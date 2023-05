So findest du dich in Tears of the Kingdom zurecht

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt einige Woche draußen und fesselt mich noch immer in jeder freien Sekunde an die Switch. Und auch wenn es in seinen Grundzügen noch dieselbe Welt wie in Breath oft he Wild ist, hat es Nintendo trotzdem geschafft, dass sie sich beinahe wie eine völlig neue anfühlt. So gibt es einmal mehr eine gewaltige Menge an Geheimnissen zu entdecken.

Weil das für den einen oder anderen aber auch etwas überwältigend sein kann, habe ich hier noch einige Tipps für dich, die dir die Erkundung von Hyrule etwas zugänglicher gestalten. Damit gehen natürlich einige Spoiler für Dinge einher, deren Entdeckung einen großen Teil des Spielspaß ausmachen.

Hol dir deine Pferde zurück

Vielleicht denkst du jetzt, ich spreche von dem Pferdegott, auf den du in Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom stoßen kannst. Das bedrohlich aussehende Wesen kann dir deine heißgeliebten Reittiere, sollten sie auf tragische Weise das Zeitliche gesegnet haben, wieder zurück ins Leben holen. Den meine ich aber tatsächlich gar nicht. Mein Punkt ist vermeintlich viel kleiner, hat meine Liebe zum Spiel aber noch einmal deutlich verstärkt.

Daher frage ich erst einmal: Hast du die Ställe im Vorgänger bereits mit zugerittenen Pferden bestückt haben – etwa dem ungestümen Hengst, der Ganondorfs aus Ocarina of Time verdächtig ähnlichsieht? Nun, dann solltest du bei einem der Ställe in TotK unbedingt einen Besuch abstatten und dir wird auffallen, dass das Spiel den Speicherstand von BotW ausliest und dir deine treuen Gefährten auch hier zum Abholen anbietet. Dieses Feature mag nicht so weit gehen wie bei einem Mass Effekt, dass deine Entscheidungen, die du im Spiel triffst, in den nächsten Teil der Reihe übertragen. Doch allein DASS die Entwickler sich die Zeit genommen haben, eine solche Kleinigkeit in ihren Open-World-Kracher einzubauen, lässt mich einfach nur den Hut ziehen. Chapeau, Nintendo.

(Image credit: Nintendo)

Wie du alle Schreine findest

Ebenfalls wie im Vorgänger, gibt es auch in TotK wieder den Schrein-Sensor, der dir beim Finden der Mini-Dungeons hilft. Die meisten Gamer dürften aber das Problem kennen, wenn am Ende einer großen Sammelei das letzte Stück fehlt und man keine Ahnung hat, wo man suchen soll. Hierfür gibt es einen gewissen Kniff, der einigen aufmerksamen Spielern auch schon aufgefallen sein dürfte.

In den Untergründen, die einen erheblichen Teil der neu erforschbaren Gebiete Hyrules ausmachen, findest du überall sogenannte Lichtwurzeln. Neben ihrer Funktion, Licht ins buchstäbliche Dunkel zu bringen, befindet sich jede davon aber auch exakt unter einem Schrein. Und da sich diese Wurzeln weitaus leichter finden lassen, indem du einfach die dunklen Flecken der Karte erforschst, kannst du so ganz einfach auf die Position der noch fehlenden Schreine rückschließen.

Halte Ausschau nach Schatzkarten

Dieser Tipp mag für emsige Forscher offensichtlich sein, kann aber gerade zu Beginn des Spiels den Unterschied machen, wenn noch jeder Schlag eines Feindes das direkte Game-Over bedeutet. Um dich dagegen besser zu wehren, kannst du entweder Gerichte kochen, die deinen Rüstungswert temporär verbessern, oder du wirfst mal einen genaueren Blick auf die überall schwebenden Himmelsinseln.

Auf einigen davon findest du nämlich Truhen, die Schatzkarten enthalten, die dich wiederum zu Orten in den Untergründen führen. Folgst du dem X zur markierten Stelle, wirst du mit einzigartigen Rüstungen belohnt, die nicht nur auf frühere Zelda-Titel verweisen, sondern teilweise auch sehr gute Werte und manchmal sogar besondere Buffs bieten. Achtung, jetzt kommt ein Spoiler für einen Ausrüstungsgegenstand.

So trage ich schon seit vielen vielen Stunden Midnas Helm, der mir nicht einen Rüstungswert von 7 bietet, sondern mich auch teilweise vor dem tödlichen Miasma schützt. Den bekommst du in den Tiefen unter der südöstlichsten Insel Hyrules, nachdem du dort die Gegnerwellen im Kolosseum besiegt hast.

Jetzt hoffe ich nur, dass ich noch genug Zeit habe, noch mehr Geheimnisse von Tears of the Kingdom zu entdecken und das Spiel voll auszukosten, bis in wenigen Wochen dann auch schon Final Fantasy 16 erscheint. Denn das sieht bisher auch wirklich beeindruckend aus.