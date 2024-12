Migliori eSIM da usare in Giappone

Se stai organizzando un viaggio in Giappone e ti chiedi come mantenerti connesso, lascia da parte le tradizionali SIM fisiche e abbraccia il futuro della connettività mobile con le eSIM. In questa guida completa, troverai tutte le informazioni utili per scegliere l'eSIM ideale per la tua avventura in Giappone, con risposte alle domande più comuni e una panoramica dei migliori servizi disponibili.

Cos'è una eSIM?

L'eSIM, ovvero SIM integrata, è una SIM virtuale che è già incorporata nel tuo dispositivo mobile. A differenza delle tradizionali schede SIM fisiche, l'eSIM non necessita di essere inserita manualmente nello smartphone. Invece, viene attivata tramite un codice QR o un'app, permettendoti di scaricare e configurare profili eSIM da vari operatori telefonici.

Perché mi serve una eSIM per il Giappone?

A differenza delle SIM tradizionali che richiedono l'acquisto in negozio e la sostituzione fisica, l'eSIM si attiva con un semplice clic direttamente dal tuo dispositivo. Non più lunghe attese in fila né il rischio di smarrire o danneggiare la piccola scheda di plastica. Con l'eSIM, la connettività è sempre a portata di mano, pronta a seguirti in ogni angolo del Giappone.

Ma i vantaggi non finiscono qui. L'eSIM ti offre una flessibilità straordinaria: se durante il viaggio ti accorgi che il piano dati non basta, o desideri cambiare operatore per una copertura migliore in una zona specifica, puoi farlo facilmente, senza dover cercare negozi o sostituire fisicamente la SIM.

Inoltre, puoi gestire due numeri contemporaneamente. Con l'eSIM, puoi mantenere attivo il tuo numero italiano per comunicazioni da casa e, allo stesso tempo, utilizzare un numero giapponese per prenotazioni, chiamate locali, navigazione o per vivere appieno la cultura giapponese.

La vera sorpresa, però, arriva quando guardi al portafoglio: le eSIM spesso offrono tariffe più vantaggiose rispetto alle SIM locali, permettendoti di risparmiare denaro da destinare a esperienze uniche, come una cena in un ristorante stellato o un'escursione sul Monte Fuji.

Infine, non dimentichiamo l'aspetto ecologico. Optando per un'eSIM, contribuisci a ridurre la produzione e il riciclo delle schede SIM in plastica, un piccolo gesto che, se adottato da milioni di viaggiatori, può avere un grande impatto sul nostro futuro sostenibile.

Vantaggi di una eSIM per i viaggi in Giappone

Con una eSIM, il tuo smartphone diventa una porta aperta verso innumerevoli possibilità. Appena arrivi in Giappone, attivi l’eSIM e, in pochi istanti, sei già connesso. Non dovrai aspettare attivazioni né cercare negozi di telefonia. La tua connessione internet sarà subito disponibile, pronta a guidarti tra le meraviglie del Giappone.

Immagina di passeggiare per le strade di Kyoto, immerso nella bellezza dei templi antichi e dei giardini zen. Con la tua eSIM, puoi utilizzare Google Maps per orientarti, scoprire luoghi nascosti lontano dalle zone turistiche e condividere le tue esperienze sui social in tempo reale. Hai trovato un ristorantino che ti ispira, ma il menù è solo in giapponese? Nessun problema: grazie a un’app di traduzione, potrai capire facilmente cosa ordinare.

Se devi prendere il treno per Osaka, puoi consultare gli orari e acquistare i biglietti direttamente dal tuo smartphone, senza preoccuparti di problemi linguistici o lunghe attese alle biglietterie. Ma l’eSIM non è solo per navigare e comunicare: puoi usarla anche come hotspot Wi-Fi, condividendo la connessione con i tuoi compagni di viaggio, così che tutti possano godere della comodità di essere sempre online.

E se dovessi avere qualche problema, non temere: molti operatori di eSIM offrono assistenza clienti in italiano o in inglese, pronti ad aiutarti e risolvere ogni dubbio.

I migliori servizi eSIM per il Giappone

Ecco una selezione dei migliori provider di eSIM per il tuo viaggio in Giappone.

(Image credit: Saily)

Nord Security, famosa per il suo noto servizio VPN, fa il suo ingresso nel mondo delle eSIM con Saily, una soluzione progettata per offrire ai viaggiatori una connessione internet sicura e stabile ovunque nel mondo. Con una copertura che supera i 150 Paesi, Saily consente di navigare liberamente senza preoccuparsi di costi di roaming elevati o di reti Wi-Fi pubbliche non protette. I pacchetti dati di Saily sono versatili e adatti a diverse esigenze, con durate che spaziano da 7 a 30 giorni e opzioni di traffico dati che vanno da 1GB a 20GB. Un’altra caratteristica interessante è la funzione "top-up multi-Paese", che consente di aggiungere pacchetti dati per più destinazioni su una singola eSIM, semplificando la gestione della connessione durante i viaggi con più tappe.

L'installazione e la configurazione di Saily sono estremamente facili grazie all'app dedicata, disponibile per dispositivi iOS e Android. Il processo guidato e l’utilizzo di un codice QR rendono l’attivazione della eSIM rapida e intuitiva, anche per chi non ha esperienza con questa tecnologia.

Un altro vantaggio di Saily è la sua politica di rimborso. Se l’attivazione della eSIM non va a buon fine o se il servizio non è disponibile nel Paese di destinazione, è possibile richiedere un rimborso completo, offrendo così serenità ai viaggiatori.

Infine, Saily fornisce un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con supporto in italiano grazie a un sistema di traduzione automatica avanzato.

Con la sua combinazione di sicurezza, affidabilità e facilità d’uso, Saily eSIM rappresenta una valida alternativa alle tradizionali SIM, perfetta per chi viaggia frequentemente e vuole rimanere connesso in modo sicuro e conveniente.

(Image credit: Nomad)

Nomad si propone come un provider di eSIM affidabile e conveniente, pensato per i viaggiatori moderni che vogliono restare connessi ovunque nel mondo, senza doversi preoccupare delle tradizionali SIM fisiche. Con una vasta scelta di piani dati e un'interfaccia utente facile da usare, Nomad semplifica l'accesso alla connettività durante i viaggi.

Che tu stia organizzando una breve fuga o un viaggio più lungo, Nomad offre piani dati eSIM con diverse durate e quantità di gigabyte, pensati per soddisfare ogni tipo di esigenza. Che sia per un weekend nella capitale di un paese europeo o per un mese di esplorazione di un intero continente, Nomad ha la soluzione perfetta per te.

Acquistare e configurare una eSIM Nomad è estremamente semplice. Basta selezionare la destinazione, scegliere il piano dati più adatto e scansionare il codice QR inviato via email. L'app Nomad, disponibile per iOS e Android, rende ancora più facile la gestione della eSIM, permettendo di monitorare l'utilizzo dei dati, ricaricare il piano e contattare il supporto clienti in qualsiasi momento.

Nomad garantisce una copertura globale, assicurando connessioni dati veloci e affidabili in numerosi paesi. Con la possibilità di connettersi a diverse reti locali, Nomad assicura una connessione stabile anche nelle zone più isolate.

Grazie alla sua flessibilità, facilità d'uso e affidabilità, Nomad eSIM rappresenta la scelta ideale per i viaggiatori che vogliono rimanere connessi senza stress e in modo intelligente.

(Image credit: Airalo)

Nel contesto dei viaggi digitali, l'eSIM sta diventando la scelta preferita per mantenere la connessione ovunque, e Airalo si distingue come il leader di questa evoluzione. Con una vastissima offerta di piani dati, Airalo propone soluzioni personalizzate per ogni tipo di viaggio.

Che tu stia pianificando un weekend a Parigi, un'avventura di due settimane nel Sud-est asiatico o un anno sabbatico in giro per il mondo, Airalo ha l'eSIM adatta a te. Il catalogo è ben strutturato e facile da navigare, con eSIM per singoli paesi, pacchetti regionali che coprono sette diverse aree (Africa, America Latina, Asia, Europa, Caraibi, Medio Oriente e Nord Africa, e Nord America) e opzioni globali valide in 127 paesi.

Per ogni destinazione, Airalo offre diversi pacchetti dati con durate e quantità di gigabyte variabili, così che i viaggiatori possano scegliere l'opzione che meglio si adatta al loro budget e alle necessità di connessione.

Oltre a una vasta selezione di eSIM, Airalo ha creato un'app dedicata, disponibile per iOS e Android, che semplifica la gestione della eSIM. Grazie all'app, è possibile acquistare, installare, attivare, monitorare il consumo dei dati e ricaricare il piano in modo rapido e pratico.

Con la sua offerta completa, la flessibilità e un'interfaccia intuitiva, Airalo si conferma un partner indispensabile per chi vuole restare connesso facilmente e a prezzi convenienti, ovunque si trovi.

(Image credit: Holalfy)

Nel mondo delle soluzioni di connettività mobile per i viaggiatori, Holafly emerge per la sua proposta di eSIM con dati illimitati, perfetta per chi desidera navigare senza limitazioni o preoccupazioni riguardo al consumo dei dati.

Holafly offre una vasta selezione di piani con dati illimitati per numerose destinazioni, tra cui Stati Uniti, Messico, Cina, Turchia, Giappone e l'intera Europa. Un altro punto di forza di Holafly è la sua flessibilità: è possibile scegliere la durata del piano che meglio si adatta alle proprie necessità, da un minimo di cinque giorni fino a un massimo di tre mesi. Nei paesi dove non sono disponibili piani con dati illimitati, Holafly propone pacchetti da 500 MB al giorno, con durate variabili da cinque giorni a tre mesi.

Per i viaggiatori che si spostano frequentemente tra diverse destinazioni, Holafly offre anche piani multi-destinazione che coprono aree geografiche come Europa, Asia, Nord America, Sud America e Regno Unito. L'installazione e l'utilizzo della eSIM Holafly sono estremamente semplici: basta scansionare un codice QR per installarla e attivare il roaming dati sul proprio smartphone, godendo di una connessione stabile e veloce in oltre 160 paesi.

Un altro vantaggio interessante per chi viaggia in Europa è la possibilità di effettuare e ricevere chiamate per un'ora in quasi tutti i paesi, ad eccezione di Islanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Ucraina e Turchia.

Con una proposta completa e facile da utilizzare, Holafly si conferma come una soluzione ideale per chi cerca una connettività affidabile e senza stress durante i propri viaggi.

(Image credit: Ubigi)

Nel mondo digitale odierno, rimanere connessi in ogni parte del globo è diventato essenziale, sia per motivi professionali che per piacere. Ubigi risponde a questa necessità offrendo una eSIM, una soluzione pratica e versatile che consente di accedere a internet rapidamente e in modo affidabile ovunque.

Uno dei principali vantaggi di Ubigi è la sua semplicità d’uso. L’installazione della eSIM richiede solo pochi minuti e, una volta attivata, assicura una connessione stabile e ad alte prestazioni. La vasta selezione di piani tariffari proposti da Ubigi soddisfa qualsiasi esigenza, sia che si tratti di un breve viaggio di lavoro che di una lunga vacanza.

Per i viaggiatori, Ubigi offre piani dati regionali per Europa, Africa, America, Asia, Oceania e Medio Oriente, permettendo di spostarsi tra diversi paesi senza la necessità di sostituire la SIM. Inoltre, sono disponibili eSIM per singole nazioni, con opzioni che spaziano dai pacchetti dati una tantum agli abbonamenti mensili o annuali, per offrire maggiore flessibilità.

L'app Ubigi, compatibile con iOS e Android, aggiunge un ulteriore livello di comodità, consentendo di monitorare il consumo dei dati, gestire il proprio account e ricaricare la eSIM in qualsiasi momento.

Oltre alla connettività affidabile, Ubigi si distingue per la sua velocità. Con supporto alla rete 5G in circa 40 paesi, offre una navigazione fluida e rapida, perfetta per lo streaming video, il gaming online e le videochiamate.

In sintesi, Ubigi eSIM si presenta come una soluzione avanzata e completa per chi desidera restare connesso in modo semplice, conveniente e performante, ovunque si trovi.

Panoramica della telefonia in Giappone

Il mercato della telefonia mobile giapponese è principalmente controllato da tre operatori principali: NTT Docomo, KDDI (au) e SoftBank. Questi provider garantiscono una copertura eccellente in tutto il territorio, offrendo connessioni rapide e stabili. Tuttavia, i loro piani tariffari possono risultare piuttosto elevati per i turisti. Per fortuna, diverse aziende propongono soluzioni eSIM a prezzi più competitivi, utilizzando le reti di questi operatori di punta.

Come scegliere la migliore eSIM per il Giappone

Il mondo delle eSIM è vasto e ricco di opzioni, proprio come il Giappone stesso. Tuttavia, prima di procedere con l'acquisto, è fondamentale fermarsi a riflettere sulle proprie esigenze, un po' come farebbe un samurai che valuta con calma il campo di battaglia prima di entrare in azione.

Il primo aspetto da considerare è la durata del tuo viaggio. Se hai in programma una breve visita di una settimana, un piano dati a durata limitata potrebbe essere la scelta perfetta. Al contrario, se sei un esploratore che ha deciso di scoprire il Giappone per un mese intero, allora dovrai optare per un piano dati con una validità più lunga, che ti supporti durante tutto il viaggio.

E il tuo consumo di dati? Sei un utente che si limita a controllare le email e a fare qualche scroll sui social, o un appassionato di streaming video e giochi online? Rifletti sul tuo uso abituale di internet e scegli un piano che ti offra la giusta quantità di gigabyte, per evitare brutte sorprese durante il viaggio.

Naturalmente, anche il budget è un fattore cruciale nella tua scelta. Confronta le offerte dei vari provider, esamina le promozioni e cerca quella che meglio si adatta alle tue disponibilità economiche. Tieni a mente, però, che il costo non dovrebbe essere l'unico criterio: a volte spendere qualche euro in più ti garantirà una connessione più stabile, una copertura maggiore o un'assistenza clienti più efficiente.

Per quanto riguarda la copertura, è essenziale che il provider scelto offra una connessione affidabile nelle zone che intendi visitare. Se hai in programma di esplorare aree più remote o montuose, verifica che la rete sia stabile e veloce, così da evitare di trovarti senza connessione proprio quando ne hai più bisogno.

Infine, non trascurare il supporto clienti. In caso di problemi o necessità, è fondamentale poter contare su un'assistenza rapida e competente, preferibilmente in lingua inglese. Un buon servizio clienti può davvero fare la differenza tra un viaggio tranquillo e uno ricco di frustrazioni.

Consigli utili per l'utilizzo di una eSIM in Giappone

Prima di intraprendere il viaggio verso il Sol Levante, ci sono alcuni passaggi da seguire per garantire un'esperienza eSIM senza problemi. Il primo controllo essenziale riguarda la compatibilità del tuo smartphone con la tecnologia eSIM. Non tutti i dispositivi supportano questa opzione, quindi una rapida verifica delle specifiche tecniche del tuo telefono o una visita al sito del produttore ti permetteranno di chiarire qualsiasi dubbio.

Dopo aver confermato che il tuo smartphone è compatibile, è il momento di prepararsi per l'attivazione. La maggior parte dei provider di eSIM ti invierà un codice QR da scansionare con la fotocamera del telefono. Assicurati di avere il codice o l'app del provider già scaricata prima di partire, in modo da averlo a portata di mano quando arrivi in Giappone. Non vorrai perdere tempo cercando una connessione Wi-Fi in aeroporto, giusto?

Una volta arrivato in Giappone, arriva il momento di attivare la tua eSIM. Basta un semplice gesto: scansiona il codice QR o segui le indicazioni nell'app, e in pochi secondi sarai online. Potrai iniziare subito a navigare, condividere le tue prime impressioni sul Giappone e immergerti nell'atmosfera unica del paese.

Durante il viaggio, monitora sempre il tuo consumo dati. Molti provider mettono a disposizione delle app che ti consentono di controllare i gigabyte utilizzati, così da evitare di superare il limite del piano. In alternativa, puoi usare le impostazioni del tuo smartphone per tenere traccia del consumo e assicurarti di non esaurire il tuo pacchetto troppo presto.

Domande frequenti sulle eSIM in Giappone

Posso usare una eSIM su qualsiasi dispositivo?

No, non tutti i dispositivi sono compatibili con le eSIM. È importante controllare le specifiche del tuo smartphone o tablet per confermare che supporti questa tecnologia.

Posso usare il mio numero di telefono esistente con una eSIM?

In generale, no. La eSIM ti fornirà un nuovo numero di telefono giapponese. Tuttavia, puoi mantenere attiva la tua SIM principale per ricevere chiamate e messaggi sul tuo numero originale.

Posso effettuare chiamate vocali con una eSIM?

Sì e no. La maggior parte dei provider di eSIM ti permette di effettuare chiamate vocali tramite app come WhatsApp, Skype o FaceTime, utilizzando la connessione dati. Tuttavia, non tutti i provider offrono pacchetti che includano chiamate, sia locali che internazionali.

Cosa succede se esaurisco i dati del mio piano eSIM?

Puoi ricaricare il tuo piano dati contattando il provider o utilizzando l'app del servizio.

Posso condividere la mia connessione dati eSIM con altri dispositivi?

Generalmente sì, puoi creare un hotspot Wi-Fi con il tuo dispositivo e condividere la connessione dati con altri smartphone, tablet o computer. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le informazioni specifiche sul sito o nell'app del fornitore di eSIM per confermare questa possibilità.