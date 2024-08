Il Samsung Galaxy Tab A9 potrebbe essere il tablet perfetto per i ragazzi

Samsung aggiorna il Galaxy Tab A9 Plus di fascia media lanciando una Kids Edition. Il nuovo dispositivo ha prestazioni simili al modello precedente, anche se sono state apportate diverse modifiche per renderlo più adatto ai bambini.

La più importante di queste modifiche è la Puffy Cover dai colori vivaci. È realizzata in un materiale leggero e antiurto "progettato per resistere all'usura quotidiana". Avvolge la maggior parte del Tab A9 Plus, tranne il touchscreen, la fotocamera posteriore, gli altoparlanti e le porte.

Un cavo collega il dispositivo a uno dei tre pennini Crayo-Pen forniti in dotazione. La Crayo-Pen non sembra possedere caratteristiche uniche. Tuttavia, non è sofisticata come la S Pendel Galaxy S24 Ultra: è solo un semplice stilo.

Per quanto riguarda il software, il Tab A9 Plus viene fornito con l'app Samsung Kids, che consente ai genitori di creare un'esperienza curata per i propri figli sul tablet. È possibile impostare limiti di tempo, limitare l'accesso a determinati siti web e monitorare il comportamento online. La stessa applicazione fornisce anche un negozio online in cui i bambini possono "divertirsi con contenuti adatti alla loro età".

Migrazione delle funzioni

A parte questi pochi cambiamenti, la Kids Edition è identica al Galaxy Tab A9 Plus standard. Il display da 11 pollici Full HD (1920 x 1200 pixel), con una frequenza di aggiornamento di 30 FPS, è ancora in grado di funzionare. Sul retro è presente una fotocamera da 8MP e sul fronte un obiettivo da 5MP. L'alimentazione è affidata a una batteria da 7.040 mAh e, quando è quasi scarica, il tablet supporta la ricarica rapida.

C'è solo una differenza hardware netta tra i due. Il Galaxy Tab A9 Plus Kids Edition può ospitare solo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, mentre la versione standard può avere il doppio di entrambi.

Il nuovo tablet made-for-kids di Samsung è disponibile per l'acquisto sul sito web dell'azienda in tre diversi colori - blu, rosso o giallo - al prezzo di 269,99 dollari e la spedizione è prevista per il 9 agosto.

Analisi: Galaxy Tab o iPad?

Ora, vi starete chiedendo: è meglio per i bambini rispetto, ad esempio, a un iPad o a un tablet Amazon Fire? La risposta a questa domanda è per certi versi sì, ma in definitiva dipende da ciò che si vuole.

Un iPad comunemente acquistato per i bambini è il modello di nona generazione del 2021. Ha uno schermo con una risoluzione più alta (2048 x 1536 pixel) e, al momento in cui scriviamo, il dispositivo Apple è più economico di quello di Samsung, venduto a 160 dollari su Amazon. Tuttavia, il tablet ha uno schermo più piccolo e non viene fornito con una copertura protettiva, rendendolo più vulnerabile ai danni.

Il tablet Fire HD 10 Kids Pro di Amazon è un'altra grande opzione. È dotato di robusti controlli per i genitori e di un involucro in plastica spessa per la protezione. Come l'iPad, lo schermo del Fire HD 10 è più piccolo (10,1 pollici) e raggiunge una risoluzione di 1080p.

Il modello di Samsung è certamente il più costoso dei tre, ma probabilmente offre un pacchetto più completo rispetto agli altri, con funzioni aggiuntive che lo rendono più resistente.

Se siete sul mercato, non dimenticate di dare un'occhiata alla lista dei migliori tablet per il 2024stilata da TechRadar .