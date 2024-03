Recensione Apple MacBook Air 13 (M3)

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Apple MacBook Air 13 (M3): recensione breve

Apple ha lanciato ufficialmente il MacBook Air 13 pollici (M3), insieme alla versione da 15 pollici. È valsa la pena aspettare?

Sebbene l'annuncio di Apple sia arrivato all'improvviso - non c'è stato alcun evento per annunciare il lancio, ma solo un comunicato stampa - non è stato del tutto sorprendente.

Oltre alle già citate indiscrezioni sui nuovi MacBook Air, quando Apple ha lanciato il chip M3 l'anno scorso, ha anche lanciato nuovi MacBook Pro con processore M3 e un nuovo iMac. Il fatto che questo sia stato il primo lancio della serie M a non presentare un MacBook Air non è passato inosservato e molti di noi hanno ipotizzato (o sperato) che prima o poi sarebbe apparso un Air alimentato da M3. Fortunatamente, non abbiamo dovuto aspettare a lungo.

A partire da 1.349€, l'ultimo modello di MacBook Air risolve subito una delle mie principali lamentele nei confronti della precedente versione M2: l'elevato prezzo di partenza. Il MacBook Air M2 è stato lanciato nel 2022 con un nuovo prezzo più alto per il modello base (1.529€) e, pur rimanendo il miglior portatile che si possa acquistare per design e prestazioni, non aveva lo stesso rapporto qualità-prezzo del precedente MacBook Air M1.

Il MacBook Air da 13 pollici (M3) ha quindi un rapporto qualità-prezzo molto più vantaggioso e, in un mondo in cui i prezzi di tutto sembrano aumentare, è bello vedere Apple in controtendenza e rilasciare un portatile più economico del suo predecessore. Con il lancio della versione M3, Apple ha ufficialmente abbassato il prezzo del modello M2 a 1.249€, e ha interrotto del tutto la vendita della versione M1 (per il momento è ancora disponibile presso rivenditori di terze parti, e probabilmente scenderà ulteriormente di prezzo).

(Image credit: Future)

Mentre il prezzo del modello M3 di base è una bella sorpresa, ciò che è meno sorprendente - e meno bello - è il fatto che questo modello ha gli stessi 8 GB di memoria unificata e solo 256 GB di spazio di archiviazione SSD del suo predecessore. Nel 2024, queste specifiche non sono sufficienti, soprattutto per un portatile di questa fascia di prezzo.

La configurazione che mi è stata inviata da Apple è dotata del doppio della memoria e dello spazio di archiviazione, 16 GB e 512 GB, oltre a un leggero aumento dei core della GPU nel chip M3 rispetto al modello base, ed è un'offerta molto più completa che non si sentirà superata dopo circa un anno. A parte il passaggio al chip M3, il nuovo MacBook Air 13 pollici mantiene essenzialmente lo stesso design della versione M2, il che non è un male, dato che quel modello rimane uno dei portatili più belli, sottili e leggeri in circolazione. Preferisco di gran lunga il MacBook Air da 13 pollici al modello da 15 pollici, perché il dispositivo più piccolo è molto più facile da trasportare. Il fatto che la batteria abbia resistito per oltre 14 ore con una sola carica nei nostri test di autonomia dimostra ancora una volta quanto sia valido il MacBook Air da 13 pollici per chi vuole un portatile compatto da utilizzare praticamente ovunque.

Dal punto di vista delle prestazioni, il MacBook Air 13 pollici (M3) fa un ottimo lavoro con le attività quotidiane, come la navigazione sul web e la visione di programmi televisivi, e si distingue anche quando viene utilizzato per la creazione di contenuti. Ho usato applicazioni come Adobe Photoshop e Ableton Live 11, e ho anche giocato a qualche gioco, e il MacBook Air 13" (M3) si è dimostrato sempre veloce e affidabile. Anche quando ho messo alla prova questo portatile provando una serie di applicazioni (spesso contemporaneamente), il MacBook Air 13 pollici (M3) non si è mai bloccato o arrestato. Il modello M3 mantiene il design senza ventola dei suoi predecessori, quindi è essenzialmente silenzioso durante l'uso.

Sebbene il MacBook Air 13 pollici (M3) non sia una rivisitazione radicale come lo era il modello M2, non ne ha bisogno. Si tratta di un'uscita sicura da parte di un'azienda ai vertici del settore, che offre prestazioni migliori a un prezzo inferiore, il che significa che non ho problemi a consigliare il MacBook Air 13 pollici (M3) come il miglior portatile che si possa acquistare in questo momento.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13 (M3): prezzo e uscita

A partire da 1.349€

Prezzo di lancio più basso rispetto al modello M2

Il modello M2 è ora il MacBook più economico venduto da Apple

Il MacBook Air 13 pollici (M3) è stato annunciato il 4 marzo 2024, con i preordini dallo store online di Apple attivi lo stesso giorno e il nuovo MacBook in arrivo nei negozi fisici dall'8 marzo.

Il modello di base costa 1.349€, ed è dotato di un chip M3 con CPU a 8 core, GPU a 8 core, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di memoria SSD. Si tratta dello stesso chip M3 che si trova nell'iMac 24 pollici (M3) di base, il che indica un bel salto di prezzo per un PC all-in-one.

È inoltre possibile acquistare il MacBook Air 13 pollici (M3) con CPU a 8 core, GPU a 10 core, memoria unificata da 8 GB e unità di archiviazione SSD da 512 GB. Questo modello è dotato di un adattatore di alimentazione USB-C doppio più potente da 35 W (l'adattatore del modello base arriva a 30 W) e costa 1.549€.

Infine, è possibile acquistare un MacBook Air 13 pollici (M3) preconfigurato con lo stesso chip M3 e altre specifiche, ma con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di storage SSD per 1.809€. Questo è il modello che sto recensendo qui.

Come per i modelli precedenti, è possibile configurare ulteriormente il nuovo MacBook Air con una memoria unificata fino a 24 GB, un'unità di archiviazione SSD da 2 TB e un adattatore di alimentazione USB-C da 70W.

MacBook Air M3 è stato lanciato a un prezzo inferiore per il modello base rispetto al MacBook Air M2. Da allora, il prezzo è stato ufficialmente ridotto, ma una delle poche lamentele che avevo nei confronti del MacBook Air M2 (che si è piazzato subito in cima alla nostra classifica dei migliori portatili) era proprio il prezzo elevato. È bello vedere che Apple ha in qualche modo rimediato a questa situazione con il modello M3 e, pur essendo ancora un portatile costoso, ora ha un miglior rapporto qualità-prezzo, il che è una considerazione importante di questi tempi.

Il modello M2 rimane un ottimo portatile, soprattutto a questo nuovo prezzo più basso. Purtroppo, ciò significa che il modello M1 non è più venduto da Apple. Tuttavia, stiamo già vedendo questo modello in offerta a un prezzo ancora più basso presso altri rivenditori che cercano di svuotare le scorte in vista dell'arrivo dei nuovi MacBook Air.

Quindi, se state cercando il MacBook venduto da Apple più economico per entrare nell'ecosistema Apple, il MacBook Air M2 è quello che fa per voi, ma il modello M3 rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è ora il Mac con motore M3 più economico sul mercato (fino a quando non arriverà un Mac mini con motore M3, cosa probabile).

Punteggio prezzo: 4.5/5

Apple MacBook Air 13 (m3): specifiche

Apple MacBook Air da 13 pollici (M3) è disponibile in tre opzioni preconfigurate ed è possibile configurare ulteriormente la quantità di memoria e lo spazio di archiviazione prima dell'acquisto. È necessario effettuare questa operazione per corrispondere alla recensione e alle configurazioni massime riportate di seguito.

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13 (M3) configurazione base MacBook Air 13 (M3) configurazione media MacBook Air 13-inch (M3) configurazione massima Prezzo: 1.349€ 1.579€ 1.809€ CPU: Apple M3 (8-core) Apple M3 (8-core) Apple M3 (8-core) Graphics: Integrated 8-core GPU Integrated 10-core GPU Integrated 10-core GPU RAM: 8GB unified memory 16GB unified memory 24GB unified memory Display: 13.6", 2560 x 1664 Liquid Retina display (500 nits sustained brightness, wide color P3 gamut, True Tone technology) 13.6", 2560 x 1664 Liquid Retina display (500 nits sustained brightness, wide color P3 gamut, True Tone technology) 13.6", 2560 x 1664 Liquid Retina display (500 nits sustained brightness, wide color P3 gamut, True Tone technology) Archiviazione: 256GB SSD 512GB SDD 2TB SDD Porte: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 Wireless: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Fotocamera: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Peso: 1.24kg 1.24kg 1.24kg Dimensioni: 304 x 215 x 11.3mm 304 x 215 x 11.3mm 304 x 215 x 11.3mm

Le specifiche del nuovo MacBook Air 13 pollici (M3) sono sostanzialmente in linea con le nostre aspettative. Tuttavia, come già accennato, nel 2024 la configurazione base con soli 8 GB di memoria e solo 256 GB di storage SSD appare sempre più obsoleta, soprattutto per il prezzo. Poiché gli 8 GB di memoria sono condivisi tra le attività di calcolo (le normali attività quotidiane, in sostanza) e la grafica, potrebbe iniziare a fare fatica se si eseguono più applicazioni contemporaneamente.

Anche l'unità SSD da 256 GB probabilmente si riempirà rapidamente, soprattutto se state pensando di acquistare il nuovo MacBook Air 13 pollici (M3) per lavori creativi, come l'editing di foto o video. Come da tradizione, Apple ha reso il MacBook Air il più difficile possibile da aprire, quindi non sarà possibile aggiornare la memoria o lo storage in un secondo momento. Se a ciò si aggiunge che il modello base è dotato di una GPU integrata più debole nel chip M3 (otto core rispetto alla GPU a 10 core inclusa negli altri modelli), consiglierei di spendere un po' di più per la configurazione che ho testato, in quanto la GPU più potente, i 16 GB di memoria e l'SSD da 512 GB lo rendono molto più a prova di futuro.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13 (M3): Design

Nessuna riprogettazione importante

Il colore Midnight è stato migliorato per ridurre le impronte digitali

Più materiali riciclati che mai

Il design dell'Apple MacBook Air da 13 pollici (M3) non è innovativo, ma non ce n'era bisogno. Pur avendo amato il MacBook Air M1, il suo design è sembrato sempre più datato e quando il MacBook M2 è arrivato sugli scaffali nel 2022 ha presentato un'audace riprogettazione che comprendeva uno schermo migliore e più grande, cornici più sottili intorno al display e un look molto più moderno. Personalmente ho apprezzato molto la riprogettazione, quindi il fatto che il MacBook Air M3 abbia un aspetto praticamente identico non mi disturba.

Si tratta ancora di un portatile incredibilmente sottile e leggero. Il display LED da 13,6 pollici appare luminoso e vibrante e la risoluzione nativa di 2560 x 1664 offre 224 pixel per pollice, con un'immagine piacevolmente nitida e dettagliata. Come per la precedente generazione di MacBook Air, il MacBook Air (M3) da 15 pollici, lanciato insieme al modello da 13 pollici, è dotato di uno schermo più grande, ma anche di una risoluzione più elevata, il che significa che il numero di pixel per pollice è molto simile a quello del modello da 13 pollici.

In pratica, la qualità dell'immagine non viene meno, indipendentemente dal modello di MacBook Air scelto. Per molte persone, il modello da 13 pollici sarà molto più comodo in quanto più leggero e più piccolo, ma comunque molto potente. La tastiera è ancora una volta comoda da usare, con una corsa dei tasti sorprendente per un dispositivo così sottile. Ciò significa che la tastiera del MacBook Air è tattile e reattiva. Il MacBook Air è dotato di un pulsante Touch ID che consente di accendere il MacBook e di effettuare rapidamente il login utilizzando semplicemente l'impronta digitale. Il touchpad sotto la tastiera è spazioso e funziona bene, proprio come nel modello precedente.

(Image credit: Future)

Dal punto di vista delle porte, il MacBook Air M3 mantiene la stessa selezione del modello precedente, con due porte Thunderbolt 3/USB 4 che offrono trasferimenti di dati fino a 40Gb/s, una porta MagSafe 3 per la ricarica e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Le porte MagSafe 3 e Thunderbolt si trovano tutte sullo stesso lato (il sinistro), il che può essere un po' complicato se le si usa tutte insieme, e significa anche che non si può scegliere da quale lato del portatile collegare il caricabatterie (si possono anche usare caricabatterie USB-C di altri produttori per ricaricare la batteria se ci si trova senza il connettore MagSafe).

Nessuno dei nuovi modelli di MacBook Air supporta Thunderbolt 4, che rimane un'esclusiva (nello spazio Mac) dei Mac con chip M3 Pro e M3 Max.

(Image credit: Future)

Il passaggio a M3 consente inoltre al nuovo MacBook Air 13 pollici di supportare due monitor esterni contemporaneamente, uno con risoluzione fino a 6K e 60Hz e l'altro con risoluzione fino a 5K. Il precedente modello M2 poteva gestire solo un monitor esterno da 6K.

C'è però un'avvertenza piuttosto importante: è possibile utilizzare due monitor esterni solo con lo schermo del MacBook Air chiuso. Aprendo il coperchio si spegne uno degli schermi, quindi non pensate che questa nuova funzione vi permetta di lavorare su tre schermi contemporaneamente. Per chi lavora in ufficio e di solito usa il portatile in un dock con il coperchio chiuso questo potrebbe non essere un problema, ma è un'implementazione curiosamente inelegante. È interessante notare che il MacBook Pro 14" con chip M3 è stato lanciato senza questa funzione, ma Apple la abiliterà in un futuro aggiornamento software.

Nel complesso, il MacBook Air 13 pollici (M3) è un altro portatile sottile e leggero di Apple e, pur essendo quasi identico al modello precedente, si presenta come un dispositivo elegante e moderno.

Dico "quasi identico" perché il nuovo MacBook Air presenta una piccola differenza. Il modello disponibile nel colore Midnight (essenzialmente un blu molto scuro) beneficia ora di un "innovativo sigillo di anodizzazione per ridurre le impronte digitali". Questa sembra essere una risposta alle critiche mosse al modello precedente dello stesso colore per la facilità con cui impronte digitali, graffi e altri segni comparivano (e rimanevano) sulla scocca.

Sebbene il MacBook Air da 13 pollici che Apple mi ha inviato per la recensione fosse nel colore Starlight (sono disponibili quattro colori: Midnight, Starlight, Space Gray e Silver), ho potuto mettere le mani su un MacBook Air da 13 pollici Midnight per qualche minuto presso la sede di Apple a Londra e da quello che ho potuto vedere la nuova finitura Midnight sembra effettivamente più resistente alle impronte digitali.

Apple ci tiene inoltre a sottolineare che il nuovo MacBook Air è il primo prodotto realizzato con il 50% di materiali riciclati. Il corpo utilizza alluminio riciclato al 100% e la scheda logica principale utilizza rame riciclato al 100%. Sebbene mi piacerebbe che Apple fosse più flessibile quando si tratta di permettere ai suoi clienti di riparare o aggiornare i suoi prodotti, l'utilizzo di più materiali riciclati da parte di qualsiasi azienda è sempre ben accetto.

Punteggio design: 4.5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13 (M3): prestazioni

Il chip M3 porta miglioramenti

Con questo MacBook si può davvero giocare

Nuova attenzione all'intelligenza artificiale

Benchmark Ecco come si è comportato il MacBook Air 13 pollici (M3) nella nostra suite di test di benchmark: Geekbench 6.2.2 Single-Core: 3.148; Multi-Core: 11.893

Cinebench 2024 Single-core: 141; Multi-core: 615

Durata della batteria (test film di TechRadar): 14 ore e 19 minuti

Il cambiamento principale del nuovo MacBook Air 13 pollici è l'inclusione del chip M3, il più recente processore di Apple, che ha debuttato alla fine dello scorso anno insieme ai nuovi MacBook Pro. A differenza dei MacBook Pro dello scorso anno, il MacBook Air 13" è dotato solo del chip M3, non delle versioni più potenti M3 Pro o M3 Max. Tuttavia, il MacBook Air è un dispositivo molto più mainstream, quindi è improbabile che venga utilizzato per attività creative pesanti.

L'Apple MacBook Air 13 pollici è dotato di due versioni del chip M3: un modello base con GPU a 8 core e un chip leggermente più potente con GPU a 10 core. Entrambe le versioni presentano una CPU a 8 core con quattro core ad alte prestazioni e quattro core di efficienza, che il MacBook Air alterna a seconda del tipo di attività che si sta svolgendo. Ciò consente di ottenere un buon equilibrio tra prestazioni e durata della batteria.

L'Apple MacBook Air 13 pollici (M3) può essere configurato con una memoria unificata fino a 24 GB e un'unità di archiviazione SSD da 2 TB; l'esemplare in prova che l'azienda mi ha inviato è dotato di chip M3 a 10 core, 16 GB di memoria e 512 GB di archiviazione. Quindi, se scegliete il modello base più economico del MacBook Air 13 pollici, le prestazioni potrebbero non corrispondere a quelle che ho sperimentato io, anche se sarei sorpreso se ci fosse un'enorme differenza.

Tuttavia, se possibile, vi consiglio di scegliere un MacBook Air con più memoria e spazio di archiviazione. Nel 2024, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD sono un po' pochi per un computer portatile, e l'SSD rischia di riempirsi rapidamente se si installano molte applicazioni e si archiviano molte foto e video. Il MacBook Air che ho provato aveva 30 GB di spazio già utilizzato da macOS e dalle applicazioni preinstallate e, sebbene questo non sia un problema con il modello da 512 GB, potrebbe essere più preoccupante con il modello da 256 GB.

Nell'uso quotidiano, l'Apple MacBook Air 13" (M3) si comporta in modo eccellente. macOS Sonoma è veloce e reattivo e c'è un'ampia libreria di app realizzate nativamente per i chip della serie M di Apple, il che significa che possono sfruttare appieno l'ultimo hardware di Apple.

Ho utilizzato una serie di applicazioni, tra cui Safari, Garage Band e Apple TV, e il MacBook Air 13 pollici (M3) ha tenuto il passo con facilità. Anche quando ho utilizzato applicazioni più impegnative come Adobe Photoshop, il MacBook Air si è comportato davvero bene. Per la stragrande maggioranza degli utenti, il MacBook Air 13 pollici con chip M3 sarà sufficientemente potente.

Uno degli aspetti migliori dell'efficienza dei chip della serie M di Apple è che producono meno calore e, grazie al design termico dei moderni MacBook Air di Apple, questo significa che l'Apple MacBook Air 13 pollici (M3) è completamente privo di ventole. Quindi, anche quando lavora intensamente, non si sente il fastidioso rumore della ventola in sottofondo.

Questo è impressionante e rappresenta un piacevole cambiamento rispetto a molti portatili Windows, che spesso accendono le loro ventole all'istante. È anche incredibilmente utile se si usa il MacBook Air per registrare l'audio, perché significa che i microfoni integrati (o quelli esterni che si collegano) non rileveranno alcun rumore di fondo dal portatile.

(Image credit: Future)

A proposito di microfoni integrati, il nuovo MacBook Air da 13 pollici è dotato di un array di tre microfoni per favorire la chiarezza e ridurre al minimo il rumore ambientale, mentre la videocamera FaceTime HD è di nuovo a 1080p. In un mondo in cui molti portatili di questo livello di prezzo sono ancora dotati di webcam a 720p, è positivo vedere Apple includere una fotocamera di alta qualità per le videochiamate e le riunioni che sono diventate una caratteristica regolare delle interazioni lavorative e sociali dopo la pandemia.

Secondo Apple, il chip M3 contribuisce anche a migliorare la qualità video e audio, e anche se non ho notato alcuna differenza di qualità rispetto al MacBook Air M2, che ha la stessa webcam e lo stesso array di microfoni, i risultati sono comunque nitidi e chiari.

Il MacBook Air M3 riceve anche un aggiornamento del Wi-Fi, che supporta il Wi-Fi 6E (il modello precedente ha il Wi-Fi 6). Questo offre velocità più elevate e connessioni più affidabili su distanze maggiori e, durante il mio utilizzo del MacBook Air 13 pollici (M3), ho trovato la sua connessione wireless eccellente.

Il MacBook Air 13 pollici (M3) riesce anche a riprodurre in modo decente i giochi moderni, anche quelli più impegnativi dal punto di vista grafico. Ho giocato ad alcuni titoli, tra cui un frenetico gioco di simulazione di corse, e anche se non sarà mai in grado di sfidare i migliori portatili da gioco in circolazione, è possibile giocare su un MacBook Air sottile e leggero, cosa che fino a poco tempo fa non sembrava una prospettiva realistica. Inoltre, anche se non potrete alzare al massimo le impostazioni visive, i giochi che ho provato sono apparsi molto belli sul vibrante schermo da 13,6 pollici. Come giocatore di PC, è una vera novità giocare su un portatile senza ventola: di solito i portatili da gioco sono grandi e ingombranti, con ventole rumorose che mantengono freschi i potenti componenti, ma che possono anche distrarre. Non è così per il MacBook Air.

Quando Apple ha annunciato il nuovo MacBook Air da 13 pollici (M3), molti hanno notato che l'azienda ha fatto un gran parlare delle sue capacità AI. L'intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda la generazione di contenuti, è un tema molto attuale e molti dei concorrenti di Apple, in particolare Microsoft e Google, hanno puntato molto su questa tecnologia. Quest'anno sentirete sicuramente parlare molto di laptop AI e sembrava quasi che Apple fosse rimasta indietro.

L'attenzione di Apple per le prestazioni AI del MacBook Air 13 pollici (M3) è stata quindi una piacevole sorpresa, soprattutto perché i chip della serie M sono già da tempo all'avanguardia per quanto riguarda l'AI grazie all'Apple Neural Engine, che è stato incluso fin dal chip originale M1 e che già allora era stato presentato come in grado di aiutare nelle attività di apprendimento automatico. Mentre la rivale Intel, produttrice di chip, ha appena presentato nuovi processori con NPU (Neural Processing Unit) dedicate all'intelligenza artificiale, sono ormai tre le generazioni di silicio Apple che dispongono di questa capacità e Apple, comprensibilmente, ne sta facendo un affare di stato.

L'M3 è dotato di un Neural Engine a 16 core aggiornato, che secondo Apple è "più veloce e più efficiente" rispetto alle versioni precedenti, rendendo questo MacBook Air, secondo le parole di Apple, "il miglior portatile consumer al mondo per l'AI". Anche se è difficile confermarlo, soprattutto finché non usciranno altri portatili con chip incentrati sull'IA, ho visto come il MacBook Air 13 pollici (M3) ha affrontato l'IA basata sul cloud sotto forma di Microsoft Copilot - che è incluso nella versione Mac di Microsoft Office e dipende da una connessione a Internet - e l'IA sul dispositivo in applicazioni come Pixelmator Pro e Photoshop. Le prestazioni sul dispositivo sono particolarmente impressionanti, in quanto tutto è gestito dal chip M3, per cui è possibile essere offline e utilizzare comunque gli strumenti di intelligenza artificiale per automatizzare attività ripetitive come la nitidezza delle foto o la generazione di contenuti come il testo in base a una semplice richiesta.

Lo schermo e gli altoparlanti non sono il meglio che si possa trovare in un MacBook: i MacBook Pro, molto più costosi, offrono la tecnologia mini LED per un contrasto e una vivacità straordinari, oltre alle funzioni ProMotion che offrono frequenze di aggiornamento più rapide per uno scorrimento fluido e veloce.

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici è inoltre dotato di altoparlanti migliori: nel modello più grande sono presenti sei altoparlanti con woofer a cancellazione di forza, che offrono suoni più ricchi e profondi.

Il MacBook Air da 13 pollici (M3) si accontenta di quattro altoparlanti, che a dire il vero sono ancora molti per un portatile sottile e leggero, e sebbene questo modello non disponga della tecnologia più avanzata di Apple, fa comunque un ottimo lavoro quando si guardano o si ascoltano i contenuti multimediali, o si lavora a progetti. L'audio è forte e chiaro, molto diverso da quello degli altoparlanti spesso insignificanti della maggior parte dei portatili. Anche lo schermo è luminoso e nitido e, come di consueto, è dotato di supporto per la gamma di colori P3 per garantire l'accuratezza dei colori. Il MacBook Air 13" (M3) rimane quindi un'alternativa interessante e conveniente al MacBook Pro per i creatori di contenuti.

Punteggio prestazioni: 4.5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13 (M3): batteria

Dura più di 14 ore

Si ricarica velocemente

La durata della batteria dei MacBook con processore Apple ha sempre impressionato ed è uno dei motivi per cui li raccomando con tanto entusiasmo. Il MacBook Air da 13 pollici (M3) continua su questa strada: pur aumentando le prestazioni, il chip M3 rimane incredibilmente efficiente, per cui la batteria non sembra scaricarsi in modo significativamente più rapido.

Apple dichiara che il MacBook Air 13 pollici (M3) è in grado di garantire fino a 18 ore di Apple TV e fino a 15 ore di navigazione internet in modalità wireless: si tratta della stessa durata teorica della batteria che Apple indica per il MacBook Air 15 pollici (M3). Sebbene il modello da 15 pollici sia dotato di una batteria più grande, da 66,5 wattora, rispetto a quella da 52,6 wattora del modello da 13 pollici, la ragione della parità è probabilmente dovuta al fatto che lo schermo più grande da 15,6 pollici è più avido di energia.

Nel nostro test di durata della batteria, che prevede la riproduzione di un video a 1080p in loop fino all'esaurimento della batteria, l'Apple MacBook Air 13 pollici (M3) ha raggiunto le 14 ore e 19 minuti. Si tratta di un calo rispetto alle 16 ore e 6 minuti della versione M2 nello stesso test, e potrebbe essere la prova che l'aumento delle prestazioni del chip M3 ha avuto un costo in termini di efficienza. Tuttavia, il calo non è enorme e le oltre 14 ore sono ancora impressionanti: con una sola carica si dovrebbe superare un'intera giornata di lavoro o di scuola, anche se più intense sono le attività svolte, più velocemente la batteria si scaricherà. In modo impressionante, anche quando si gioca, il MacBook Air 13 pollici (M3) ha resistito per ore, mentre di solito i giochi scaricano la batteria molto rapidamente.

Un'altra cosa che apprezzo molto del MacBook Air 13 pollici (M3) è che anche quando è scollegato non c'è alcun impatto sulle prestazioni. Altri portatili di solito riducono le prestazioni quando sono a batteria per prolungarne l'autonomia, ma il MacBook Air 13" (M3) non sembra farlo, almeno non in modo evidente. Questo, insieme alla lunga durata della batteria, rende il MacBook Air 13" (M3) un computer portatile eccellente per chi vuole un dispositivo su cui lavorare quando è in giro. Utilizzando il caricabatterie in dotazione, il MacBook Air 13 pollici (M3) si è caricato fino a oltre il 50% in meno di un'ora. Come gli altri MacBook, anche il nuovo MacBook Air da 13 pollici fa un ottimo lavoro di conservazione della batteria quando non viene utilizzato, per cui è possibile lasciarlo per diversi giorni, aprirlo e avere ancora la batteria. A riprova di ciò, e come tocco di classe, il MacBook Air 13 pollici (M3) viene fornito completamente carico dalla confezione, in modo da poterlo configurare e iniziare a usare subito.

Punteggio batteria: 4.5/5

Apple MacBook Air 13 (M3), ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 13-inch (M3) Caratteristiche Note Punteggio Prezzo Il MacBook Air da 13 pollici (M3) offre un ottimo rapporto qualità-prezzo con un nuovo prezzo di partenza più basso 4.5/5 Design Nessun nuovo design, ma se non è rotto, perché aggiustarlo? 4.5/5 Prestazioni Il chip M3 si rivela un aggiornamento eccellente, anche se non particolarmente rivoluzionario, rispetto all'M2. 4.5/5 Batteria Con una sola carica si supera facilmente un'intera giornata di lavoro. 5/5

Compratelo se...

Siete alla ricerca del miglior computer portatile del mondo Apple ha fatto di nuovo centro con un portatile incredibile che non costa troppo e che è in grado di affrontare quasi tutti i compiti che gli si presentano.

Volete un computer portatile per lavorare in viaggio Il formato da 13 pollici è ideale per portare questo portatile in giro con voi, e anche la lunga durata della batteria vi aiuterà.

Non avete bisogno di una potenza estrema Il MacBook Air 13 pollici (M3) offre prestazioni brillanti, quindi se non avete bisogno di un MacBook Pro per attività creative pesanti, l'Air è un'ottima alternativa.

Non compratelo se...

Volete uno schermo grande Lo schermo da 13,6 pollici rende il MacBook Air un ottimo dispositivo portatile, ma alcuni preferiscono il modello da 15 pollici per lavorare.

Volete il Mac più economico Il MacBook Air M2 ha subito un nuovo taglio di prezzo e il Mac mini offre entrambi costi di ingresso più bassi se volete un Mac moderno.

Apple MacBook Air 13 (M3): alternative

If our Apple MacBook Air 13-inch (M3) review has you considering other options, here are two laptops to consider...

Apple MacBook Air 15 pollici (M3) Vi piace l'aspetto del MacBook Air 13 pollici con M3 ma volete uno schermo più grande? Buone notizie! Il MacBook Air 15 pollici è stato lanciato insieme a questo modello con le stesse specifiche e lo stesso design, ma con un display da 15,6 pollici.