Questo tablet non è come gli altri: sconto Black Friday + accessori unici

Quest’anno, il Black Friday porta con sé un’occasione per chi cerca potenza, stile e convenienza in un solo tablet. Il TABWEE, perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero, è disponibile a soli 109,99€ invece di 259,99€ , grazie a uno sconto del 58% più 50€ extra con coupon. Ma attenzione: questa offerta è valida solo fino al 30 novembre!

Il TABWEE non è un semplice tablet, ma un vero kit completo: tastiera, mouse, stilo, custodia, supporto e vetro temperato inclusi, pronti a supportarti in ogni attività. Supera le certificazioni UE CE, ERP, WEEE e RoHS, garantendo qualità e sicurezza, e offre una garanzia ufficiale di due anni con supporto tecnico a vita. Un acquisto senza pensieri, ideale anche come regalo.

Approfitta del Black Friday! Ottieni il kit completo TABWEE a soli 109,99€ usando il coupon da 50€. L'offerta scade il 30 novembre, acquista subito su Amazon

Con 24 GB di memoria (8 GB fisici + 16 GB virtuali) e 256 GB di spazio interno espandibile fino a 4 TB, il TABWEE gestisce multitasking intenso, giochi pesanti, app Adobe e oltre 20 schede del browser contemporaneamente. Archivia facilmente centinaia di film, migliaia di foto HD o progetti di grandi dimensioni, godendo di prestazioni fluide in ogni momento.

Il display IPS da 10 pollici con rivestimento antiriflesso e la certificazione Widevine L1 HD garantiscono immagini nitide e veri contenuti Full HD da YouTube, Disney+ e Amazon Prime Video. Gli altoparlanti stereo Smart-K offrono un audio potente e coinvolgente, mentre Android 15 e Google Gemini AI, insieme al processore octa-core, assicurano prestazioni veloci e sicure in ogni scenario.

La batteria da 5000 mAh ottimizzata dall’intelligenza artificiale prolunga l’uso fino al 25% rispetto a tablet simili, mentre la doppia fotocamera AI cattura immagini perfette e offre funzioni come Google Lens e riconoscimento facciale. Che sia per lavoro, studio o divertimento, il TABWEE è pronto a offrire un’esperienza completa.