Recensione Apple Vision Pro

Non è mai esistito un dispositivo per la realtà mista come Vision Pro. Il visore Apple alza il livello della qualità visiva, del tracciamento degli occhi e offre un livello di immersione tale da modificare la concezione del mondo reale. Nonostante i notevoli inconvenienti legati al prezzo e al peso e alcuni problemi della V1 (a volte le app si bloccano), è senza dubbio uno dei dispostivi AR / VR più rivoluzionari che abbiamo mai provato.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Apple Vision Pro: Recensione veloce

Apple ha dedicato quasi un decennio allo sviluppo del suo Vision Pro, e si vede.

Senza dubbio ci troviamo di fronte a un dispositivo spettacolare, dal design raffinato, alle immagini brillanti che fondono realtà e multimedialità, alla versatilità che fa impallidire i dispositivi AR della concorrenza.

Detto questo, il fatto che anche dopo tutto questo lavoro ci siano ancora dei limiti evidenti è frustrante. Il peso è elevato, manca una batteria integrata e costa un rene, ma del resto non ci aspettavamo niente di meno da Apple.

Tuttavia, non il Vision Pro rimane l'esperimento più riuscito nell'ambito della realtà mista. È un risultato straordinario in termini di design industriale e tecnologia che traduce gli imperscrutabili mondi dell'AR, della VR e della realtà mista in un'esperienza comprensibile e godibile praticamente da chiunque.

Usare lo sguardo e i gesti (tocco, pizzico prolungato, swipe) per controllare un computer è un'esperienza che non si può comprendere a pieno se non la si prova in prima persona. Sembra di essere in un film futuristico dove la realtà che ci circonda diventa completamente interattiva, ed è fighissimo.

(Image credit: Future)

Il Vision Pro dispone di un ampio spettro di funzioni e non si limita alla mera navigazione. Con Vision Pro si ha la sensazione di avere un desktop quasi illimitato con il quale interagire ed è difficile tornare a guardare lo schermo del proprio PC dove averlo usato in modo intensivo per lavorare e svagarsi con film, serie TV e giochi.

Image 1 of 2 L'incontro con i dinosauri rimane una delle esperienze più scioccanti che ho avuto con il Vision Pro (Image credit: Future) questa farfalla virtuale si è posato sul mio dito ed è stato stranissimo (Image credit: Future)

Raramente ho provato una tecnologia che mi ha trasmesso emozioni paragonabili a quelle offerte dal Vision Pro. I video spaziali sono così reali che scatenano immediatamente sensazioni che un'immagine piatta non potrebbe mai suscitare. Trovarsi da vicino con creature ultraterrene o preistoriche che sembrano quasi vedermi è allo stesso tempo sconvolgente ed emozionante. Per ottenere questo risultato, non bastano grandi applicazioni, software, sviluppatori e artisti: serve un sistema coeso e perfettamente sintonizzato.

Il Vision Pro riesce a offrire questa esperienza futuristica grazie a ben 23 milioni di pixel, un audio spaziale super efficace e un sistema di tracciamento degli occhi che funziona alla grande.

Ma non è tutto oro quel che luccica.

Apple Vision Pro with the Solo Knit Band (Image credit: Future)

Ho faticato a indossarlo correttamente e anche quando ci sono riuscito, dopo qualche ora il peso mi ha letteralmente fatto venire il torcicollo.

La batteria esterna non è male, ma non si è dimostrata all'altezza del compito quando ho provato a guardare un film in 3D e si è esaurita in pochi minuti. Grazie al cielo, la batteria può essere collegata alla presa di corrente in modo da continuare a usare il visore anche quando è quasi scarico.

You won't go anywhere without that battery pack (Image credit: Future)

Sebbene ritenga che la tecnologia pass-through outside-in che unisce il mondo reale a quello generato dal computer sia tra le migliori che abbia mai visto, i il sistema usato da Apple per tenervi in contatto con le persone di fronte a voi o attraverso

FaceTime è ancora acerbo.

Gli avatar creati dall'app dedicata sono al limite dell'inquietante e EyeSight, che mostra una versione digitale dei vostri occhi a chi vi vede dall'esterno non è da meno. E poi c'è il prezzo, che è spropositato e che per molti rappresenterà una rinuncia immediata. Del resto un dispositivo così complesso non può costare poco.

(Image credit: Future)

Apple Vision Pro: Prezzo e disponibilità

Costoso

Il prezzo non include gli inserti per le lenti

Non disponibile al di fuori degli Stati Uniti

Apple ha annunciato il Vision Pro scorso 5 giugno 2023, in occasione della WWDC. È già disponibile negli Stati Uniti e costa 3.499 dollari per il modello da 256 GB. I preordini sono attivi dal19 gennaio e le spedizioni sono iniziate il 2 febbraio. La disponibilità e i prezzi per gli altri mercati non sono ancora stati confermati, ma Apple afferma che seguiranno nel 2025.

Questo vuol dire che gli utenti Italiani dovranno attendere ancora un bel po' prima di poterlo usare.

Prezzo: 4

Apple Vision Pro: Cosa c'è nella confezione?

(Image credit: Future)

Cosa si ottiene con 3.499 dollari (Apple ci ha inviato la versione da 1 TB, che parte da 3.899 dollari). In sostanza, nella confezione c'è tutto ciò che serve per indossare e iniziare a usare il Vision Pro:

Vision Pro

Una batteria con cavo allegato

Cavo di ricarica USB-C e adattatore da 30W

Fascia Solo Knit

Fascia a doppio anello

Due cuscinetti Light Seals

Un rivestimento in tessuto

Un panno per pulire le lenti

L'unica cosa che non è inclusa e di cui potreste aver bisogno, come è successo a me, sono gli inserti per lenti da vista Zeiss. Il costo è di 99 dollari per le lenti da lettura e di 149 dollari per le lenti da vista complete, che sono quelle di cui ho bisogno io. Il Vision Pro potrebbe essere inutilizzabile per chi ha particolari problemi di vista, in quanto non è compatibile con tutte le lenti.

Il tutto arriva in una grande scatola bianca in perfetto stile Apple.

Image 1 of 3 La custodia opzionale costa 199 dollari, ma ne vale la pena. (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

È possibile acquistare una custodia opzionale per 199 dollari e, considerando il prezzo del dispositivo, penso che siano soldi ben spesi, anche se visto il prezzo potevano fare uno sforzo in più e includerla nella confezione.

Apple Vision Pro: Specifiche

Il visore, dimensionalmente parlando, è bello grande: misura circa 15 cm in larghezza, è profondo quasi 20 cm dal bordo del Light Seal alla parte anteriore del vetro e alto quasi 20 cm.

Forse la specifica più importante di tutte, però, è il peso. A seconda delle fasce utilizzate, il Vision Pro pesa da 600 a 650 grammi. La batteria esterna pesa circa 350 grammi.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Apple Vision Pro Meta Quest 3 Meta Quest Pro Dimensioni Est: 152 x 101 x 101mm 184 x 160 x 98mm 265 x 127 x 196mm Peso 600g 515g 722g Display Dual micro-OLED Due display LCD Due display LCD Risoluzione 4K per occhio (23 milioni di pixel) 2064 x 2208 pixels per occhio 1920 x 1080 pixels per occhio Campo visivo 100 gradi 110 gradi in orizzontale, 96 gradi in verticale 120 gradi Frequenza di aggiornamento 90Hz, 96Hz, 100Hz 72Hz, 80Hz, 90Hz, 120Hz 90Hz Chipset Apple silicon M2, R1 Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Qualcomm Snapdragon XR2+ RAM 16GB 8GB 12GB Storage 256GB, 512GB, 1TB 128GB or 512GB 256GB Autonomia 2 ore 2 ore 12 minuti 2 ore

Apple Vision Pro: Prestazioni

Chip M2

R1 sembra sopportare il carico visivo

Zero lag

Sarebbe meglio avere una maggiore quantità di memoria di base

Il Vision Pro deve funziona bene perchè al suo interno ci sono componenti eccellenti.

Il cuore è il chip M2, il processore Apple di seconda generazione, con una CPU a 8 core e una GPU a 10 core che alimenta, ad esempio, i più recenti MacBook Air (i MacBook Pro ora hanno chip M3). Secondo la mia esperienza, si tratta di un chip potente e ben qualificato per gestire le esigenze della realtà virtuale e aumentata.

Tuttavia, l'M2 non è solo, bensì può contare sul supporto del chip R1, che sembra essere il principale responsabile della gestione dei due schermi 4K e dell'aggiornamento dell'immagine da 12 millisecondi.

Anche i doppi schermi micro-OLED 4K di Vision Pro, con i loro 23 milioni di pixel, sono leader del settore e consentono di visualizzare immagini cristalline in qualsiasi scenario.

(Image credit: Future)

Il sistema audio è collocato all'interno dei rigidi steli di gomma bianca che si inseriscono nel telaio di Vision Pro ed ha una qualità eccellente, probabilmente pari a quella che si può ottenere con gli auricolari in-ear.

Essendo un audio spaziale i suoni sono direzionali e risultano efficacissimi in termini di immersività. A un certo punto, ho preso uno schermo che riproduceva un video e l'ho trascinato lentamente da un lato all'altro del mio spazio, e l'audio è passato perfettamente dal lato sinistro al centro e poi a destra.

C'è anche un array di sei microfoni che fa un buon lavoro nel captare i comandi di "Siri". Nel Vision Pro, l'assistente digitale Apple è incarnato da una piccola sfera di vetro fluttuante.

The Vision Pro's bottom-edge cameras (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

All'esterno e all'interno del Vision Pro sono posizionate numerose telecamere. Le due sulla parte anteriore gestiscono le immagini stereoscopiche che si possono vedere e catturare foto e video che verranno riprodotti in seguito.

Il Vision Pro supporta il Wi-Fi 6 (anche se stranamente non il Wi-Fi 7, che tra qualche anno sarà onnipresente) e il Bluetooth 5.3, che mi ha permesso di collegare facilmente il Vision Pro a un controller Xbox, alla Magic Keyboard e al Magic Trackpad.

(Image credit: Future)

Il Vision Pro visualizza anche una tastiera virtuale che si può ridimensionare e posizionare a piacimento, ma la mancanza di feedback fisico e tattile ne rende difficile l'uso. La cosa peggiore è che il sistema di controllo dello sguardo non è in grado di aiutare la precisione della digitazione e spesso l'esperienza di scrittura risulta frustrante. In definitiva, trovo che sia meglio usare la Magic Keyboard.

Il Vision Pro inviatoci da Apple ha una memoria interna da 1 TB, ma fa strano pensare che il modello base abbia solo 256 GB di storage dato che si tratta di un "computer spaziale" che costa un occhio della testa.

Prestazioni: 4.5

Apple Vision Pro: Design

Materiali eccellenti

Design futuristico

Pesante

Batteria esterna

So che a prima visto il Vision Pro assomiglia a una maschera da snowboard oversize e forse è davvero così, ma nel complesso ha un design davvero bello da vedere. Inoltre, Apple non ha badato a spese con i materiali e ha scelto un corpo composto da un mix di alluminio, magnesio, fibra di carbonio e tessuto. Le linee sono molto sinuose, morbide, con una parte anteriore in vetro scintillante che protegge lo schermo e si sposa quasi perfettamente con il corpo.

Il Vision Pro è pieno di dispositivi tecnologici che Apple si è sforzata di nascondere. Ci sono diverse telecamere dietro il vetro e una serie di sensori lungo il bordo inferiore rivolti verso il viso e le mani. Gli altoparlanti AudioPod, che offrono un audio spaziale quasi perfetto, sono nascosti da uno strato di gomma bianca rigida.

Lungo un lato del bordo superiore c'è anche la cosiddetta Digital Crown già vista sull'Apple Watch. Quando l'ho vista per la prima volta, mi sono chiesto perché Apple avesse preso un componente del suo smartwatch e l'avesse inserita nel suo nuovo dispositivo. Ma Apple considera il Vision Pro un indossabile, quindi c'è una certa continuità logica. Inoltre, la corona digitale si rivela un componente incredibilmente utile e importante della tecnologia del Vision Pro.

Il "pulsante superiore" in alto a sinistra, utilizzato soprattutto per le foto e i video spaziali, si usa molto meno di frequente rispetto alla Digital Crown.

Image 1 of 11 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Ci sono delle prese d'aria nella parte superiore della montatura e una griglia nella parte inferiore pensate per attirare l'aria e farla fluire verso l'alto e lontano dal viso. Il Vision Pro si scalda, ma non tanto da risultare fastidioso.

Vision Pro e Light Shield si curvano entrambi verso il viso, ma l'elemento cruciale per il comfort è il cuscino in schiuma Light Seal. Questo si appoggia e segue i contorni del viso risultando molto comodo, anche se avremmo preferito fosse leggermente più spesso e morbido.

(Image credit: Future)

Per fissare il visore alla testa è necessaria una fascia, o una coppia di fasce. La fascia predefinita è ampia e può essere regolata tramite una ghiera per renderla più stretta o meno stretta. Tuttavia, non offre un sostegno sufficiente.

Nel complesso non è scomodo, ma se usato per sessioni medio lunghe inizia a pesare parecchio e risulta scomodo anche per i colli più allenati.

Design: 4.5

Apple Vision Pro: Impostazioni d'uso

Il processo di configurazione del Vision Pro è piuttosto intuitivo. Ci sono diverse fasi da seguire, ma per lo più servono a personalizzare l'esperienza. Per quanto riguarda l'assemblaggio, è necessario scegliere la fascia più comoda e montare la Light Seal giusta (quella più sottile è standard, quella più spessa è per i portatori di occhiali che hanno gli inserti Zeiss). È inoltre necessario collegare il cavo della batteria, che si inserisce sul lato destro (se il vetro delle cuffie è rivolto verso di voi) e si blocca con una semplice rotazione. Il cavo è abbastanza lungo da consentire di riporre la batteria in tasca.

Le fasce si agganciano e si staccano dalle alette metalliche grazie a piccole linguette arancioni; di solito metto il coprilente, in modo da poter ribaltare il Vision Pro sulla faccia mentre cambio le fasce. A parte lo schermo colorato dietro il vetro, che è nero quando il dispositivo è spento, l'arancione è l'unica nota di colore delle cuffie.

Se volete abbinare al sensore le lenti da vista Zeiss, come ho fatto io, dovrete inserirle prima di utilizzare le cuffie. Queste, come la maggior parte degli altri componenti delle Vision Pro (ad esempio il Light Seal e il suo cuscino), si attaccano magneticamente.

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

C'è anche un codice QR per sincronizzare il Vision Pro con il telefono e l'account iCloud in un batter d'occhio.

Il resto della configurazione avviene principalmente una volta indossato il visore. Una delle chiavi dell'eccellenza tecnica di Vision Pro è la capacità di tracciare lo sguardo dell'utente (insieme ai doppi schermi micro-OLED 4K all'interno dell'headset ci sono telecamere puntate direttamente sugli occhi). La configurazione inizia quindi premendo la corona per regolare la distanza pupillare, cioè la distanza tra le pupille. Gli schermi si spostano meccanicamente per adattarsi ad esse.

Looking at and selecting these dots is an important step in the setup process (Image credit: Future)

Poi, per assicurarsi che il Vision Pro capisca perfettamente dove si sta guardando, si esegue una serie di test di calibrazione della vista, durante i quali appare un cerchio di punti, si guarda ciascuno di essi e si stringono insieme l'indice e il pollice. Si esegue questa operazione per tre volte in tre diverse impostazioni di luce ambientale. A conti fatti sembra di effettuare una visita oculistica.

Il sistema deve anche calibrare le mani. Per farlo dovrete nel tenerle davanti a Vision Pro. Vedrete un leggero bagliore intorno ai bordi esterni delle vostre dita, quindi dovrete girare le mani e ripetete l'operazione più volte.

Sebbene il sistema possa occasionalmente chiedere di reimpostare la distanza pupillare tenendo premuta la corona digitale, non sarà necessario eseguire nuovamente nessun'altra parte della configurazione. Per quanto riguarda la modalità Ospite, se si desidera far provare le cuffie a qualcun altro, quest'ultimo eseguirà la calibrazione della vista e delle mani, ma i risultati non verranno utilizzati da Vision Pro al termine della sessione.

Come ho già detto, ho trovato questa configurazione semplice ed efficace, in quanto da quel momento in poi il sistema sembra riconoscermi ogni volta che indosso il Vision Pro e funziona bene come la volta precedente. L'unico passo da seguire per iniziare è l'accesso con un PIN. È possibile accedere anche con una scansione dell'iride (OpticID) ma, pur avendo registrato con successo la mia iride, non sono mai riuscito a sbloccare il Vision Pro con gli occhi. Ho chiesto ad Apple informazioni su questo problema e aggiornerò questa recensione con la sua risposta.

Apple Vision Pro: Software e interfaccia

Sistema operativo intuitivo e funzionale

Interfaccia ben realizzata

L'elaborazione spaziale trasforma il mondo in uno spazio digitale illimitato

Accendendo il Vison Pro ci si ritrova subito nella schermata iniziale, o Home View, alla quale si può tornare in ogni momento premendo la Digital Crown. Questa risulterà in qualche modo familiare alla maggior parte dei fan di Apple: c'è una griglia di icone delle app preinstallate, molte delle quali corrispondono a quelle presenti sull'iPad o sull'iPhone (Note, Safari, Foto, Podcast, Calendario, Posta, File e così via), disposte orizzontalmente e fluttuanti nell'ambiente reale.

È possibile utilizzare le gesture per spostarsi tra più schermate di app. È qui che si trovano le app installate; è possibile scaricarne molte altre dall'App Store, che ora conta più di 600 app visionOS. Si può anche accedere alla cartella "App compatibili", che raccoglie tutte le app iOS e iPadOS che ho installato su Vision Pro. Apple sostiene che circa un milione di app per iOS e iPadOS funzionano già con Vision Pro, anche se non sono state progettate per visionOS e Vision Pro. Tuttavia, non è difficile trovarne altre, come la maggior parte delle app di Google, che non funzionano.

La compatibilità è un misto. A volte funziona perfettamente, altre volte meno. NBA2K si è bloccato nelle schermate di configurazione e non mi ha permesso di accedere al gioco. Paramount Plus, che non è stato ufficialmente progettato per funzionare con le cuffie, ha funzionato, ma non sono riuscito a espandere il video live in una finestra completa. Le applicazioni che non sono state person