Neue PS5 Beta-Software erlaubt endlich 8TB SSDs und Dolby Atmos

Sony hat eine neue PS5 Beta-Software angekündigt, die ab heute eine Fülle neuer Funktionen für die Konsole bietet, darunter die Unterstützung von 8TB SSDs.

Seit Mitte 2021 können PS5-Besitzer SSDs mit einer Kapazität von bis zu 4 TB verwenden, doch diese Grenze wird sich bald ändern. Wie im PlayStation Blog angekündigt, wird die neue Beta der Systemsoftware es den Spielern ermöglichen, SSDs mit einer Größe von bis zu 8 TB zu verwenden. Außerdem gibt es Verbesserungen für das begehrte 3D-Audio und neue Optionen für die Zugänglichkeit mit deinem DualSense-Controller.

Wenn du jemand bist, der viele der besten PS5-Spiele aus dem PS Plus Game Katalog herunterlädt, dann ist die neue 8TB-Grenze sicher eine willkommene Nachricht. Das ist besonders aufregend, wenn man bedenkt, dass die Preise für Gen 4 NVMe-SSDs weiter sinken, während die Gen 5-Modelle auf der PC-Plattform eingeführt werden. Es ist jetzt möglich, 8-TB-Modelle für etwa 800 € zu finden, was wahrscheinlich mehr ist, als du jemals brauchen wirst.

Die Preise für die 4TB-Versionen sind auf ein Allzeittief gesunken. Viele der einstigen Flaggschiff-Modelle sind heute für nur 200 € erhältlich und damit weit entfernt von den einstmals hohen Preisen auf dem Etikett. Es wird nicht mehr lange dauern, bis auch die 8TB-Modelle in den nächsten Monaten in die Knie gehen.

Das ist aber bei weitem nicht die einzige spannende Neuerung der PS5. Denn mit der neuen Firmware werden auch Dolby Atmos-Geräte wie Soundbars unterstützt. Außerdem sind sie mit 3D-Audio kompatibel und bieten damit eine viel bessere Soundunterstützung als bisher. Während die Xbox Series X bereits seit ihrer Markteinführung über diese Funktion verfügt, hat Sony rund drei Jahre gebraucht, um aufzuholen, aber jetzt ist sie da.

Auch in Sachen Barrierefreiheit wurden weitere Schritte unternommen. Jetzt kannst du einen zweiten DualSense-Controller zur Unterstützung verwenden, d. h. zwei Gamepads können wie ein einziges funktionieren. Das bedeutet Mobilität in Spielen mit den Sticks in verschiedenen Händen und auch zusätzliche Tasten. Diese neue Funktion wird auch von den DualSense Edge und den PSVR 2 Sense Controllern sowie einigen anderen PS5-Controllern unterstützt, um so vielseitig wie möglich zu sein.

PS5-SSDs gehören zum besten PS5-Zubehör, das du bekommen kannst, und wir empfehlen nur die besten Monitore für PS5, wenn die besten Gaming-Fernseher einfach nicht ausreichen.