I migliori portatili da gaming a meno di €1000: le offerte di ottobre 2020

La nostra raccolta delle migliori offerte del mese sui portatili da gaming vede come protagoniste alcune serie molto conosciute per l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Una di queste è senza dubbio TUF (The Ultimate Force) di casa Asus, ma sono presenti anche diversi modelli targati Lenovo, oltre alle altre linee gaming dei brand più conosciuti. Lo staff di TechRadar scandaglia costantemente il web per raccogliere le migliori offerte disponibili al momento e inserirle nella lista che trovate qui sotto.

Perché perdere ore e ore a navigare senza sosta su siti di tech shop online? Se vi dicessimo che abbiamo pensato a tutto noi?

Nella nostra lista troverete di tutto, dai notebook per il gaming occasionale, o comunque adatti a chi ne fa un utilizzo misto, fino ai portatili concepiti per il gaming in grado di fornire prestazioni valide per la loro fascia di prezzo.

Tra le nostre proposte potrete trovare portatili in grado di far girare anche i titoli più recenti spendendo meno di €1000. Tuttavia, vi proporremo anche dei modelli più economici, per quelli di voi che vogliono cimentarsi con giochi un po’ meno recenti o che non necessitano di hardware spaziali.

Dunque mettetevi comodi e godetevi i portatili economici della nostra selezione.

Miglior portatile da gaming in offerta a settembre 2020

ASUS TUF FX505DT 15.6 | €916,90 su ePrice

Questo ASUS TUF in offerta su ePrice è il miglior portatile gaming in offerta a ottobre. Con un SSD da 512GB affiancato ad un Hard Disk da 1TB, una scheda video Nvidia Geforce GTX 1650, 16GB di RAM e un processore AMD Ryzen 7 3750H, questo portatile si rivela un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni. Con Asus TUF FX505DT sarete in grado di giocare a Fortnite a oltre 130 FPS in 1080p spendendo meno di €1000.Vedi offerta

Altri portatili gaming a meno di 1000€

HP Gaming Pavilion 16" | €899,00 su amazon

Hp Pavilion Gaming è un portatile concepito per il gaming con un display IPS antiriflesso da 16.1" e risoluzione FHD. Dotato di un potente processore ntel Core i5-10300H, 16 GB di RAM DDR4, di un SSD da 256 GB e di una scheda video Nvidia Geforce GTX 1650 con 4GB di memoria dedicati, questo portatile rappresenta sicuramente un’ottima alternativa ai prodotti Asus TUF. Nota bene: Questo modello utilizza il sistema operativo FreeDOS.

Vedi offerta

Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05 | €899,00 su Mediaworld

Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un portatile da gaming entry level dalla linea sobria con un hardware davvero interessante. Il display Full HD da 15,6" è supportato da una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria dedicata. Il processore AMD Ryzen 5 4600H e gli 8GB di RAM DDR4 garantiscono buone prestazioni per il gaming in Full HD e per la creazione di contenuti. Nel complesso questo Lenovo fa del rapporto qualità prezzo il suo punto forte.Vedi offerta

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 | €979,99 su ePrice

Lenovo IdeaPad Gaming 3 è concepito per giocare ma grazie alla sua linea sobria e alla relativa compattezza può essere un ottimo compagno di studio e di lavoro. Il monitor da 15.6" ha una risoluzione Full HD, il processore è un Intel Core i5-10300H Quad Core supportato da 8GB di RAM e un SSD da 512GB. La grafica è affidata a una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti da 4GB.Vedi offerta

MSI Notebook Gaming GF63 | €979,99 su eprice

Il Notebook Gaming MSI GF63 è concepito per giocare. Questo portatile dispone di un processore Intel Core i5-9300H, 8GB di RAM espandibile fino a 64GB, un SSD da 512GB e una scheda video Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB. La tastiera retroilluminata classica dei portatili MSI e lo schermo ultrasottile da 15,6" con pannello IPS e risoluzione Full HD fanno di questo portatile un compagno perfetto per le vostre sessioni di gaming.Vedi offerta