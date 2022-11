Surface Pro Signature Keyboard Cover and Slim Pen 2 are perfect companions

Microsoft Surface Pro 9 5G: Recensione breve

La recensione di un computer portatile come il Microsoft Surface Pro 9 5G (o di qualsiasi altro prodotto) non può essere fatta a vuoto. Va contestualizzata e bisogna guardare sia ciò che è venuto prima, che ciò che è disponibile sul mercato. Bisogna poi parlare della propria esperienza con il prodotto e, nel nostro caso, della nostra lunga esperienza con i Surface.

Questo recensore utilizza i dispositivi Surface da quando Microsoft li ha introdotti una decina di anni fa. È stato un viaggio fatto per lo più (ma non sempre) di cambiamenti incrementali, molti dei quali hanno garantito che gli utenti storici non venissero lasciati indietro. Anche quando Microsoft ha presentato il nuovo dispositivo che rompeva gli schemi Surface Pro X , aveva comunque mantenuto il design originale Surface con il Surface Pro 7 .

Tutto è però cambiato col Surface Pro 8 uscito l’anno scorso, che ha adottato il look Pro X per la piattaforma Intel ed è stato il primo dispositivo Surface Pro senza USB-3 di Microsoft.

Il Surface Pro 9 5G di Microsoft compie un ulteriore passo avanti nella strategia, applicando il marchio Pro a un sistema basato su ARM e ritirando la linea Pro X. Inoltre, rompe ulteriormente con il passato abbandonando il jack da 3,5 mm per le cuffie (un momento di silenzio, per favore).

In generale, si tratta di una formula vincente. Microsoft ha perfezionato il design del Surface Pro X per un pubblico più ampio di livello Pro. È sottile e resistente, con uno schermo ampio che offre tutto lo spazio e le prestazioni visive necessarie per la produttività, la creatività e il consumo (ideale per godersi Netflix).

Come sistema 5G, il Surface Pro 9 5G è pronto a tenervi connessi a casa e in viaggio senza bisogno di una connessione Wi-Fi.

Il sistema ARM offre alcuni trucchi basati sul motore neurale che non si possono ottenere con il modello Intel, come il tracciamento degli occhi, la correzione dello sguardo, la soppressione del rumore e una migliore sfocatura dello sfondo che può sfocare più persone contemporaneamente. Il tutto è per lo più privo di problemi, ma non sono mancati gli intoppi, tra cui il collasso completo della nostra suite Adobe Creative Cloud Photoshop e troppi crash di Microsoft Edge.

Il Surface Pro più performante offerto da Microsoft si paga caro. Il Microsoft Surface Pro 9 5G parte da 1.299,99 dollari, senza la Surface Pro Signature Keyboard e la Slim Pen 2, che consideriamo aggiunte fondamentali al pacchetto Surface Pro 5G e che aggiungono altri 279,99 dollari al pacchetto.

In definitiva, il Surface Pro 9 5G di Microsoft ha molto da offrire, ma il funzionamento incostante e il prezzo elevato potrebbero escluderlo dalla nostra classifica dei migliori computer portatili.

Microsoft Surface Pro 9 5G: Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Quanto costa?

€1569,00 Microsoft IVA inclusa SQ3 5G Platinum, 8 GB RAM, 128GB SSD

€1679,00 IVA inclusa Microsoft SQ3 5G Platinum, 8 GB RAM, 256GB SSD

€1909,00 IVA inclusa Microsoft SQ3 5G Platinum, 16 GB RAM, 256GB SS

€2239,00 IVA inclusa Microsoft SQ3 5G Platinum, 16 GB RAM, 512GB SSD

Quando esce? Disponibile ora

Disponibile ora Dove è disponibile? Surface Pro 9 è disponibile in Italia dal 25 ottobre sullo store Microsoft (Si apre in una nuova scheda) e presso altri rivenditori.

Microsoft Surface Pro 9 5G - specifiche Ecco la configurazione del Microsoft Surface Pro 9 5G inviata a TechRadar per la recensione: CPU: Microsoft SQ3 3,00 GHz

GPU: Adreno™ 8CX Gen 3

RAM: 16 GB DDR4 RAM

Display: 13″ 2880 x 1920 PixelSense Flow Display

Storage: 256 GB

Porte: 2 x USB-C® con USB 4.0/ Thunderbolt™ 4, Surface Connector Port; Surface Type cover port

Connettività: WiFi 6E, Bluetooth v5.1

Fotocamere: Fotocamera anteriore da 5 MP per video fino a 1080P full HD, Fotocamera posteriore da 10 MP con supporto a video fino a 4K

OS: Windows 11 Home

Peso: 883 grammi

Dimensioni: 209 x 287 x 9,3 mm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)

Batteria: 47,7 Wh con l’adattatore di rete da 65 W

La linea Surface di Microsoft non è mai stata quella che si potrebbe definire un'opzione economica. Questo probabilmente non aveva molta importanza, dato che Microsoft stava portando il settore dei PC fuori dal deserto verso nuove opportunità di design e di mercato. Oggi le cose sono un po' cambiate: molti dei più grandi nomi dei PC producono bellissimi convertibili che rispecchiano o superano ciò che Microsoft ha da offrire. Inoltre, c'è da considerare la crisi del costo della vita. Chi è disposto a spendere quasi 1.500 euro per un portatile?

Il Surface Pro 9 di base parte da 1.329 euro (senza la Surface Pro Signature Keyboard e la Slim Pen 2 - altri 299 euro). Il Surface Pro 9 5G, che aggiunge la connettività mobile e alcune interessanti funzionalità neurali, parte da 1.569 euro.

Si tratta di un prezzo piuttosto elevato per dei vantaggi che potrebbero non valere l’esborso in più. Dipende da quanto si ha necessità della connessione dati costante e alcune funzionalità AI. Inoltre, tutto ciò deve essere bilanciato con un sottosistema che può o meno supportare pienamente il software aziendale.

Prezzo: 3,5 / 5

Microsoft Surface Pro 9 5G: Design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Telaio leggero in alluminio

Posizionamento dei pulsanti migliorato

Due porte USB-C ad alta velocità

Niente jack 3,5 mm per cuffie

Per chi ha passato buona parte dello scorso decennio utilizzando i vari modelli di Surface Pro usciti nel tempo, il Surface Pro 9 5G (e il Surface Pro 8 prima di lui) rappresenta un mix di buone e cattive notizie.

La buona notizia è che lo schermo da 13 pollici è notevolmente più grande rispetto a quello da 12,3 pollici del Surface Pro 7 . Tuttavia, la riprogettazione della serie Surface Pro ha portato a un dispositivo più grande e leggermente più pesante.

Il suo corpo in alluminio (prima era di magnesio) da 287 mm x 209 mm x 9,3 mm è più largo e più spesso rispetto a quello del Surface Pro 7 (292 mm x 201 mm x 8,5 mm). Inoltre, con un peso di 878 grammi, è più pesante di 13 gr.

Tutte modifiche che si notano ma riteniamo che il piccolo aumento di ingombro ne valga la pena, considerando il plus dello schermo più ampio.

Il design è simile a quello dell'ultimo modello, con un cavalletto che può ruotare in modo fluido fino ad andare a combaciare con la metà superiore del 2-in-1. Grazie a questo movimento fluido, è facile trovare una posizione solida e piana.

Le differenze tra lo chassis del Surface Pro 9 e quello del Pro 9 5G che stiamo testando sono minime e quasi trascurabili. Mentre il modello Intel è dotato di fori di ventilazione nel canale di ventilazione uniforme che corre intorno al corpo, il modello SQ3 senza ventola ha solo il canale. Sebbene non ci siano stati segnali di surriscaldamento del sistema, il retro del Surface Pro 9 5G è diventato parecchio caldo al tatto durante il normale funzionamento.

Microsoft Surface Pro 9 5G: Porte USB-C (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Microsoft ha rimescolato un po' i pulsanti e le porte rispetto al Surface Pro 8. Non c'è più il jack da 3,5 mm per le cuffie, cosa che potrebbe infastidire chi ha investito in auricolari con filo premium o in cuffie over-ear più costose che utilizzano ancora la porta di generazione precedente.

Le due porte USB del sistema sono state spostate dallo stesso lato della porta di alimentazione del Surface Connector al lato opposto dell'unità, dove hanno uno spazio tutto per loro. Microsoft ha intelligentemente riposizionato il pulsante di sospensione dell'alimentazione dal lato alla parte superiore del Surface Pro 9 5G (spazio che occupava su tutti i precedenti Surface Pro fino al Surface Pro 8) accanto al pulsante del bilanciere del volume.

L'altra differenza tra il Surface Pro 9 e la sua controparte 5G è rappresentata dalle aperture per le antenne, che si trovano a intervalli di circa 4 cm per consentire l'utilizzo della tecnologia mmWave 5G.

Microsoft Surface Pro 9 5G: pulsanti (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Anche se il Microsoft Surface Pro 9 5G non viene fornito con la tastiera cover Surface Pro Signature e la Slim Pen 2, li stiamo recensendo come un pacchetto unico. Pertanto, in questa sede parleremo del design combinato di tablet, tastiera e penna. Come abbiamo notato in precedenza, la combinazione di tastiera e penna ha un prezzo di listino di 299 euro.

Per noi, la Tastiera Cover Surface Pro Signature è una compagna indispensabile per il pacchetto Surface Pro 9 5G.

Microsoft Surface Pro 9 5G: Tastiera cover e Slim Pen 2 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con una larghezza di 38 cm, la tastiera è essenzialmente a grandezza naturale e offre una spaziatura confortevole tra i tasti e una corsa di 1,5 mm per ogni tasto, tutte caratteristiche fisiche che garantiscono un’esperienza di digitazione soddisfacente. Il rivestimento in Alcantara offre un comodo appoggio per il palmo della mano e sotto i tasti è presente un touchpad ampio 10 cm, raggiungibile con il pollice.

Con il Surface Pro X, Microsoft ha reingegnerizzato il sistema di aggancio della type cover per creare un alloggiamento per la Slim Pen 2 sapientemente nascosto. Invece di utilizzare forti magneti per agganciare un lato del Surface Pro, questa penna ha un proprio alloggiamento di ricarica magnetizzato che viene nascosto quando mezzo pollice della type cover abbraccia la parte inferiore dello schermo del Surface Pro 9 5G. I due componenti si sposano lungo il bordo inferiore del Surface Pro 9 5G, che presenta una porta per la Surface Type Cover.

Per accedere alla penna, basta allontanare la tastiera dallo schermo ed estrarla. È sempre completamente carica e pronta all'uso con un display compatibile con la penna. Nel complesso, questo è un modo più elegante e sicuro di gestire questa utilissima periferica.

Design: 4,5 / 5

Microsoft Surface Pro 9 5G: Fotocamere e audio

Fotocamera ottima per le videoconferenze

Sblocco con riconoscimento facciale

Fotocamera posteriore abbastanza buona

Ottimi microfoni

Audio soddisfacente

Microsoft Surface Pro 9 5G: fotocamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una cosa in cui i dispositivi Surface Pro eccellono da diverso tempo è la videoconferenza, in primis perché hanno montato fotocamere frontali con capacità di acquisire video a 1080p molto prima della concorrenza. Chi vi scrive ha spesso ricevuto complimenti per la qualità delle videoconferenze utilizzando Surface Pro 6 e Surface Pro 7 , e il Surface Pro 9 5G non fa eccezione da questo punto di vista.

La fotocamera frontale è ancora a 1080p, ma riesce a fare videochiamate migliori grazie anche al software. Su questo modello basato su SQ3, l'intelligenza artificiale, se si attivano gli effetti di Windows Studio, mantiene l'utente sempre inquadrato, riprendendo a tutto campo e spostando poi l'inquadratura per mantenere l'utente all’interno dell’immagine. Inoltre, fa apparire i vostri occhi come se fossero ancora concentrati sulla fotocamera anche quando non lo sono, e offre migliori effetti bokeh che possono essere usati anche su più persone contemporaneamente nell'inquadratura senza artefatti e sfocature sui volti.

La fotocamera anteriore è supportata da due microfoni far-field che aiutano a registrare e trasmettere perfettamente la vostra voce: nessuno avrà problemi a sentirvi e comprendere le vostre parole, mentre il motore neurale dell'SQ3 offre speciali capacità di cancellazione dei rumori di fondo.

Accanto a questa fotocamera c'è quella di Windows Hello, che consigliamo di configurare. Consente di sbloccare il computer con il viso ed è estremamente sicura (non può essere ingannata con una foto).

La parte posteriore del dispositivo offre la stessa fotocamera da 10 MP dell'ultimo modello. Crea immagini decenti ma non eccezionali. Può anche girare video in 4K, anche se riteniamo che sia improbabile utilizzare un Surface da 13 pollici per girare video con la fotocamera posteriore.

Sono presenti anche una coppia di altoparlanti stereo da 2 W con supporto Dolby Atmos che offrono un suono robusto e chiaro. Sono ottimi per l'audio delle riunioni, e se la cavano abbastanza bene anche con i contenuti multimediali dei servizi streaming, con esplosioni potenti e voci dei dialoghi chiare in film e serie TV.

Fotocamere e Audio: 4/5

Microsoft Surface Pro 9 5G: Schermo e Penna

Classico schermo LCD migliorato

Si presta bene ai comandi touch e con la penna

13” è la dimensione giusta

Una penna eccellente: molto ergonomica

Anche se Microsoft non ha ancora aggiornato la tecnologia dello schermo PixelSense a OLED o MicroLED, il display che troviamo su questo dispositivo è innegabilmente uno dei migliori schermi mobili per il lavoro e il design in circolazione.

Infatti, nonostante l'assenza di cambiamenti tecnologici di base, questo schermo offre, tra le altre cose, 120 Hz dinamici e un'alta risoluzione di 2880 x 1920 (267 ppi). Per mettere questo dato in prospettiva, il display Liquid Retina XDR basato su mini-LED che si trova sull’ Apple iPad Pro 12.9 , che è anch'esso in grado di raggiungere i 120 Hz, ha una risoluzione di 2732 x 2048 e offre una risoluzione di 264 ppi leggermente inferiore.

Per quanto riguarda la luminosità e il contrasto, il Surface Pro 9 5G non regge il confronto con l'iPad Pro 12,9. Ha una luminosità massima di 450 nits (l'iPad Pro 12,9 arriva a un massimo di 1.600 nits) e un rapporto di contrasto di 1200:1 (contro l’infinitamente più alto valore di 1.000.000:1 dell’iPad Pro 12,9, grazie allo schermo OLED).

La relativa mancanza di luminosità implica che il Surface Pro 9 5G potrebbe non essere molto adatto all’utilizzo in ambienti esterni, ma a casa e in ufficio la differenza di contrasto tra i due device non è un fattore determinante. Naturalmente, alcune di queste specifiche potrebbero far riflettere i professionisti della creatività. Tuttavia, durante i nostri test, il disegno, l'editing, la navigazione e il lavoro con le applicazioni di produzione non hanno mai sofferto una penuria di luminosità e contrasto.

Da non dimenticare il fatto che questa tecnologia di schermo è compatibile con il touch e la penna.

Microsoft Surface Slim Pen 2 (Image credit: Future)

La penna è da sempre un’ottima compagna dei Surface: la utilizziamo da sempre con risultati soddisfacenti e consigliamo quindi vivamente di acquistare la Slim Pen 2 sia per le attività artistiche che per prendere appunti.

Non solo sembra che l'inchiostro nero esca dalla punta della Slim Pen 2 e vada a finire sullo schermo, ma la nuova penna offre un feedback aptico ancora più preciso che dà la sensazione di sfregare una matita su una carta vera. In più, ha un design davvero ben riuscito.

Microsoft ha lavorato per spostare il pannello di digitalizzazione il più vicino possibile alla superficie. Il risultato è che sembra che dalla punta della Slim Pen 2 fuoriesca inchiostro digitale. (Image credit: Future)

A parte questa modifica aptica, la Slim Pen 2 non è diversa da quella presente sul Surface Pro 8, e ci sta bene. Comoda e leggera, ha una presa facile e non scivola mai dalla mano.

A differenza dell’ Apple Pencil 2 , la Slim Pen 2 di Microsoft sfrutta entrambe le estremità dello strumento di scrittura digitale. C'è il lato business, che è utile per disegnare in Sketchable e per utilizzare l’app Journal, e poi c'è il lato della gomma, che è sia un pulsante che una gomma digitale. Lungo il corpo della penna è presente anche un pulsante che può essere utilizzato per attivare varie funzioni in diverse applicazioni. In Sketchable, ad esempio, può essere utilizzato per accedere rapidamente al selezionatore di colori con il contagocce.

Disegnare con Microsoft Surface Pro 9 5G di Microsoft è divertente. Qui stiamo utilizzando Sketchable (Image credit: Future/ Lance Ulanoff)

Schermo e Penna: 4/5

Microsoft Surface Pro 9 5G: Windows 11

Windows 11 sul Microsoft Surface Pro 9 5G (Image credit: Future)

Il nuovo Windows 11 gestito dal SQ3 basato su ARM funziona nel complesso bene, ma c’è qualche stortura.

Il Surface Pro 9 5G di Microsoft è l’ecosistema ideale per ospitare Winwows 11 e questo non dovrebbe sorprendere visto che Microsoft ha progettato sia il sistema operativo che questi computer. In generale, si tratta di un ambiente stabile per l’ultima versione di un OS nato 37 anni fa. Tuttavia, ci sono alcuni segnali persistenti che ci ricordano che Windows non è in esecuzione su una piattaforma Intel x86.

Durante il normale utilizzo, abbiamo riscontrato una serie di bug. Alcuni erano piccoli (strani glitch dello schermo) e altri hanno ostacolato la nostra produttività. Il browser Edge di Microsoft si bloccava e smetteva di funzionare di continuo, situazione che è perdurata finché non abbiamo riavviato e aggiornato il sistema operativo.

Più preoccupante, tuttavia, è stato un bug di Adobe Creative Cloud che ha impedito l'esecuzione di Adobe Photoshop CC 2023 sul Surface Pro 9 5G. Quando abbiamo cercato il bug su Google, abbiamo scoperto che si trattava di un problema riscontrato per la prima volta con il Surface Pro X basato su ARM. È deludente che questo problema sia nato praticamente sulla nuova piattaforma del Surface Pro 9 di Microsoft basata su SQ3.

Ovviamente, sistemi sottili e leggeri come il Surface Pro potrebbero non essere la prima scelta di un creatore ed è molto probabile che l’utente medio non esegua Adobe Photoshop su un Surface Pro 9 5G. Tuttavia, abbiamo eseguito questo software sui precedenti Surface Pro per anni, e riteniamo che un dispositivo col suffisso “Pro” debba essere in grado di far funzionare questi software senza alcun problema.

Non si tratta di problemi, perché alla fine siamo riusciti a stabilizzare Edge (forse è stato un aggiornamento di Edge a metà recensione a farlo) e volendo oltre a Photoshop si possono utilizzare altri software per lavorare alle immagini, tra i quali c’è Foto di Windows. Questi però sono chiari segnali che questo Surface non ha la stessa affidabilità e compatibilità a cui ci ha abituato Microsoft coi suoi sistemi basati su CPU Intel x86, ma c’è da dire che la compatibilità con ARM è migliaia di volte migliore rispetto a quando Microsoft ha lanciato i primi Surface con Windows RT .

Amazon App Store sul Surface Pro 9 5G (Image credit: Future)

Uno dei vantaggi di avere una CPU basata su ARM è che è possibile eseguire facilmente le applicazioni mobile sulla piattaforma desktop, basta scegliere dall'elenco (piuttosto ristretto) dell'Amazon App Store.

Microsoft non ha fornito a nessuno una spiegazione chiara del perché non sia ancora possibile utilizzare Google Play sul suo Surface basato su SQ3. Non abbiamo nulla contro l'App Store di Amazon, lo stesso che si trova su tutti i suoi dispositivi Fire Tablet , ma non troviamo lo store Android completo del Play Store di Google.

Per accedere a queste applicazioni Android, è necessario eseguire il sottosistema Windows per Android. Fortunatamente, è sufficiente una sola attivazione per accedere direttamente all'App Store di Amazon per le applicazioni Android.

Amazon App Store su Microsoft Surface Pro 5G: giochiamo ad Angry Birds 2 (Image credit: Future)

L'App Store impiega quasi un minuto intero per avviarsi e abbondano i giochi come Candy Crush e le sue varianti, ma ne abbiamo trovati anche altri che ci sono piaciuti abbastanza, tra cui Among Us, Hill Climb Racing 2 e Angry Birds 2. Le prestazioni dei giochi sono variabili.

Le prestazioni dei giochi variano da appena sufficienti a buone. Abbiamo riscontrato un po' di stuttering e abbiamo avuto qualche problema con l'audio (nello specifico, niente audio).

Alla fine siamo riusciti a far funzionare i nostri giochi senza problemi e ci siamo divertiti in particolare a completare gli obiettivi di Among Us.

Per il momento, la possibilità di eseguire applicazioni Android su una piattaforma Windows rimane poco più che una curiosità fine a sé stessa, ma la situazione è destinata a cambiare in quanto Google Play Games sta finalmente per arrivare su Windows 11 .



Windows 11: 3,5 / 5

Microsoft Surface Pro 9 5G: Prestazioni e batteria

Microsoft Surface Pro 9 5G power port (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vivace

Adatto a molti dei compiti da notebook

La batteria dura tutta la giornata

Benchmarks Ecco come si è comportato il Microsoft Surface Pro 9 5G (2022) con la nostra suite di test benchmark: 3DMark Time Spy: 913; Fire Strike: 2.940; Night Raid: 13.013

GeekBench 5.4: 1.125 (single-core); 5.849 (multi-core)

Handbrake (ARM nativo): 12’58”

Handbrake (ARM emulato): 8’40”

Durata della Batteria Life: 10 ore e 41 minuti

Nonostante la mancanza di un supporto completo per alcune delle applicazioni più potenti del mondo PC, si tratta in generale di un sistema abbastanza performante che non dà mai la sensazione di avere tra le mani un telefono travestito da PC.

Abbiamo avuto più applicazioni e molte schede del browser aperte mentre guidavamo un secondo schermo HD e non abbiamo mai riscontrato un problema di prestazioni.

I numeri dei benchmark, soprattutto su Geekbench, sono quasi in linea con il miglior chip mobile di Apple, l'A16 Bionic. Come previsto, il sistema basato su ARM è stato battuto praticamente in tutti i benchmark, tranne che per quelli della batteria, dove il Surface pro 9 5G ha ottenuto quasi un'ora in più di navigazione web in Wi-Fi. Microsoft promette 19 ore. Nei nostri test in condizioni d’uso reali, abbiamo ottenuto quasi 16 ore di durata della batteria con un utilizzo misto. Come sempre, la durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo principale.

Come indica il nome 5G, il Microsoft Surface Pro 9 5G è sempre pronto a connettersi. Non avendo un piano prepagato, non abbiamo avuto la possibilità di testare le sue capacità 5G. Tuttavia, lo abbiamo utilizzato con diverse reti WiFi e collegato ai nostri telefoni 5G. In tutti i casi si è comportato bene.

Prestazioni e Batteria: 4/ 5

Se la durata della batteria e la versatilità sono in cima alla lista delle vostre priorità per un PC Windows 11, ci sono pochi sistemi più validi del Microsoft Surface Pro 9 5G.

È un tablet con una durata della batteria simile a quella di un telefono. È un computer portatile a grande schermo con piena compatibilità con la Slim Pen 2. Sicuramente è adatto alla produttività, soprattutto se si spendono €299 in più per la combo Surface Signature Keyboard e Slim Pen 2. Ha un'autonomia di almeno 10 ore (ma si arriva quasi al doppio se si gestisce bene il profilo energetico) e grazie al modulo 5G vi potrete connettere ovunque voi siate, anche senza avere il vostro smartphone appresso.

Microsoft Surface Pro 9 5G: Tabella dei punteggi

Swipe to scroll horizontally Qualità-prezzo La linea Surface di Microsoft non è mai stata nota per la sua convenienza. 3,5 / 5 Design Se siete abituati ai precedenti Surface Pro, sappiate che ci sono pregi e difetti nel nuovo design. 4,5 / 5 Fotocamere e Audio Una cosa in cui i dispositivi Surface Pro eccellono da tempo è la videoconferenza. Hanno avuto fotocamere frontali con capacità di 1080p molto prima della concorrenza. Il Surface Pro 9 5G non fa eccezione. 4 / 5 Schermo e Penna Anche se Microsoft non ha ancora aggiornato la tecnologia dello schermo PixelSense a OLED o MicroLED, lo schermo è ancora innegabilmente uno dei migliori display per il lavoro e il design in mobilità. 4/5 Prestazioni e Batteria Nonostante la mancanza di un supporto completo per alcune delle applicazioni più potenti del mondo dei PC, si tratta in generale di un sistema dalle buone prestazioni che farà rimpiangere un classico PC. 4/ 5 Windows 11 Windows 11 gira perlopiù bene sull'SQ3 basato su ARM sono per lo più buone, ma ci sono dei bug. 3.5/5 Totale Un dispositivo sottile e leggero che eccelle per durata della batteria e versatilità. 4 / 5

Dovreste acquistare il Microsoft Surface Pro 9 5G?

Microsoft Surface Pro 9 5G (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Acquistatelo se...

Cercate un prodotto versatile È un tablet potente e, con la combinazione di tastiera e penna, un eccellente sistema Windows 11 ultraleggero.

Avete bisogno di una batteria che duri tutto il giorno Avrete almeno 10 ore di utilizzo (e forse molto di più) grazie al potente chip SQ3.

Avete bisogno di una connettività costante Il 5G integrato significa che, a patto che abbiate pagato per la connessione di rete, potrete connettervi ovunque ci sia un buon segnale cellulare e quindi lavorare in mobilità.

Vi piace scrivere e disegnare Se acquistate il Microsoft Surface Pro 9 5G con la Surface Signature Keyboard e la Silm Pen 2, avrete uno stilo sempre pronto che vi sembrerà naturale come scrivere su carta vera.

Non acquistatelo se...

Volete eseguire le vostre applicazioni di livello più professionale Il supporto per software potenti come Adobe Creative Cloud non è garantito su questo sistema basato su ARM..

Avete un budget limitato Si tratta di un costoso 2-in-1. Anche senza la tastiera e la penna, il Surface Pro 9 5G costa più della sua controparte Intel.

Considerate anche

