Recensione Dell XPS 13 Plus (2023)

Il Dell XPS 13 Plus di seconda generazione è un ultrabook che antepone la forma alla funzionalità, scelta che non sempre paga. Sebbene abbia un aspetto davvero premium nonostante il prezzo di fascia media, alcune scelte di design sbagliate fatte in nome dell'estetica pesano negativamente sul giudizio complessivo, anche se il nuovo processore gli conferisce un discreto incremento prestazionale.

Dell XPS 13 Plus (2023): Recensione sintetica

La linea XPS di Dell si è affermata negli anni come una delle migliori serie di laptop consumer in circolazione, offrendo dispositivi di alta qualità che albergano stabilmente nelle nostre guide dedicate ai migliori portatili .

L'anno scorso è arrivato un nuovo modello, ovvero l' XPS 13 Plus (2022) che in sostanza rappresenta una variante premium del Dell XPS 13 dello stesso anno, con componenti più potenti e una maggiore attenzione al design.

Il Dell XPS 13 Plus di quest'anno è il secondo tentativo di Dell di realizzare un computer portatile compatto più raffinato ma, sebbene la variante Plus riesca a superare il modello standard in alcuni ambiti, è ancora ostacolata da alcuni difetti di progettazione che hanno avuto un impatto decisivo in fase di valutazione.

In altre parole questo è uno dei portatili più belli che abbiamo mai visto (l'XPS 13 standard non è da meno in fatto di estetica!), ma i sacrifici fatti per lo stile non sempre valgono l’investimento. Per cominciare, il touchpad "invisibile" può risultare fastidioso per alcuni e praticamente inutilizzabile per gli utenti con problemi di vista, mentre la mancanza di porte è senza dubbio un punto dolente per alcuni potenziali acquirenti.

D'altro canto il Dell XPS Plus ha una marcia in più rispetto al suo predecessore grazie a specifiche tecniche migliorate, tra cui spicca il processore Intel Core di 13a generazione. Più avanti nella recensione entriamo meglio nel dettaglio, ma in breve le prestazioni sono piuttosto buone, anche se non può in alcun modo reggere il passo dei portatili gaming o delle workstation più potenti dal momento che non dispone di una scheda grafica dedicata.

Potenza a parte questo XPS offre tante specifiche premium, dallo splendido display OLED touch da 3,5K alla scocca ultraleggera che lo rende perfetto per la portabilità. È innegabile che si tratti di un portatile di fascia alta, anche se il modello base non ha un prezzo esagerato considerando la qualità costruttiva e i componenti di cui dispone.

Nel complesso si potrebbe descrivere come una versione leggermente più potente dell'XPS 13 Plus che l'anno scorso abbiamo definito un po’ deludente in termini di prestazioni. Dell XPS 13 Plus è un ultrabook esteticamente gradevole che offre prestazioni affidabili in uno chassis incredibilmente sottile e leggero, anche se alcune caratteristiche (o la loro mancanza) potrebbero risultare un ostacolo per alcuni potenziali utenti.

Per quanto possa valere, abbiamo goduto a pieno l’esperienza d’uso offerta dall’XPS 13 Plus e lo reputiamo un ottimo portatile ma ci siamo tenuti bassi con i punteggi a causa di alcuni difetti che potrebbero dare fastidio nell’uso di tutti i giorni.

Dell XPS 13 Plus (2023): Prezzo e disponibilità

Quanto costa? Parte da 1.499€

Parte da 1.499€ Quando è disponibile? Disponibile ora

Disponibile ora Dove si può acquistare? Sul sito Dell e presso i rivenditori di terze parti

Il Dell XPS 13 Plus 2023 costa di più della variante base, anche se non di molto. Il prezzo parte da 1.499 euro dollari, circa 300€ in più rispetto all'XPS 13 standard, che però ha specifiche interne molto meno potenti. Il cartellino è simile a quello dell’XPS 13 Plus 2022, il che è positivo se si considera l'aumento delle prestazioni.

Al momento in cui scriviamo, il modello 2023 del Dell XPS 13 Plus è disponibile in Italia sul sito ufficiale Dell e presso i rivenditori autorizzati.

Prezzo: 4 / 5

Dell XPS 13 Plus (2023): Specifiche

Il modello che abbiamo testato è una configurazione di fascia relativamente alta che costa 1.699€ e dispone di uno schermo OLED da 3,5K opzionale e di un processore Intel Core i7-1360P.

L'XPS 13 Plus è completamente configurabile sul sito web di Dell, dove potete scegliere la quantità di RAM e di memoria desiderata (fino a 32 GB di DDR5 e un SSD da 2 TB) e tre diversi display: un pannello touch standard FHD+ a 60 Hz, lo schermo OLED da 3,5K del modello che stiamo recensendo e, infine, un pannello OLED UHD+ ancora migliore, con una luminosità leggermente superiore rispetto alla versione da 3,5K. Scegliendo tutte le specifiche più potenti, schermo compreso, si raggiunge una cifra pari a 2.407€.

Swipe to scroll horizontally These are the specs for the Dell XPS 13 Plus (2023) Componenti Modello base Unità recensita Configurazione top Prezzo 1.499€ 1.699€ 2.407€ CPU Intel Core i5-1340P / Intel Core i7-1360P Intel Core i7-1360P Intel Core i7-1360P GPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics RAM 16GB LPDDR5 32GB LPDDR5 32GB LPDDR5 Archiviazione 512GB PCIe NVMe SSD 512GB PCIe NVMe SSD 2TB PCIe NVMe SSD Display 13.4-pollici FHD+ (1920 x 1200) OLED, 60Hz, Touch 13.4-pollici 3.5K (3456 x 2160) OLED, 60Hz, Touch 13.4-pollici UHD+ (3840 x 2400) OLED, 60Hz, Touch Porte 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x Thunderbolt 4 USB-C Wireless Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Fotocamera 720p 30fps webcam, IR cam 720p 30fps webcam, IR cam 720p 30fps webcam, IR cam Peso 1.26 kg 1.26 kg 1.26 kg Dimensioni 29.5 x 19.9 x 1.5 cm 29.5 x 19.9 x 1.5 cm 29.5 x 19.9 x 1.5 cm

Specifiche: 4 / 5

Dell XPS 13 Plus (2023): Design

Design bellissimo

Poche porte

Webcam carente

Una webcam a 720p su un ultrabook da oltre mille dollari è qualcosa di inammissibile. Qualsiasi portatile moderno che si collochi nella stessa fascia di prezzo dell'XPS 13 Plus dovrebbe assolutamente avere una webcam da 1080p.

Forse a molto non interessa la qualità della webcam, ma la differenza si nota parecchio nelle videochiamate e francamente una fotocamera a 1080p non è esattamente una caratteristica ultra-premium; se ne vedono a bizzeffe su portatili più economici di questo. Perlomeno, la webcam 720p dell’XSP 13 Plus è dotata di funzionalità IR per supportare il login con Windows Hello.

Webcam a parte, questo è davvero un portatile dall'aspetto favoloso. La tastiera è interamente a filo con la superficie interna dello chassis, senza arrotondamenti ai bordi dei tasti, il che crea un effetto futuristico e rende la digitazione piuttosto comoda. I tasti sono retroilluminati da LED bianchi uniformi e i tasti funzione sono sostituiti, proprio come nel modello originale del 2022, da un'elegante touch bar con icone illuminate che cambiano quando si tiene premuto il tasto funzione.

Il design complessivo è quasi identico a quello del modello 2022. È minimalista con accezione positiva e dispone di minuscole cornici intorno al touchscreen e di uno chassis molto raffinato color argento spazzolato. Il tasto di accensione (che funge anche da scanner di impronte digitali) si trova nell'angolo alto della tastiera.

Il touchpad è di fatto invisibile e occupa il centro del pannello poggiapolsi piatto sotto la tastiera, ma senza alcuna indicazione di dove inizi e finisca. Pur comprendendo l’effetto desiderato da Dell, un minimo bordo non avrebbe certo compromesso l’estetica rendendo però più accessibile il touchpad anche agli utenti con problemi di vista (problema condiviso dalla barra dei tasti funzione non touch). Per fortuna il touchpad è molto reattivo e si usa agevolmente, una volta individuato.

L’altra pecca riguarda le porte: il Dell XPS 13 Plus ha solo due porte USB-C. L'XPS 13 Plus si ricarica tramite USB-C, per cui se siete collegati alla presa avrete a disposizione una sola porta. Sebbene questa tendenza sia iniziata con i MacBook Air, modello molto apprezzato dagli utenti, ci dispiace che Dell abbia deciso di adottare una politica simile sul suo ultrabook di punta.

Fortunatamente, nella confezione sono inclusi un paio di adattatori USB-C (uno per USB-A e uno per il jack delle cuffie) e le due porte supportano Thunderbolt 4, per cui le velocità di trasferimento sono eccellenti; tuttavia non riusciamo a capire come mai Dell non abbia incluso almeno un jack da 3,5 mm nativo nello chassis. Cara Dell, non tutti possiedono gli AirPods.

Infine passiamo al display. Questo pannello da 3,5K (che utilizza una risoluzione di 3456 x 2160) pur non essendo lo schermo con le specifiche più elevate che si possono avere sull'XPS 13 Plus, è davvero fantastico. I colori sono brillanti, i neri sono scuri e profondi e la luminosità massima è sufficiente per poterlo utilizzare senza problemi anche in ambienti molto illuminati. È sicuramente la caratteristica migliore di questo fantastico portatile.

Design: 4 / 5

Dell XPS 13 Plus (2023): Prestazioni

Il Core i7-1360P offre prestazioni solide

Veloce e reattivo

Consente di giocare nel tempo libero

Dell XPS 13 Plus (2023) Ecco come si è comportato il Dell XPS 13 Plus (2023) nella nostra suite di test di benchmark: 3DMark Night Raid: 15,085; Fire Strike: 4,891; Time Spy: 1,778

GeekBench 6: 2,238 (single-core); 10,541 (multi-core)

25GB File Copy: 1,659MBps

Handbrake 1.6: 8m 14s

CrossMark: Overall: 1,504; Productivity: 1,393; Creativity: 1,713; Responsiveness: 1,282

Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm (1080p, High): 27.8fps; (1080p, Low): 51.1fps

Web Surfing (Battery Informant): 6 ore 20 minuti

Naturalmente, il quadro di riferimento per definire il livello di prestazioni è lo stesso dell'XPS 13 Plus dell'anno scorso.

Nei test grafici sintetici, la GPU integrata dell’unità recensita si è comportata in modo quasi identico a quella del modello precedente. Di contro, nel test di gioco abbiamo notato un miglioramento abbastanza significativo. Le prestazioni erano talmente buone che abbiamo scaricato anche Valorant scoprendo con piacere che girava abbastanza bene, quindi possiamo dire che l’XPS Plus 13 del 2023 consente di giocare anche a titoli recenti, naturalmente a patto che non si pretendano dettagli o fps da portatile gaming.

I benchmark sintetici e reali della CPU, tuttavia, hanno mostrato un aumento più marcato delle prestazioni, pari a circa il 20-30% sia per i carichi di lavoro single-core che multi-core. L'i7-1360P è un ottimo processore mobile che ha fornito prestazioni molto costanti anche quando lo abbiamo messo alla prova aprendo due dozzine di schede di Chrome e cercando di guardare un video 4K su YouTube.

Gli altoparlanti di questo portatile sono piuttosto scarsi. Non sono terribili e la maggior parte dei notebook compatti di questo tipo ha un audio simile, ma c'è una notevole mancanza di bassi e le note alte suonano un po' graffianti se si alza al massimo il volume.

I trasferimenti di dati sono relativamente veloci grazie all'unità SSD NVMe e la reattività complessiva del sistema è buona. Come per altri portatili Intel Evo, i tempi di avvio sono quasi istantanei. Le temperature sono sempre rimaste nella norma anche dopo un'ora di benchmark: un sollievo, visto che abbiamo riscontrato alcuni problemi termici nella nostra recensione del modello 2022.

Pur non essendo un portatile economico, siamo rimasti molto soddisfatti del rapporto prezzo-prestazioni dell'XPS 13 Plus. L'unica area in cui potrebbe avere difficoltà è l'esecuzione di software di rendering 3D o di modellazione, a causa della mancanza di una GPU dedicata. Per tutto il resto, invece, lavoro d'ufficio, navigazione web, giochi a bassa intensità e persino un po' di Netflix a letto, questo ultrabook si comporta molto meglio del suo predecessore.

Prestazioni: 4 / 5

Dell XPS 13 Plus (2023): Batteria

La durata della batteria è insufficiente

Meno di sette ore di utilizzo a media intensità

Si ricarica velocemente

Questa è l'unica area in cui l'XPS 13 Plus non è all'altezza del suo predecessore. Nel nostro test standard della batteria per l'uso di Internet con Wi-Fi attivo, il portatile ha resistito per 6 ore e 20 minuti con una carica completa.

Si tratta di una durata inferiore a quella di quasi tutti gli altri portatili in questa fascia di prezzo. È meno della metà dell'ultimo MacBook Air da 13 pollici e persino meno del precedente MacBook Air M1. In una giornata effettiva in cui abbiamo usato l'XPS 13 per svolgere il nostro lavoro quotidiano per TechRadar è riuscito a durare di più, durando dalle 9 alle 18 (pausa pranzo compresa), seppur scendendo sotto il 20% e costringendoci ad attivare la modalità Risparmio batteria.

Non è un risultato sufficiente se si considera la concorrenza. Non si tratta di un portatile che si può lasciare in borsa tutta la notte senza ricaricarlo e che si può portare al lavoro il giorno dopo. Per fortuna si ricarica abbastanza velocemente grazie all'alimentazione Thunderbolt 4.

Batteria: 2.5 / 5

Dovreste acquistare il Dell XPS 13 Plus (2023)?

Swipe to scroll horizontally Dell XPS 13 Plus (2023) Attributei Note Valutazione Prezzo Pur non essendo economico, l'XPS 13 Plus offre un ragionevole rapporto qualità-prezzo 4 / 5 Specifiche I componenti interni aggiornati ne fanno un buon passo avanti per la linea "Plus" di Dell 4 / 5 Design Dal punto di vista estetico si tratta di un ottimo portatile, anche se ha alcuni difetti che ne inficiano la praticità d’uso 4 / 5 Prestazioni Eccellente per la produttività e per l'uso occasionale, l'i7-1360P è un ottimo processore e 32 GB di RAM in un portatile così compatto fanno un certo effetto 4.5 / 5 Batteria Non è terribile, ma semplicemente al di sotto di quanto ci aspettiamo dagli ultrabook di questa fascia di prezzo 2.5 / 5 Valutazione complessiva Un portatile dal design elegante che offre prestazioni complessive migliori rispetto al suo predecessore di fascia media, ma che non raggiunge la perfezione sperata 3.8 / 5

Acquistatelo se...

Apprezzate il design XPS Se volete un portatile con un design eccellente, questo è uno dei più belli in circolazione, soprattutto tra i portatili Windows.

Volete un ottimo display Questo display OLED è davvero fantastico e rende l'XPS 13 Plus uno dei migliori portatili compatti per guardare film e serie TV.

Volete un portatile compatto Nonostante il nome, questo portatile è tutt'altro che grande. È abbastanza piccolo e leggero da poter essere trasportato facilmente in una piccola borsa o in uno zaino, e anche il caricabatterie è piuttosto compatto.

Non acquistatelo se...

Desiderate una buona autonomia Se siete il tipo di persona che dimentica abitualmente di tirare fuori il portatile dalla borsa per metterlo in carica alla fine di un lungo viaggio, il Dell XPS 13 Plus non fa per voi.

Non volete acquistare una dock USB Se state acquistando questo portatile e volete utilizzarlo al meglio, avrete bisogno di un hub USB-C dato che ha solo due porte. Oh, e probabilmente dovrete optare per un mouse Bluetooth.

