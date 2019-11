I migliori notebook da 13 pollici

Avere uno dei migliori notebook è quasi essenziale oggigiorno come avere uno smartphone, sia che che si stia cercando un MacBook Pro oppure uno dei migliori notebook di altre marche. Ma c'è solo un vero motivo per scegliere un notebook da 13 pollici: la portabilità.

I notebook da 15 pollici sono troppo grandi per usarli in metropolitana o autobus, e un schermo da 12” farebbe stancare presto la vista.I notebook da 13 pollici invece sono sufficientemente ampi e nonostante questo in un formato davvero compatto per peso e dimensioni.

Se state pensando di prendere un nuovo notebook da 13 pollici, forse non c'è periodo migliore di questo. Tra poche settimane infatti saremo in pieno boom di sconti e offerte, tra Black Friday e Cyber Monday. Il notebook da 13 pollici che desiderate, magari, arriverà a un prezzo mai visto prima.

In altre parole sono ideali per spostarsi, aiutando l’utente a portare a termine il lavoro quotidiano mentre è in viaggio; oltre che ovviamente permettere la visione dei film su Netflix tramite uno schermo di dimensioni apprezzabili, alla fine della giornata.

Come per tutto il resto, scegliere uno dei migliori notebook da 13 pollici dipenderà dalle preferenze ed esigenze individuali. Si ha bisogno di un notebook 2 in 1 che possa trasformarsi in uno dei migliori tablet Windows con una semplice rotazione del display? Oppure meglio saltare completamente Windows 10 e optare per uno dei migliori Mac, con la funzionalità di backup di macOS Mojave (o presto, macOS Catalina )?

Ci sono diversi eccellenti notebook da 13 pollici tra cui scegliere. Qualunque siano le vostre esigenze, sarà facile trovare la corrispondenza ideale in questo elenco.

Image Credit: TechRadar

1. Huawei MateBook 13

Fa davvero quadrare il cerchio

CPU: Intel Core i5 quad-core - i7 | Grafica: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (opzionale) | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: QHD da 13,3 pollici (2.560 x 1.440) | Memoria: SSD da 256 GB a 512 GB

Prestazioni fantastiche

Grande rapporto qualità prezzo

Limitato a 8 GB di RAM

Non capita spesso di trovare un notebook da 13 pollici che ha tutto l’hardware al posto giusto con pochissimi compromessi. Huawei MateBook 13 è uno di quei pochissimi dispositivi che ci riescono. Con gli ultimi processori Intel Whiskey Lake e la grafica Nvidia MX150 in uno chassis che potrebbe essere davvero troppo piccolo per adattarli tutti (ma non lo è!), lo Huawei MateBook 13 è una macchina potente che può facilmente infilarsi nella maggior parte degli zaini o delle borse di dimensioni medie. Ancora meglio per gli utenti che non possono permettersi di concedersi di spendere grosse cifre, è economico. Cosa si potrebbe chiedere di più?

Leggi la recensione completa: Huawei MateBook 13

Image Credit: TechRadar

2. Dell XPS 13

Il migliore della categoria, ancora più accattivante

CPU: Intel Core i3 quad-core - i7 | Grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: FHD da 13,3 pollici (1.920 x 1.080) - 4K (3.840 x 2.160) | Memoria: 256 GB - SSD da 2 TB

Nuovo splendido design

Prestazioni impressionanti

L'opzione di colore bianco è più costosa

Mentre i suoi cambiamenti rispetto al modello dell'anno scorso sono davvero leggeri, non c'è dubbio che il Dell XPS 13 sia ancora uno dei migliori notebook da 13 pollici che il denaro possa comprare. Nel modello di punta, il display 4K offre l'immagine più nitida che si possa avere. Ma, anche se non ci si può permettere il modello di fascia più alta, il design accattivante, la lunga durata della batteria e lo slot per schede SD si trovano anche sul modello base. Così come anche non cambia la presenza di un processore quad-core, indipendentemente dalla configurazione selezionata. Il Dell XPS 13 è, senza dubbio, uno dei migliori notebook da 13 pollici in questo momento.

Leggi la recensione completa: Dell XPS 13

Image credit: TechRadar

3. HP Spectre x360

Lavorare con stile

CPU: Intel Core i5 - i7 | Grafica: Intel UHD Graphics 620 - Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: touchscreen Full HD da 13,3 pollici (1.920 x 1.080) - UHD (3.840 x 2.160) | Memoria: 256 GB - SSD PCIe da 2 TB

Bella riprogettazione

Lunga durata della batteria

Costoso

Uno sguardo all'HP Spectre x360 e sarà impossibile negare che si tratti di uno dei notebook più belli sul mercato oggi. Il suo design permette di lavorare con classe, ma non è solo estetica ovviamente. Questo straordinario notebook da 13 pollici è anche dotato dell'hardware Intel più recente, perciò sarà in grado di svolgere rapidamente il lavoro assegnatogli. E come se ciò non bastasse, può anche essere attivato in modalità tablet. L'HP Spectre x360 è davvero uno dei migliori notebook da 13 pollici.

Leggi la recensione completa: HP Spectre x360

Image Credit: TechRadar

4. Microsoft Surface Book 2 (13,5 pollici)

Più grande non è sempre meglio.

CPU: Intel Core i5 - i7 | Grafica: Intel UHD 620 - Nvidia GeForce GTX 1050 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: display PixelSense da 13,5 pollici, 3.000 x 2.000 | Memoria: 256 GB - SSD da 1 TB

Ottima durata della batteria

Potente

Molto costoso

Non potente come il modello da 15 pollici

La versione da 13 pollici non è il Surface Book 2 più potente, ma è comunque uno dei migliori notebook da 13 pollici sul mercato. Che siate professionisti, creativi o anche studenti, Surface Book 2 gestirà il carico di lavoro quotidiano senza sforzo e con stile. Inoltre la cerniera a fulcro è molto migliorata in questa ultima versione e il Surface integra un robusto processore quad-core, due dettagli che fanno la differenza. E, diversamente ad altri notebook 2 in 1, la tastiera è rimovibile per renderla molto più gestibile, oltre che più sottile, in modalità tablet.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Book 2

Image Credit: TechRadar

5. Razer Blade Stealth

Ultrabook per non solo i giocatori

CPU: Intel Core i7 quad-core | Grafica: Intel HD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (opzionale) | RAM: 8-16 GB | Schermo: FHD da 13,3 pollici - touchscreen 4K UHD (3.840 x 2.160) | Memoria: SSD da 256 GB a 512 GB

Grande design

Prestazioni elevate

Costoso

Da Razer ci si aspetterebbe un notebook da gamer, vista la reputazione che ha sul mercato.

Ma in realtà, il Razer Blade Stealth è uno dei migliori notebook da 13 pollici da acquistare oggi. È sottile, leggero e ricco dell’ultimo hardware di classe Ultrabook, inclusa la grafica MX150 dedicata in modo da poter giocare con i più recenti titoli in viaggio. Il processore Intel Whiskey Lake di ottava generazione rende questo notebook una forza da non sottovalutare. Certo, questo ha un costo. Tuttavia, lo stile puro e la qualità costruttiva non sono in discussione.

Leggi la recensione completa: Razer Blade Stealth

Image Credit: TechRadar

6. Asus ZenBook 13

Sottile. Blu. Bellissimo.

CPU: Intel Core i5-8250U | Grafica: Intel UHD 620; Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8 GB | Schermo: display touch da 13,3 pollici, FHD (1.920 x 1.080) | Memoria: 256 GB - SSD da 1 TB

Batteria a lunga durata

Lettore di impronte digitali migliorato

Nessuna USB-C

Se si cerca un notebook da 13 pollici veloce e snello da portarsi appresso - e non dispiace rinunciare ad alcune funzionalità premium, allora l'Asus ZenBook 13 potrebbe essere il modello giusto. Con uno spessore di appena 12 mm e peso di solo 1,15kg, questo è il notebook ideale per viaggiare. Ma non ci sarà bisogno di scendere a compromessi sulle prestazioni in cambio della portabilità. L'Asus ZenBook 13 vanta chip Intel quad-core, 8 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. La sua combinazione di potenza e portabilità lo rende indubbiamente uno dei migliori notebook Asus in circolazione. L'unica cosa che manca su questo modello è una porta USB-C, ma è un difetto facile da trascurare, soprattutto su un notebook con così tante caratteristiche interessanti..

Leggi la recensione completa: Asus Zenbook 13

(Image credit: Future)

7. HP Envy x360 13 (2019)

HP offre al suo notebook slim un aggiornamento AMD

CPU: AMD Ryzen 3 3300U - AMD Ryzen 7 3700U | Grafica: AMD Radeon Vega 6 - Radeon Vega 10 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: IPS FHD diagonale da 13,3 "(1.920 x 1.080) | Memoria: 256 GB - SSD da 1 TB

Sottile ed elegante per uno chassis 2 in 1

Alta qualità costruttiva

Durata della batteria migliorata rispetto al passato

Prestazioni della CPU appena sufficienti

Prestazioni grafiche deludenti

Grazie al suo elegante design da 13 pollici, questo 2 in 1 è più sottile di quanto sembri a prima vista, il che viene sicuramente comodo quando lo utilizza in modalità tablet. Ci sono altri ottimi motivi per cui è necessario prendere in considerazione HP Envy x360 (2019) quando si cerca un valido notebook da 13 pollici sul mercato. La sua qualità costruttiva è da prodotto premium, fornisce ben 9 ore di riproduzione video e fornisce delle performance che permetteranno di eseguire la maggior parte delle attività senza problemi, il tutto senza dover sborsare una cifra esorbitante.

Leggi la recensione completa: HP Envy x360 (2019)

Image Credit: TechRadar

8. Surface Laptop 2

Veloce, migliorato, potente.

CPU: Intel Core i5 - i7 di ottava generazione **Grafica:** Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: display PixelSense da 13,5 pollici, 2.256 x 1.504 | Memoria: 128 GB - SSD da 1 TB

Potenza aumentata rispetto al passato

Nuovo schema di colori nero

Ancora senza Thunderbolt 3

Il primo Surface Laptop è stato considerato da noi uno dei migliori notebook da 13 pollici, grazie al suo straordinario schermo, dotazione interna e solida qualità costruttiva. Siamo quindi felici di vedere il suo successore, Surface Laptop 2, che migliora su tutti i fronti, portando alcune funzionalità ad un nuovo livello. Non ci sono cambiamenti importanti, ma le più veloci CPU di ottava generazione, 8 GB di RAM e, soprattutto, la rimozione di Windows 10 S (una versione semplificata di Windows 10) contribuiscono a rendere Surface notebook 2 uno dei migliori notebook da 13 pollici in questo momento.

Aggiornamento: il Surface Laptop 3 è ancora più interessante

Leggi la recensione completa: Surface Laptop 2

Image credit: TechRadar

9. Lenovo Yoga C930

Un'esperienza 2 in 1 con pochi o nessun compromesso

CPU: fino a Intel Core i7 di ottava generazione | Grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: fino a 16 GB | Schermo: UHD da 13,9 pollici (3840 x 2160) - FHD lucido IPS da 13,9 pollici (1920 x 1080) con Dolby Vision | Memoria: SSD PCIe fino a 2 TB

Elevata qualità costruttiva

Valido set di funzionalità

Eccellente durata della batteria

Prestazioni grafiche modeste

È leggermente più grande di un normale notebook da 13 pollici ma questo sfidante 2 in 1 da quasi 14 pollici ha qualche asso nella manica... tra cui longevità, potenza e durata. Ciò significa che la batteria di Lenovo Yoga C930 durerà agli utenti abbastanza a lungo da superare il carico di lavoro quotidiano e godersi un po 'di intrattenimento alla fine di ogni giornata. Per finire, questo dispositivo ha anche un bel display con colori intensi, un'ottima tastiera e un trackpad degno di questo nome. Potrebbe non avere le migliori prestazioni grafiche, ma sicuramente compensa questa mancanza con altre qualità importanti che lo rendono uno dei migliori notebook da 13 pollici che il 2019 ha da offrire.

Leggi la recensione completa: Lenovo Yoga C930

Image Credit: TechRadar (Image credit: Future)

10. MacBook Pro (13 pollici, 2019)

Non è più un compromesso?

CPU: Intel Core i5 quad-core 1.4GHz - Intel Core i7 quad-core 2.8GHz | Grafica: Grafica Intel Iris Plus 645 - 655 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: display retroilluminato a LED da 13,3 pollici (diagonale) 2560 x 1600 con tecnologia IPS | Memoria: 128 GB - SSD da 2 TB

Buona qualità costruttiva

Design sottile e leggero

Ottima durata della batteria

Costoso

Non è il notebook più potente

Il MacBook Pro (13 pollici, 2019) è un aggiornamento minore del modello dell'anno scorso, con interni leggermente ottimizzati. Tuttavia, visto che il modello 2018 era già apparso sul nostro elenco dei migliori notebook da 13 pollici, l'aggiornamento del 2019 con i suoi piccoli miglioramenti è altrettanto meritevole di quel posto. Il design rimane lo stesso, il che è una buona notizia se si è fan dei precedenti MacBook Pro, ma con componenti leggermente più potenti, quindi se si sta cercando di aggiornare un vecchio MacBook Pro, questo modello ne da certamente la possibilità.

Leggi la recensione completa: MacBook Pro (13 pollici, 2019)

Anche Bill Thomas, Gabe Carey e Michelle Rae Uy hanno contribuito a questo articolo