Modus garantiert! Und jetzt ... Get over here! Auch Mortal Kombat 1 bekommst du derzeit bei Netgames für gerade einmal 39,95 Euro!

War noch nicht das Passende dabei? Kein Problem, dann schau doch einfach regelmäßig vorbei ... Immerhin aktualisieren wir die Artikel in aller Regelmäßigkeit und machen dich so womöglich schon in Kürze wieder auf aktuelle Angebote aufmerksam!

Noch auf der Suche nach der passenden Konsole? Dann wirst du hier fündig