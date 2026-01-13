Blackview lancia MEGA 12, il primo tablet 5G AI con certificazione IP69K

Blackview ha ufficializzato il debutto globale di MEGA 12. Si tratta del primo tablet al mondo a vantare la certificazione IP69K, un livello di protezione che garantisce il funzionamento anche sotto getti d’acqua ad alta pressione e temperature elevate.

Il dispositivo, disponibile dal 12 gennaio, cerca di superare i limiti strutturali dei tablet tradizionali, spesso troppo fragili per contesti lavorativi complessi o per l'uso in ambienti esterni estremi. Trovate il nuovo modello disponibile direttamente su AliExpress tramite lo store ufficiale .

L'importanza di questo annuncio risiede nel tentativo di trasformare un oggetto solitamente delicato in uno strumento di lavoro universale, con componenti hardware da flagship. La sfida è dimostrare che la robustezza non deve necessariamente compromettere l'estetica o le prestazioni pure, rispondendo alle esigenze di chi opera in cantiere, in agricoltura o in situazioni di emergenza.

Ottieni il nuovo Blackview MEGA 12: il primo tablet 5G AI IP69K al mondo. Display 12.2", potenza AI e accessori inclusi. Risparmia il 55% ora .

La scocca di MEGA 12 è stata progettata per resistere a immersioni fino a 1,5 metri per trenta minuti e a getti d'acqua a 85°C. Nonostante la struttura rinforzata, l'azienda è riuscita a mantenere uno spessore di soli 8,2 millimetri, un dato tecnico rilevante per la categoria dei dispositivi ultra-resistenti. Questo equilibrio tra ingegneria dei materiali e design funzionale permette una gestione del dispositivo meno faticosa durante le lunghe sessioni di utilizzo sul campo.

Il comparto visivo si affida a un pannello da 12,2 pollici con risoluzione 2.4K. Blackview ha ottimizzato il rapporto tra schermo e corpo raggiungendo il 94,2%, una percentuale insolitamente alta per un tablet protetto. La frequenza di aggiornamento a 120Hz, gestita dall'intelligenza artificiale, assicura una fluidità necessaria sia per la consultazione di documenti tecnici complessi che per la navigazione web, mentre la certificazione TÜV SÜD riduce l'affaticamento oculare dovuto alla luce blu.

Sotto il cofano, il dispositivo è mosso dal processore MediaTek Dimensity 7200, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Questa scelta garantisce un'efficienza energetica superiore e il supporto alla connettività 5G, fondamentale per il trasferimento dati rapido fuori ufficio. La memoria RAM può raggiungere i 48GB tramite espansione virtuale, mentre lo storage interno da 512GB è basato su tecnologia UFS 3.1, assicurando velocità di scrittura e lettura adeguate ai carichi di lavoro moderni.

Hardware resistente e software orientato alla produttività

La vera divergenza rispetto ai concorrenti risiede nell'ecosistema software DokeOS_P 5.0, basato sull'ultima versione di Android 16. Blackview ha implementato la PC Mode 3.0, una modalità che trasforma l'interfaccia tablet in un ambiente desktop simile a quello dei sistemi operativi tradizionali. Questo approccio è supportato da una suite di accessori inclusi nella confezione, tra cui una tastiera magnetica, un mouse e una penna stilo, rendendo il dispositivo una alternativa concreta ai notebook in contesti di field service professionale.

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale attraverso Doke AI 2.0. Il sistema integra modelli linguistici come DeepSeek-R1 e GPT-4o mini, offrendo strumenti per la sintesi dei documenti e l'assistenza alla scrittura. In un panorama dove le imprese cercano efficienza, disporre di un assistente integrato direttamente nel sistema operativo del tablet può rappresentare un vantaggio competitivo per la gestione dei flussi di lavoro aziendali e la riduzione dei tempi morti.

La dotazione hardware è completata da un sensore fotografico posteriore Samsung JN1 da 50 megapixel. Non si tratta di una scelta puramente estetica: una risoluzione così elevata è necessaria per la scansione nitida di documenti e per il riconoscimento degli oggetti tramite Google Lens. La batteria da 10.000mAh supporta la ricarica rapida a 55W, permettendo di coprire intere giornate lavorative senza dipendere costantemente da una presa di corrente, un requisito essenziale per chi opera in mobilità costante.

(Image credit: Blackview)

Blackview X30, lo smartwatch ultra-resistente

Il lancio di MEGA 12 coincide con la presentazione dello smartwatch Blackview X30, anch'esso proposto a un prezzo aggressivo. Entrambi i prodotti seguono la strategia di Blackview volta a democratizzare l'accesso a tecnologie avanzate in involucri protetti. Chi fosse interessato può consultare l'offerta dedicata allo smartwatch X30 su AliExpress per completare il proprio kit di strumenti digitali resistenti a un costo contenuto.

Completa il tuo stile con Blackview X30, lo smartwatch perfetto per il MEGA 12. Design elegante e funzioni smart a soli $21.99 (56% OFF). Sfrutta subito l’offerta limitata .

La certificazione IP69K su un tablet da 12 pollici appare come un primato tecnologico notevole. sicuramente non saranno molti quelli che avranno bisogno di una protezione contro getti d'acqua a 85 gradi. Tuttavia, per certi settori professionali, avere un hardware che non teme né il fango né i lavaggi industriali è un requisito fondamentale.

Blackview promette tre anni di supporto, un impegno che dovrà essere mantenuto per garantire che la sicurezza dei dati aziendali resti allineata agli standard richiesti. Il prezzo di lancio di 299,99 dollari rende MEGA 12 un prodotto estremamente pericoloso per la concorrenza, a patto che l'esperienza d'uso quotidiana riesca a mantenere le promesse di fluidità fatte sulla carta dai numeri impressionanti della scheda tecnica.