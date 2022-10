Recensione HP Spectre x360 (2022)

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

HP Spectre x360 (2022): recensione veloce

Nell’universo dei laptop 2-in-1, l'HP Spectre x360 (2022) è un prodotto più che valido. È elegante, con splendidi inserti in ottone che gli conferiscono personalità. Il telaio è leggero, ma solido e ben costruito, e le sue dimensioni ridotte e il design semplice garantiscono un’ottima trasportabilità.

Il suo prezzo parte da €1899 per il modello base che monta un Core i5-1235U, un costo in linea con molti dei migliori convertibili 2-in-1 , anche se è possibile optare per specifiche più alte e ottenere un Core i7-1235U con 16 GB o 32 GB di memoria RAM. Il grosso problema è la disponibilità, poiché non è facilmente disponibile in Italia.

Lo Spectre x360 vanta un design straordinario e azzeccate colorazioni: due delle opzioni di colore disponibili sono caratterizzate da inserti che danno personalità alla linea del telaio e mettono in risalto il design, ponendo lo Spectre x360 in una classe a sé stante tra i migliori portatili HP sul mercato. Il posizionamento di due delle porte negli angoli superiori offre inoltre più opzioni, non compromettendo l'estetica.

Poi c'è lo splendido schermo OLED che migliora qualsiasi immagine, film o gioco mostrati sul display. Le cornici ultrasottili aumentano lo spazio disponibile su schermo riducendo al limite le dimensioni e riuscendo a trarre il massimo da un display da 13,5 pollici.

La tastiera ha un feeling premium alla stregua dello schermo, e con il suo layout, che offre abbastanza spazio tra un tasto e l’altro, gli errori di battitura sono ridotti al minimo. Più problematico è invece il touchpad, che con la sua superficie satinata non garantisce una sensibilità perfetta.

La webcam ha una risoluzione di 720p, la stessa di molti dei migliori portatili del 2022 , quindi non è un aspetto in cui il notebook eccelle. Tuttavia, l'app HP Enhanced Lighting preinstallata può essere utilizzata per regolare l'illuminazione e migliorare di conseguenza la qualità dell'immagine, dando quel boost in più rispetto ad altre fotocamere non HD. Anche la ventilazione interna è buona, quindi lavorando col laptop sulle gambe fino a otto ore non rischierete di provare fastidio per il calore generato.

Se cercate un convertibile 2-in-1 in grado di gestire i migliori giochi per PC e lavorare coi fogli di calcolo, sappiate che lo Spectre x360 (2022) è in grado di gestire solamente giochi di fascia medio-bassa. Titoli come Civilzation VI vengono fatti girare senza problemi, garantendo prestazioni intorno ai 100 fps con preset grafici bassi. Ma non aspettatevi gli stessi risultati in giochi come Dirtbike o Cyberpunk 2077 ovviamente. In sostanza, lato gaming se la cava bene con tutti i titoli moderni leggeri che caricano più la CPU che la GPU, e anche coi titoli complessi meno recenti. Ma se avete bisogno di più potenza per i giochi, allora date un’occhiata ai migliori notebook gaming , oppure ai migliori notebook gaming sotto ai 1000 euro nel caso aveste risorse economiche più limitate.

In ogni caso, come abbiamo detto, il sistema di dissipazione del calore è molto buono. Ne consegue che il computer si scalderà appena leggermente durante il gioco o il lavoro, anche quando si va a batteria. Solido è pure il comparto sonoro, seppur un po’ carente dal punto di vista delle frequenze basse. Il software audio Bang & Olufsen Audio Control offre una cancellazione del rumore convincente, che farà felici gli utenti che fanno molte chiamate vocali senza affidarsi a un headset o a un paio di auricolari.

HP Spectre x360 (2022): Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

Quanto costa? Fino a €2199

Fino a €2199 Quando uscirà? È disponibile ora

È disponibile ora Dove è possibile trovarlo? In Italia

HP Spectre x360 2022 Specifiche tecniche Eccoi la configurazione dell'unità HP Spectre x360 2022 inviata allo staff di TechRadar per la recensione: CPU: Intel Core i7-1255U

Grafica: Grafica Intel Iris Xe

RAM: 16 GB LPDDR4X

Schermo: 13,5 pollici Display OLED 3K2K UWVA

Storage: 1 TB

Unità ottica: nessuna

Porte: 1 USB 3.1 tipo A, 2 Thunderbolt 4, 1 lettore di schede SD, 1 jack audio

Connettività: Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth 5.2 combinate

Fotocamera: 720p

Peso: 1,33 Kg

Dimensioni: 29,8 x 22 x 1,67 cm (Lunghezza-Larghezza-Spessore)

HP Spectre x360 (2022) è ora disponibile in Italia. Il prezzo di partenza è di €1899 per la configurazione con CPU Intel Core i5-1235U.

Il prezzo può arrivare fino a €2199 per la configurazione top, che include un Intel Core i7-1255U ed anche lo schermo OLED.. Sicuramente il modello top di gamma è più allettante considerando che offre molto di più a un prezzo (di listino) tutto sommato poco più alto. Ma la cosa interessante è che questa configurazione top è attualmente in saldo a €1843 sullo store ufficiale HP grazie a un’offerta di lancio.

Attualmente il nuovo Spectre X360 è difficile da reperire, e lo si trova solamente sullo store ufficiale HP (Si apre in una nuova scheda).

Convenienza: 3 / 5

Migliori offerte HP Spectre x360 di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 1.599 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 1.852,80 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 1.855,08 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Mostra altre offerte

HP Spectre x360 (2022): Design

(Image credit: Future)

Telaio elegante

Ottimo schermo OLED (opzionale)

Touchpad terribile

HP Spectre x360 è disponibile in due splendide colorazioni: Nocturne Blue e Nightfall Black, che sono caratterizzate, rispettivamente, da inserti eleganti in celeste e ottone pallido. Volendo è disponibile anche la classica colorazione argento di HP, ma è decisamente anonima rispetto alle altre due opzioni.

Il telaio è leggermente incuneato ma l’eleganza del design non ne risente, e grazie allo schermo da 13,5 pollici e al peso decisamente contenuto, inferiore a 1,4 Kg, il laptop si dimostra estremamente portatile: una borsa di dimensioni medie o grandi andrà benissimo per trasportarlo.

Le cornici dello straordinario schermo OLED sono estremamente sottili e questi elementi, insieme al design elegante, ne fanno un laptop dall’aspetto più premium rispetto a molti prodotti concorrenti. Apprezzabile è la presenza di due porte extra (una USB-C e una Jack 3,5mm per l’audio out) situate negli angoli superiori. In questo modo aumenta la semplicità d’uso, non dovendo passare necessariamente da un adattatore. Ma la quantità di porte è ancora insufficiente seppur migliorata: avremmo voluto trovare infatti anche una porta USB-A e una HDMI.

La tastiera è soddisfacente, con tasti larghi e abbastanza distanziati tra loro per evitare gli odiati errori di battitura. Il lettore di impronte digitali si trova vicino al secondo tasto funzione sul lato destro, un posizionamento più agevole rispetto ai soliti, tasto di accensione compreso. Il touchpad è una nota stonata. Piacevole al tatto e dal feeling premium, ha però seri problemi di reattività, tanto che ostacola operazioni semplici e basilari come il trascinamento di una scheda o evidenziare un testo. La situazione era talmente tragica che siamo stati costretti a utilizzare un mouse per svolgere dei semplici lavori quotidiani.

In bundle col laptop viene fornita una penna HP MPP2.0 di ottima qualità (anche se non ai livelli della Lenovo Precision Pen 2). È reattiva e precisa, caratteristiche che la rendono un buon prodotto iniziale per i creator. Si ricarica collegandola al portatile.

Image 1 of 6 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

Design: 3.5 / 5

HP Spectre x360 (2022): Prestazioni

(Image credit: Future)

Le prestazioni nel complesso sono quasi impeccabili

Stylus pen in dotazione eccellente

Dopo aver testato il laptop con la nostra solita suite di benchmark , abbiamo verificato che HP Spectre x360 ottiene punteggi simili alla maggior parte dei convertibili 2-in-1. Considerando che questo laptop è dotato di processori i5 o i7, non stupisce che il PC sia in grado di reggere bene diversi software applicativi e gestionali, più schede di browser contemporaneamente, e persino di far girare bene giochi moderni non molto pesanti.

Benchmark Ecco come si è comportato l' HP Spectre x360 con la nostra suite di test benchmark: 3DMark: Night Raid: 15.316; Fire Strike: 4.534; Time Spy: 1.688 Cinebench R23 Multi-core: 6.693 punti GeekBench 5: 1.703 (single-core); 7.382 (multi-core) PCMark 10 (Home test): 5.228 punti Durata della batteria (test del film TechRadar): 8 ore e 14 minuti

Sebbene il touchpad abbia gravi problemi prestazionali e di affidabilità, una volta collegato un mouse al laptop lavorare in ufficio o in modalità smart da casa non è affatto un problema. Però sicuramente il fattore portabilità ne risente, perché per utilizzare con precisione il PC occorre trovare una superficie adatta allo scorrimento e tracciamento del mouse, oppure portare con sé un mousepad (oltre al mouse, ovviamente).



Testando il laptop nell'uso quotidiano, non abbiamo riscontrato altri punti deboli.. Le prestazioni sono sempre alte e costanti, senza alcun intoppo o incertezza durante i vari compiti, dalle chiamate vocali alla visione di live streaming, fino alla fruizione di contenuti multimediali. L’ottimo sistema di ventilazione sicuramente aiuta a mantenere le prestazioni alte, e la velocità di rotazione della ventola può essere gestita tramite l’app HP Command Center. Qui si può controllare la ventola manualmente e anche ottimizzare il traffico della rete selezionando la modalità Performance.

Il laptop funziona bene con la penna stilo inclusa, che è veramente di buona qualità. La ricarica completa di quest’ultima non richiede troppo tempo grazie alla porta USB-C integrata, che permette la ricarica tramite qualsiasi porta simile o alimentatore. La spia LED sulla parte superiore indica lo stato di carica ed è estremamente comoda la possibilità di inserire la penna all’interno della cornice destra del laptop, così non si rischia di perderla. L'unico aspetto imperfetto sta nell'app HP Pen Control, che consente solamente di configurare le azioni corrispondenti ai pulsanti sulla penna. Non c’è nemmeno un indicatore dello stato di carica della batteria. Passando oltre questa piccola macchia, sicuramente siamo di fronte a una stylus pen di qualità eccezionale, ed è bello trovare inclusi prodotti simili, a differenza ad esempio della mediocre inclusa nell’LG Gram 16 2-in-1.

Prestazioni: 4.5 / 5

HP Spectre x360 (2022): Durata della batteria

(Image credit: Future)

Ottima durata della batteria

Carica molto rapidamente

Con una durata della batteria che in media è di otto ore, l’HP Spectre x360 si candida come ottima scelta per chi fosse in cerca di una macchina per lavorare un’intera giornata in mobilità. Batteria che oltretutto si ricarica anche molto velocemente, raggiungendo l’80% della carica in appena un’ora.

È vero che i laptop 2-in-1 tendono a offrire livelli di autonomia variabile, con alcuni modelli che durano anche più a lungo dell'x360 e altri che muoiono in circa quattro ore, ma abbiamo verificato che nell’uso quotidiano la durata della batteria può essere stabilmente superiore rispetto ai risultati estrapolati dai test.

Durata della batteria: 4 / 5

Dovreste acquistare un HP Spectre x360?

(Image credit: Future)

Compratelo se...

Volete una macchina da lavoro leggera Con un form factor da 13 pollici e un peso inferiore al chilo e mezzo, l’HP Spectre X360 risulta estremamente portatile e si può riporre facilmente in quasi tutte le borse di medie dimensioni.

Volete lasciare il segno La colorazione argentata è carina, ma le altre due colorazioni sono particolarmente azzeccate e conferiscono un aspetto più esclusivo al laptop.

Volete passare a uno schermo OLED



La versione con schermo OLED di questo laptop è senza dubbio la migliore, distinguendosi da molti altri laptop in questa fascia di prezzo.

Non compratelo se...

Volete un buon touchpad Questo touchpad è senza dubbio quello con la peggiore sensibilità tra tutti quelli che abbiamo testato negli ultimi tempi, non scherziamo nel consigliare di passare a un mouse…





Non volete spendere troppo Anche se il prezzo del modello base è abbastanza aggressivo, la variante con schermo OLED e processore i7 può avvicinarsi in modo pericoloso al territorio degli Ultrabook più costosi. Per fortuna c’è attualmente un bello sconto su questa variante.

Considerate anche

(Si apre in una nuova scheda) Dell Inspiron 16 2-in-1 (2022) Una versione simile del Dell Inspiron 14 con uno schermo più grande, che ha un feeling più premium. Ottima webcam ed eccellente autonomia a batteria, è un convertibile che fa bene tutto. Peccato per il peso eccessivo e la mancanza di una penna da utilizzare in modalità tablet.



Date un'occhiata alla nostra recensione del Dell Inspiron 16 2-in-1 (2022) . (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) Apple MacBook Air (M2, 2022) Si tratta del successore di uno dei migliori laptop mai creati. Il MacBook Air 2022 è sottile ed elegante, con uno schermo più grande ma con la stessa eccezionale durata della batteria. Anche se non arriva a oscurare del tutto il suo predecessore, si tratta comunque di un laptop eccellente, ma a deludere è il prezzo che è cresciuto.



Date un'occhiata alla nostra recensione dell’ Apple MacBook Air (M2, 2022). (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) HP Elite Dragonfly G2 Questa è un'alternativa più costosa rimanendo nel campo dei convertibili 2-in-1. È elegante, offre un’autonomia maggiore rispetto al Dell Inspiron 14 2-in-1 e dispone di un display 4K. Se il prezzo extra non rappresenta un problema, pochi altri modelli riescono a offrire di meglio. Date un'occhiata alla nostra recensione dell’ HP Elite Dragonfly G2 (Si apre in una nuova scheda)

La pagella di HP Spectre X360 (2022)

Convenienza Anche se nel complesso è un laptop abbastanza solido, se si opta per specifiche più alte il prezzo potrebbe salire ben oltre la soglia di convenienza dei 2-in-1. 3 / 5 Design Il telaio è ben progettato, presenta ottimi tocchi di classe e le colorazioni disponibili sono eleganti. Lo schermo OLED e la tastiera sono sicuramente punti forti, ma il touchpad non è all’altezza. 3.5 / 5 Prestazionu Questo è uno dei laptop più performanti che abbiamo recensito da un po’ di tempo a questa parte, e l’efficiente sistema di ventilazione ha un ruolo di peso in questo risultato. 4.5 / 5 Durata della batteria Ottima durata della batteria in combo con una ricarica rapida significa non rimanere mai a terra col laptop in viaggio. 4 / 5 Total 3.75 / 5

First reviewed October 2022

We pride ourselves on our independence and our rigorous review-testing process, offering up long-term attention to the products we review and making sure our reviews are updated and maintained - regardless of when a device was released, if you can still buy it, it's on our radar.

Read more about how we test