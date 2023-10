Zu den Prime Deal Days gibt es nur eine Smartwatch, die ich mir gönnen würde – und es ist die Garmin fenix 7!

Die Garmin fenix 7 ist noch immer eine recht junge Smartwatch, die alle ambitionierten Sportler, Fitness-Freaks und Fans des Herstellers hellhörig werden lassen sollte.

Für gewöhnlich wird sie mit einer UVP von stolzen 699,99 Euro vertrieben und ist damit ein kostspieliges Vergnügen – nicht so aber entlang der Prime Deal Days. Amazon lockt derzeit nämlich mit phänomenalen Rabatten auf allerlei Produktkategorien und so natürlich auch mit dem ein oder anderen Deal für die Sportlichen unter uns.

Konkret handelt es sich bei der fenix 7 um eine schicke GPS-Multisport-Smartwatch, die mit einem 1,3-Zoll-Display, Touch-Steuerung, üppigen 11 Tagen Akkulaufzeit und den ganzen Annehmlichkeitssortiment von Garmin punkten mag – inklusive detailliertem Tracking, Optimierungsvorschlägen und Dutzenden Sport-Applikationen.

Außerdem ist sie robust genug, um jedem Abenteuer standzuhalten, und weist dir beim Erkunden infolge des integrierten GPS sogar allzeit den Weg auf deiner Wunschroute. Doch auch im Alltag macht die fenix 7 eine grandiose Figur, punktet durch Garmin Pay, einer Reihe kunterbunter Quickfit-Armbänder für ein stylisches Finish sowie Garmin Music für die nötige Portion Unterhaltung.

Überzeugt? Gut so! Dann schau noch heute einmal bei Amazon vorbei und sichere dir eine der besten High-End-Smartwatches für kleines Geld!

Das beste Smartwatch-Angebot der Prime Deal Days: Die Garmin fenix 7

Garmin fenix 7: statt 699,99 Euro für nur 465,99 Euro bei Amazon sichern Eine unglaubliche Uhr zum unglaublich niedrigen Preis. Obwohl es nicht das Modell mit Solarladeoption ist, kann die Akkulaufzeit noch immer begeistern, die Auswahl an Sport-Apps ist grandios und auch im Alltag macht die fenix 7 eine grandiose Figur. Ein Konkurrent zur Apple Watch Ultra (2), welcher selbiger mehr als ebenbürtig sein könnte ... Nutze die Vorzüge der Garmin-Tools, lass dich mithilfe der Body Battery besser durch den Alltag leiten und erreiche mehr Fortschritt beim Training durch Optimierungsoptionen. Das perfekte Upgrade für alle, die im sportlichen Bereich auf das nächste Level gelangen wollen!

Warum du jetzt zuschlagen solltest:

Ehrlich gesagt begeistert die Prime Deal Days unterm Strich dieses Jahr nicht immer mit Masse, noch Klasse. Doch gerade deswegen sind die Deals, die empfehlenswert sind, so begeisterungswürdig.

Und neben Angeboten für Smart-TVs, Kopfhörer und das ein oder andere Videospiel zählt hierzu zweifelsohne dieser Smartwatch-Deal.

Garmin brilliert schon seither durch Qualität, die eben ihren Preis hat. Klar, es gibt auch günstige Einstiegsoptionen, für die ambitioniertesten Sportler ist das beste Accessoire aber gerade gut genug. Und nicht selten greifen iPhone-Besitzer infolgedessen natürlich zur Apple Watch (Ultra).

Aber ganz ehrlich: Warum unnötig viel Geld für das Apple-Pendant bezahlen, wenn Garmin sich seit Jahren mit der Perfektion der sportlichen Smartwatches auseinandersetzt – und eben jene mit der fenix 7 nun nahezu vollumfänglich erreicht hat?

Hier bekommst du einen Akku mit gigantischer Ausdauer, eine durchdachte Auswahl an Apps und on top noch ein paar schicke Annehmlichkeiten für den Alltagsgebrauch geboten – kurzum: Alles, was das Herz nur begehren mag.

Das einzige, was Geschmackssache ist, dürfte wohl das Design sein ... Aber wer sich davon nicht abschrecken lässt (oder gar bewusst hiervon angesprochen wird), der kann mit diesem Deal auf kurze wie lange Sicht absolut nichts verkehrt machen – Und jetzt: Sport frei!