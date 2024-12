Migliori eSIM da usare negli Stati Uniti

Se stai preparando un viaggio negli Stati Uniti e desideri rimanere connesso senza dover affrontare costi elevati per il roaming, la soluzione perfetta potrebbe essere una eSIM. Si tratta di una SIM digitale che ti consente di attivare un piano dati direttamente sul tuo smartphone, senza la necessità di una scheda fisica.

In questa guida approfondita, ti guideremo attraverso il mondo delle eSIM, esplorando i loro benefici, il loro funzionamento e i migliori operatori per restare connesso durante il tuo viaggio negli Stati Uniti.

Cos'è una eSIM?

Una eSIM (SIM integrata) è un chip presente direttamente nel dispositivo, che consente di attivare un piano tariffario senza la necessità di inserire una SIM fisica. In sostanza, si tratta di un piccolo componente che archivia il tuo profilo eSIM, permettendoti di collegarti alla rete di un operatore.

Per poter utilizzare una eSIM, è necessario che il tuo dispositivo supporti questa tecnologia. La maggior parte degli smartphone moderni, come gli iPhone (dal modello XR in poi), i Samsung Galaxy (a partire dalla serie S20) e i Google Pixel (dal modello Pixel 2), sono compatibili con le eSIM.

L'installazione di una eSIM è un processo semplice e rapido. Dopo aver acquistato il piano dati, riceverai generalmente un codice QR via email. Basta scansionare il codice con la fotocamera del telefono e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'attivazione della eSIM.

Perché mi serve una eSIM per viaggiare negli Stati Uniti?

Scegliere una eSIM per il tuo viaggio negli Stati Uniti ti offre molti vantaggi. Immagina di arrivare negli Stati Uniti e di essere in grado di connetterti subito a internet, senza dover cercare una SIM locale in un negozio affollato o aspettare l'arrivo di una scheda fisica. Qui entra in gioco la eSIM, che ti fornisce una soluzione pratica e conveniente per rimanere connesso durante il viaggio.

Uno dei maggiori benefici delle eSIM è il risparmio economico. Di solito, le eSIM sono più economiche delle SIM tradizionali, soprattutto per chi viaggia all'estero. Questo perché eliminano i costi legati alla produzione e distribuzione delle schede fisiche, permettendo agli operatori di offrire piani dati a tariffe più competitive.

Ma non si tratta solo di risparmio. La eSIM ti offre una grande flessibilità. Ad esempio, se durante il viaggio desideri cambiare operatore o piano, puoi farlo facilmente dal tuo smartphone, senza dover sostituire fisicamente la SIM. Questa flessibilità ti consente di scegliere il piano dati più adatto alle tue necessità, in base alla durata del soggiorno e all'uso previsto.

La comodità è un altro punto forte della eSIM. Puoi acquistare e attivare il piano dati online, in qualsiasi momento e ovunque, senza dover fare code in aeroporto o cercare un negozio. Dopo aver ricevuto il codice QR via email, ti basteranno pochi minuti per essere online, pronto a condividere le tue avventure, usare mappe e navigatori, o restare in contatto con amici e familiari.

Inoltre, la eSIM ti consente di sfruttare la funzionalità Dual SIM del tuo smartphone. Puoi mantenere attivo il tuo numero principale sulla SIM fisica e usare la eSIM per il piano dati locale negli Stati Uniti. Così, sarai sempre raggiungibile sul tuo numero abituale, mentre navighi a tariffe più convenienti.

Infine, con la eSIM puoi evitare le costose tariffe di roaming del tuo operatore nazionale. Utilizzando un piano dati locale, potrai navigare, chiamare e inviare messaggi senza preoccuparti di costi aggiuntivi.

Vantaggi di una eSIM per i viaggi negli USA

Con una eSIM, il tuo smartphone diventa la chiave digitale per un'esperienza senza limiti negli Stati Uniti. Appena arrivi a New York, accendi il dispositivo e in pochi istanti sei online, pronto a vivere la vibrante energia della città. Dimentica le lunghe attese per attivare una SIM locale e le ricerche frenetiche di un negozio di telefonia all'aeroporto. La tua connessione internet è già attiva, pronta a farti immergere nel caos e nelle luci di Times Square.

Immagina di camminare tra i grattacieli di Manhattan, con l'Empire State Building che si staglia davanti a te. Con la tua eSIM, puoi esplorare la città come un vero newyorkese: utilizzare Google Maps per scoprire i quartieri più alla moda, trovare locali segreti frequentati dagli abitanti e condividere ogni momento incredibile sui social media. Hai visto un food truck con un hamburger irresistibile, ma non sai come ordinare? Nessun problema: grazie a un'app di traduzione, puoi facilmente decifrare il menu e gustare senza preoccupazioni le prelibatezze locali.

Se desideri intraprendere un viaggio verso Los Angeles e percorrere la leggendaria Route 66, potrai prenotare voli, hotel e noleggiare un'auto direttamente dal tuo smartphone, senza problemi linguistici o spese nascoste. La eSIM non si limita a garantire una connessione dati, ma può anche essere trasformata in un hotspot Wi-Fi, permettendo a tutti i tuoi compagni di viaggio di rimanere connessi durante le lunghe tratte nel deserto.

E se incontrassi qualche ostacolo lungo il cammino? Non preoccuparti: molti provider di eSIM offrono assistenza in italiano o inglese, pronti a risolvere ogni problema e a garantire un supporto continuo durante il viaggio. Con la eSIM, l'America è tutta a tua disposizione, pronta a rivelarti tutte le sue meraviglie.

Migliori servizi eSIM per gli Stati Uniti

Ecco una selezione dei migliori provider di eSIM per viaggiare negli Stati Uniti.

(Image credit: Saily)

Nord Security, famosa per il suo noto servizio VPN, fa il suo ingresso nel mondo delle eSIM con Saily, una soluzione progettata per offrire ai viaggiatori una connessione internet sicura e stabile ovunque nel mondo. Con una copertura che supera i 150 Paesi, Saily consente di navigare liberamente senza preoccuparsi di costi di roaming elevati o di reti Wi-Fi pubbliche non protette. I pacchetti dati di Saily sono versatili e adatti a diverse esigenze, con durate che spaziano da 7 a 30 giorni e opzioni di traffico dati che vanno da 1GB a 20GB. Un’altra caratteristica interessante è la funzione "top-up multi-Paese", che consente di aggiungere pacchetti dati per più destinazioni su una singola eSIM, semplificando la gestione della connessione durante i viaggi con più tappe.

L'installazione e la configurazione di Saily sono estremamente facili grazie all'app dedicata, disponibile per dispositivi iOS e Android. Il processo guidato e l’utilizzo di un codice QR rendono l’attivazione della eSIM rapida e intuitiva, anche per chi non ha esperienza con questa tecnologia.

Un altro vantaggio di Saily è la sua politica di rimborso. Se l’attivazione della eSIM non va a buon fine o se il servizio non è disponibile nel Paese di destinazione, è possibile richiedere un rimborso completo, offrendo così serenità ai viaggiatori.

Infine, Saily fornisce un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con supporto in italiano grazie a un sistema di traduzione automatica avanzato.

Con la sua combinazione di sicurezza, affidabilità e facilità d’uso, Saily eSIM rappresenta una valida alternativa alle tradizionali SIM, perfetta per chi viaggia frequentemente e vuole rimanere connesso in modo sicuro e conveniente.

(Image credit: Gigsky)

GigSky si presenta come la scelta perfetta per chi desidera rimanere connesso a Internet durante un soggiorno negli Stati Uniti. Grazie alla tecnologia eSIM, GigSky elimina la necessità di acquistare e sostituire SIM fisiche, semplificando l'accesso alla rete dati. Basta scaricare l'app GigSky e scansionare un codice QR per attivare la eSIM, così da avere una connessione veloce e stabile non appena si arriva negli USA.

Uno degli aspetti più vantaggiosi di GigSky è la sua versatilità. L'azienda propone una vasta selezione di piani dati, con diverse quantità di GB e durata, consentendo a ogni viaggiatore di scegliere l'opzione che meglio si adatta alle proprie necessità. Che il soggiorno sia breve o lungo, GigSky ha il piano perfetto per rimanere online senza stress. Inoltre, sono disponibili piani specifici per il Nord America e globali per chi ha in programma di visitare più paesi.

Con GigSky, la copertura è garantita in tutte le zone degli Stati Uniti con segnale cellulare. La eSIM si connette automaticamente alla rete migliore disponibile, assicurando un'esperienza di navigazione fluida e continua. Se dovessero sorgere problemi, l'assistenza clienti di GigSky è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta a offrire supporto immediato.

Per chi è ancora incerto, GigSky offre un piano gratuito da 100 MB, ideale per testare il servizio senza impegno. Questa è una perfetta opportunità per verificare la qualità della connessione e l'usabilità della eSIM prima di optare per un piano a pagamento.

(Image credit: Nomad)

Nomad si propone come un provider di eSIM affidabile e conveniente, pensato per i viaggiatori moderni che vogliono restare connessi ovunque nel mondo, senza doversi preoccupare delle tradizionali SIM fisiche. Con una vasta scelta di piani dati e un'interfaccia utente facile da usare, Nomad semplifica l'accesso alla connettività durante i viaggi.

Che tu stia organizzando una breve fuga o un viaggio più lungo, Nomad offre piani dati eSIM con diverse durate e quantità di gigabyte, pensati per soddisfare ogni tipo di esigenza. Che sia per un weekend nella capitale di un paese europeo o per un mese di esplorazione di un intero continente, Nomad ha la soluzione perfetta per te.

Acquistare e configurare una eSIM Nomad è estremamente semplice. Basta selezionare la destinazione, scegliere il piano dati più adatto e scansionare il codice QR inviato via email. L'app Nomad, disponibile per iOS e Android, rende ancora più facile la gestione della eSIM, permettendo di monitorare l'utilizzo dei dati, ricaricare il piano e contattare il supporto clienti in qualsiasi momento.

Nomad garantisce una copertura globale, assicurando connessioni dati veloci e affidabili in numerosi paesi. Con la possibilità di connettersi a diverse reti locali, Nomad assicura una connessione stabile anche nelle zone più isolate.

Grazie alla sua flessibilità, facilità d'uso e affidabilità, Nomad eSIM rappresenta la scelta ideale per i viaggiatori che vogliono rimanere connessi senza stress e in modo intelligente.

(Image credit: Airalo)

Nel contesto dei viaggi digitali, l'eSIM sta diventando la scelta preferita per mantenere la connessione ovunque, e Airalo si distingue come il leader di questa evoluzione. Con una vastissima offerta di piani dati, Airalo propone soluzioni personalizzate per ogni tipo di viaggio.

Che tu stia pianificando un weekend a Parigi, un'avventura di due settimane nel Sud-est asiatico o un anno sabbatico in giro per il mondo, Airalo ha l'eSIM adatta a te. Il catalogo è ben strutturato e facile da navigare, con eSIM per singoli paesi, pacchetti regionali che coprono sette diverse aree (Africa, America Latina, Asia, Europa, Caraibi, Medio Oriente e Nord Africa, e Nord America) e opzioni globali valide in 127 paesi.

Per ogni destinazione, Airalo offre diversi pacchetti dati con durate e quantità di gigabyte variabili, così che i viaggiatori possano scegliere l'opzione che meglio si adatta al loro budget e alle necessità di connessione.

Oltre a una vasta selezione di eSIM, Airalo ha creato un'app dedicata, disponibile per iOS e Android, che semplifica la gestione della eSIM. Grazie all'app, è possibile acquistare, installare, attivare, monitorare il consumo dei dati e ricaricare il piano in modo rapido e pratico.

Con la sua offerta completa, la flessibilità e un'interfaccia intuitiva, Airalo si conferma un partner indispensabile per chi vuole restare connesso facilmente e a prezzi convenienti, ovunque si trovi.

(Image credit: Ubigi)

Nel mondo digitale odierno, rimanere connessi in ogni parte del globo è diventato essenziale, sia per motivi professionali che per piacere. Ubigi risponde a questa necessità offrendo una eSIM, una soluzione pratica e versatile che consente di accedere a internet rapidamente e in modo affidabile ovunque.

Uno dei principali vantaggi di Ubigi è la sua semplicità d’uso. L’installazione della eSIM richiede solo pochi minuti e, una volta attivata, assicura una connessione stabile e ad alte prestazioni. La vasta selezione di piani tariffari proposti da Ubigi soddisfa qualsiasi esigenza, sia che si tratti di un breve viaggio di lavoro che di una lunga vacanza.

Per i viaggiatori, Ubigi offre piani dati regionali per Europa, Africa, America, Asia, Oceania e Medio Oriente, permettendo di spostarsi tra diversi paesi senza la necessità di sostituire la SIM. Inoltre, sono disponibili eSIM per singole nazioni, con opzioni che spaziano dai pacchetti dati una tantum agli abbonamenti mensili o annuali, per offrire maggiore flessibilità.

L'app Ubigi, compatibile con iOS e Android, aggiunge un ulteriore livello di comodità, consentendo di monitorare il consumo dei dati, gestire il proprio account e ricaricare la eSIM in qualsiasi momento.

Oltre alla connettività affidabile, Ubigi si distingue per la sua velocità. Con supporto alla rete 5G in circa 40 paesi, offre una navigazione fluida e rapida, perfetta per lo streaming video, il gaming online e le videochiamate.

In sintesi, Ubigi eSIM si presenta come una soluzione avanzata e completa per chi desidera restare connesso in modo semplice, conveniente e performante, ovunque si trovi.

(Image credit: Holalfy)

Nel mondo delle soluzioni di connettività mobile per i viaggiatori, Holafly emerge per la sua proposta di eSIM con dati illimitati, perfetta per chi desidera navigare senza limitazioni o preoccupazioni riguardo al consumo dei dati.

Holafly offre una vasta selezione di piani con dati illimitati per numerose destinazioni, tra cui Stati Uniti, Messico, Cina, Turchia, Giappone e l'intera Europa. Un altro punto di forza di Holafly è la sua flessibilità: è possibile scegliere la durata del piano che meglio si adatta alle proprie necessità, da un minimo di cinque giorni fino a un massimo di tre mesi. Nei paesi dove non sono disponibili piani con dati illimitati, Holafly propone pacchetti da 500 MB al giorno, con durate variabili da cinque giorni a tre mesi.

Per i viaggiatori che si spostano frequentemente tra diverse destinazioni, Holafly offre anche piani multi-destinazione che coprono aree geografiche come Europa, Asia, Nord America, Sud America e Regno Unito. L'installazione e l'utilizzo della eSIM Holafly sono estremamente semplici: basta scansionare un codice QR per installarla e attivare il roaming dati sul proprio smartphone, godendo di una connessione stabile e veloce in oltre 160 paesi.

Un altro vantaggio interessante per chi viaggia in Europa è la possibilità di effettuare e ricevere chiamate per un'ora in quasi tutti i paesi, ad eccezione di Islanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Ucraina e Turchia.

Con una proposta completa e facile da utilizzare, Holafly si conferma come una soluzione ideale per chi cerca una connettività affidabile e senza stress durante i propri viaggi.

Panoramica della telefonia mobile negli Stati Uniti

Il mercato della telefonia mobile negli Stati Uniti è dominato da quattro grandi operatori: Verizon, AT&T, T-Mobile e Sprint (ora parte di T-Mobile). Questi fornitori garantiscono una copertura estesa e offrono un ampio ventaglio di piani tariffari.

Oltre ai principali operatori, ci sono anche numerosi operatori virtuali (MVNO) che sfruttano le reti di questi grandi provider per proporre servizi a costi inferiori. Alcuni degli MVNO più noti includono Mint Mobile, Visible e Boost Mobile.

Quando scegli una eSIM per il tuo viaggio negli Stati Uniti, è fondamentale tenere conto della copertura di rete dell'operatore nella zona che intendi visitare. Per farlo, puoi consultare siti o app come OpenSignal o Ookla Speedtest, che ti permettono di verificare la qualità della rete e la velocità di connessione nelle diverse aree.

Consigli per la scelta della eSIM

Prima di immergerti nel mondo delle eSIM e decidere quale sia la più adatta per il tuo viaggio negli Stati Uniti, è fondamentale dedicare un po' di tempo alla pianificazione. Non tutte le eSIM sono uguali, e la scelta migliore dipende da vari fattori come la durata del soggiorno, l'uso dei dati e le destinazioni che intendi visitare.

Inizia considerando come utilizzerai internet. Sei un "utente leggero" che usa lo smartphone per controllare email e social media? O sei un "utente pesante" che guarda video in streaming, gioca online e usa mappe e navigatori in modo intensivo? A seconda delle tue abitudini, potrai scegliere un piano dati che corrisponda alla tua necessità di gigabyte, evitando di rimanere senza connessione a metà viaggio o di pagare troppo per un pacchetto che non ti serve.

La durata del tuo soggiorno è un altro aspetto importante. Se il tuo viaggio è di pochi giorni, come un weekend a New York, un piano con validità settimanale potrebbe bastare. Al contrario, se stai programmando un viaggio più lungo, come un coast-to-coast di un mese, avrai bisogno di un piano che duri di più o che possa essere rinnovato facilmente.

Non dimenticare di considerare anche le tue necessità di chiamate e messaggi. Se hai bisogno di fare telefonate o inviare SMS, verifica che il piano scelto includa questi servizi, o che offra la possibilità di aggiungerli a pagamento. In alternativa, puoi usare app di messaggistica e chiamate VoIP come WhatsApp o Telegram, che funzionano tramite connessione dati.

Quando hai definito le tue esigenze, è il momento di confrontare i prezzi tra diversi provider. Non accontentarti della prima offerta che trovi: esplora le varie opzioni, leggi i termini del servizio e scegli il piano che offre il miglior rapporto qualità-prezzo.

Assicurati anche che la copertura di rete dell'operatore sia adatta alle aree che intendi visitare. Non tutti gli operatori hanno la stessa copertura, e se prevedi di andare in zone più remote o meno turistiche, è essenziale scegliere un piano che garantisca una connessione stabile e affidabile.

Inoltre, leggi le recensioni di altri utenti che hanno già utilizzato il servizio. Le esperienze di chi ha già provato il provider ti aiuteranno a capire meglio l'affidabilità del servizio, la qualità della rete e l'assistenza clienti.

Infine, ricordati che la eSIM è una SIM virtuale, quindi verifica che il tuo smartphone sia compatibile con questa tecnologia. Sebbene la maggior parte dei dispositivi recenti supporti le eSIM, è sempre meglio controllare le specifiche del tuo telefono prima di acquistare.

Seguendo questi passaggi, sarai in grado di scegliere la eSIM più adatta per il tuo viaggio negli Stati Uniti, assicurandoti un'esperienza di connessione senza problemi e lasciandoti trasportare dalle meraviglie dell'America.

Le eSIM sono una soluzione pratica, flessibile ed economica per rimanere connessi durante il tuo viaggio negli Stati Uniti. Scegliendo il provider e il piano dati giusti, potrai goderti la tua vacanza senza preoccuparti di roaming o connessioni problematiche.

Domande frequenti sulle eSIM

Posso utilizzare una eSIM su qualsiasi smartphone?

No, non tutti gli smartphone supportano la tecnologia eSIM. È importante verificare la compatibilità del tuo dispositivo consultando le specifiche tecniche o il sito ufficiale del produttore.

Posso usare il mio numero di telefono esistente con una eSIM?

Di solito, no. La eSIM ti assegnerà un nuovo numero di telefono per il paese di destinazione. Tuttavia, se il tuo dispositivo supporta la funzionalità DualSIM, puoi mantenere attiva la SIM tradizionale per ricevere chiamate e messaggi sul tuo numero originale mentre utilizzi la eSIM per il piano dati.

Posso effettuare chiamate vocali con una eSIM?

Sì e no. Sebbene la maggior parte dei provider di eSIM consenta di fare chiamate vocali tramite app come WhatsApp, Skype o FaceTime usando la connessione dati, non tutti includono pacchetti che coprono chiamate vocali, locali o internazionali.

Cosa succede se esaurisco i dati del mio piano eSIM?

Se finisci i dati inclusi nel tuo piano eSIM, puoi facilmente ricaricare il tuo credito contattando il provider o utilizzando l’applicazione del servizio.

Posso condividere la mia connessione dati eSIM con altri dispositivi?

Di solito sì. Puoi attivare un hotspot Wi-Fi sul tuo dispositivo e condividere la connessione dati con altri dispositivi come smartphone, tablet o computer. Verifica comunque le specifiche fornite dal tuo provider di eSIM per essere sicuro che questa funzionalità sia supportata.