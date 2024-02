Recensione Samsung Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Plus sembra un telefono di punta di tutto rispetto. Vanta un display migliore, una durata della batteria leggermente superiore e più RAM rispetto al fratello di dimensioni standard, mentre la suite di funzioni AI di Samsung, disponibili in egual misura su tutta la gamma Galaxy S24, riduce il divario tra il Plus e il più costoso S24 Ultra. Il Galaxy S24 Plus offre un'esperienza di utilizzo paragonabile a quella del Galaxy S24 Ultra a un prezzo più accessibile.

Samsung Galaxy S24 Plus: recensione breve

Nonostante offrano le dimensioni del Galaxy Ultra a un prezzo più accessibile, i telefoni Galaxy Plus di Samsung hanno raramente, se non mai, dimostrato un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto ai dispositivi Ultra. Quest'anno, tuttavia, il Galaxy S24 Plus è una proposta molto più allettante: il suo display è oggettivamente migliore di quello del Samsung Galaxy S24 di dimensioni standard, e non perde nulla quando si tratta della miriade di funzioni AI che Samsung sta pubblicizzando come il punto di forza del Samsung Galaxy S24 Ultra.

In particolare, il Galaxy S24 Plus beneficia della tecnologia del display QHD+ - una caratteristica precedentemente riservata al Galaxy S23 Ultra - e di un chipset Exynos 2400 di Samsung che pone l'AI in primo piano nell'esperienza mobile. Il primo aggiornamento è tutt'altro che rivoluzionario - essenzialmente significa che lo schermo da 6,7 pollici del Plus è più nitido e dettagliato dell'equivalente FHD+ dell'S24 - ma è sufficiente per differenziare meglio il Plus dal suo fratello più economico. Le funzioni AI, invece, portano alla gamma Galaxy S24 una parità che non abbiamo mai visto.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Sul fronte degli aggiornamenti fisici, il Galaxy S24 Plus presenta cornici marginalmente più strette e un design leggermente più piatto rispetto al suo predecessore, anche se il telaio in alluminio Armor più resistente è il cambiamento più evidente. Anche la batteria da 4.900 mAh del telefono è un po' più grande, ma non si traduce in un miglioramento della durata della batteria nel mondo reale rispetto al Galaxy S23 Plus (presumibilmente a causa del software più esigente del nuovo telefono). Tuttavia, il Galaxy S24 Plus è oggettivamente il re della durata della batteria della linea Galaxy S24.

Se siete alla ricerca del miglior telefono con fotocamera in circolazione, il Galaxy S24 Ultra è la scelta giusta, ma il nuovo modello Plus vanta comunque un hardware fotografico decente, anche se non rivoluzionario. Il telefono mantiene l'obiettivo grandangolare da 50MP (f/1.8), l'obiettivo ultralargo da 12MP (f/2.2), il teleobiettivo da 10MP (f/2.4, zoom ottico 3x) e la fotocamera da 12MP per i selfie (f/2.2) del suo predecessore, anche se la già citata aggiunta di Galaxy AI ha introdotto nuove funzionalità di editing basate sull'intelligenza artificiale.

Nel complesso, quindi, l'ultimo top di gamma mediano di Samsung è un telefono oggettivamente migliore dell'S23 Plus dello scorso anno.

Samsung Galaxy S24 Plus: prezzo e uscita

Prezzo di partenza di 1.189€

Il Samsung Galaxy S24 Plus è stato annunciato all'ultimo evento Galaxy Unpacked di Samsung il 17 gennaio 2024.

Il Galaxy S24 Plus costa 1.189€ per la configurazione base (12GB RAM / 256GB storage), e sale a 1.309€ per il modello con 12GB RAM / 512GB storage.

Punteggio prezzo: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: specifiche

Ecco le specifiche a confronto di Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra:

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Display 6.2 pollici FHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster 6.7 pollici QHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster 6.8 pollici QHD+Display Dynamic AMOLED 2X.Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)Vision booster Dimensioni e Peso 70.6 x 147 x 7.6mm, 167g 75.9 x 158.5 x 7.7mm, 196g 79 X 162.3 X 8.6mm, 232g Fotocamera 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

F2.2, FOV 120˚



50 MP Fotocamera Grandangolare

OIS, F1.8, FOV 85˚



10MP Teleobiettivo

Zoom Ottico 3x, F2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera Frontale

F2.2, FOV 80˚ 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

F2.2, FOV 120˚



50 MP Fotocamera Grandangolare

OIS, F1.8, FOV 85˚



10MP Teleobiettivo

Zoom Ottico 3x, F2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera Frontale

F2.2, FOV 80˚ 12MP Fotocamera Ultra-GrandangolareF2.2, FOV 120˚200 MP Fotocamera GrandangolareOIS, F1.7, FOV 85˚50MP Teleobiettivo1Zoom Ottico 5x, OIS, F3.4, FOV 22˚10MP Teleobiettivo2Zoom Ottico 3x, OIS, F2.4, FOV 36˚12MP Fotocamera frontaleF2.2, FOV 80˚ Memoria e spazio di archiviazione 8 + 256GB

8 + 128GB

12 + 512GB

12 + 256GB 8 + 256GB

8 + 128GB

12 + 512GB

12 + 256GB 12GB + 1TB12 + 512GB12 + 256GB Batteria 4,000 mAh 4,900 mAh 5,000 mAh Ricarica Ricarica via cavo: Fino al 50% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 25W e il cavo USB-C da 3A.Ricarica rapida senza fili 2.0 Condivisione di energia senza fili Ricarica via cavo: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 45W e il cavo USB-C da 5A Ricarica rapida senza fili 2.0 Ricarica senza fili Ricarica da cavo: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 45W e il cavo USB-C da 5A.Ricarica rapida senza fili 2.0Condivisione batteria wireless OS Android 14

One UI 6.1 Android 14

One UI 6.1 Android 14One UI 6.1 Network e Connettività; 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi DirectBluetooth® v 5.3 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi DirectBluetooth v 5.3 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi DirectBluetooth v 5.3 Resistenza all'acqua IP68 IP68 IP68

Samsung Galaxy S24 Plus: design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Bordi leggermente più piatti e cornici più strette

Nuovo telaio in alluminio Armor

Per il secondo anno consecutivo, il nuovo modello Galaxy Plus di Samsung pone l'accento su significativi aggiornamenti interni piuttosto che su una drastica riprogettazione estetica; ma questo non significa che il Galaxy S24 Plus sia identico al suo predecessore.

Con dimensioni di 158,5 x 75,9 x 7,7 mm e un peso di 196 grammi, il telefono Plus di quest'anno presenta cornici leggermente più strette, bordi leggermente più piatti (si pensi all'iPhone 15 Pro e al Galaxy Z Fold 5) e un telaio in alluminio Armor più resistente rispetto al Galaxy S23 Plus.

Il Galaxy S24 Plus è ancora dotato di Gorilla Glass Victus 2 sulla parte anteriore, il che non sarebbe un problema se il Gorilla Armor del Galaxy S24 Ultra non fosse molto più efficace nel ridurre i graffi.

Per quanto riguarda i colori del Samsung Galaxy S24, il Galaxy S24 Plus è disponibile nei colori Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Sandstone Orange, Sapphire Blue e Jade Green, con gli ultimi tre colori esclusivi del negozio Samsung. Per questa recensione mi è stato consegnato il colore Cobalt Violet, che mette in evidenza la finitura opaca del telefono e la texture del vetro posteriore, anche se non è un segreto che le opzioni di colore titanio del Galaxy S24 Ultra siano molto più pregiate.

Punteggio design: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Display QHD+ per la prima volta in un modello Plus

Maggiore visibilità all'aperto

Nuova luminosità di picco di 2.600 nit

Per la prima volta, il display dell'ultimo modello Galaxy Plus di Samsung è oggettivamente superiore a quello utilizzato dal fratello standard. In particolare, il Galaxy S24 Plus utilizza un display AMOLED 2X dinamico da 6,65 pollici, con tecnologia QHD+ che offre una maggiore nitidezza e dettagli rispetto allo schermo del più piccolo Galaxy S24. In precedenza, i display QHD+ erano riservati ai telefoni Ultra di Samsung e, sebbene le differenze in questo caso non siano così evidenti, è bello vedere che Samsung ha dato al Galaxy S24 Plus il miglior schermo possibile.

Gli altri aggiornamenti del display sono condivisi tra il Galaxy S24 e l'S24 Plus. Entrambi i telefoni hanno un nuovo picco di luminosità di 2.600 nit, oltre a una migliore visibilità all'aperto grazie alla funzione Vision Booster di Samsung. Anche la frequenza di aggiornamento è stata migliorata: ora è di 1-120Hz invece di 48-120Hz.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Quest'ultima caratteristica rende il gioco sul Galaxy S24 Plus una gioia, mentre Vision Booster assicura che la visibilità dei contenuti trasmessi in streaming da piattaforme come YouTube e Netflix non sia influenzata dalla luce diretta del sole.

I consueti vantaggi della tecnologia AMOLED per quanto riguarda i colori, l'anti-distorsione e la visione grandangolare sono presenti e corretti anche sul Galaxy S24 Plus, e tutte le caratteristiche di cui sopra si combinano per offrire il display Galaxy S Plus più grande, brillante e luminoso di sempre.

Punteggio display: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: fotocamere

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Stessa configurazione a tre lenti del Galaxy S23 Plus

Video fino a 8K a 30fps

Le funzioni AI sono impressionanti ma potenzialmente problematiche

Se c'è una grande delusione nel Galaxy S24 Plus, è la mancanza di cambiamenti nel reparto hardware della fotocamera. Il telefono mantiene l'obiettivo grandangolare da 50MP (f/1.8), l'obiettivo ultra-wide da 12MP (f/2.2), il teleobiettivo da 10MP (f/2.4, zoom ottico 3x) e la fotocamera per selfie da 12MP (f/2.2) del suo predecessore. Questo non è necessariamente un male - le capacità fotografiche a tutto tondo del Galaxy S24 Plus sono oggettivamente impressionanti - ma un sensore principale da 200MP in stile S23 Ultra non sarebbe stato male.

Tuttavia, gli scatti realizzati con l'obiettivo grandangolare da 50MP del Galaxy S24 Plus sono sempre luminosi, dettagliati e naturali. La nuova e migliorata elaborazione delle immagini del telefono elimina la tendenza del suo predecessore a rendere le immagini troppo nitide e, sebbene il Galaxy S24 Plus possa talvolta andare nella direzione opposta, con immagini che appaiono occasionalmente troppo morbide, i risultati sono molto più coerenti questa volta.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Il Galaxy S24 Plus supporta anche il nuovo formato di immagine Ultra HDR, che garantisce il mantenimento di colori accurati anche nelle scene ad alto contrasto. Le foto condivise su Instagram mantengono le informazioni HDR, quindi il Galaxy S24 Plus è un'ottima opzione per gli amanti degli scatti sui social media.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

La capacità del telefono di gestire il contrasto è meno impressionante in modalità Notte, dove ho riscontrato che alcuni colori sono stati illuminati artificialmente un po' troppo (il blu è il principale colpevole). Detto questo, la modalità Notte è (come sempre) un'opzione gradita, così come la modalità Ritratto, che è stata aggiornata per includere la sfocatura in primo piano, oltre agli onnipresenti effetti di sfocatura dello sfondo o "bokeh", sul Galaxy S24 Plus.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Le nuove modalità fotografiche includono la modalità Cibo e la funzione Dual Record. Quest'ultima è particolarmente interessante: consente di registrare video utilizzando qualsiasi combinazione dei quattro obiettivi del Galaxy S24 Plus, un'ulteriore vantaggio per gli utenti dei social media che creano contenuti.

Samsung si è affidata all'intelligenza artificiale per la maggior parte degli aggiornamenti di quest'anno relativi alla fotocamera del Galaxy, con una suite di nuovi strumenti di editing che aiutano a ricomporre e rimodellare le foto. Edit Suggestion, ad esempio, utilizza l'intelligenza artificiale di Galaxy per suggerire le modifiche più adatte alle foto, mentre Generative Edit può riempire parti dello sfondo di un'immagine con contenuti appropriati. Instant Slow-mo può generare fotogrammi aggiuntivi per aggiungere più dettagli (o l'illusione di più dettagli) ai video, mentre Super HDR rivela anteprime realistiche prima ancora di premere l'otturatore.

(Image credit: Samsung)

Generative Edit è particolarmente strabiliante, anche se solleva alcune domande imbarazzanti sull'autenticità, gli standard di bellezza e il valore della fotografia nel 2024. Tuttavia, se e quando vi troverete a voler cancellare alcuni passanti da una bella foto del vostro amato cane, sarete senza dubbio grati della sua presenza sul Galaxy S24 Plus.

Punteggio fotocamera: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus recensione: prestazioni

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Chipset Exynos 2400

Camera di vapore più grande e supporto per il ray tracing

Altoparlanti fenomenali

Con grande disappunto dei fan di Samsung di tutto il mondo, Samsung ha nuovamente diviso l'offerta di chipset per i suoi ultimi telefoni Galaxy, anche se la situazione non è così negativa come per la linea Galaxy S22, dove lo Snapdragon 8 Gen 1 ha superato l'Exynos 2200 con un certo margine.

Chi si trova negli Stati Uniti riceve una versione personalizzata del recente Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, mentre chi si trova in Europa e in altre regioni riceve il nuovo Exynos 2400 di Samsung. Ho recensito la versione del Galaxy S24 Plus equipaggiata con Exynos e posso dire con certezza che non ho mai avuto la sensazione che il mio telefono fosse dotato di un chipset di seconda scelta.

Se siete interessati ai benchmark, il mio Galaxy S24 Plus equipaggiato con Exynos ha ottenuto un punteggio Geekbench 6 single-core di 2002, un punteggio multi-core di 6732 e un punteggio Geekbench ML di 423 per l'apprendimento automatico. A titolo di confronto, la versione dell'S24 Plus equipaggiata con Snapdragon 8 Gen 3 - che abbiamo testato negli Stati Uniti utilizzando gli stessi programmi Geekbench - ha ottenuto un punteggio single-core di 2272, un punteggio multi-core di 7083 e un punteggio di machine-learning di 694 (utilizzando Geekbench ML). Tutti i test sono stati condotti con i telefoni in modalità Standard anziché Light, che privilegia la durata della batteria e l'efficienza del raffreddamento rispetto alla velocità di elaborazione.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Si tratta quindi di differenze minime. A nostro avviso, i punteggi leggermente superiori nei test della CPU del chipset Snapdragon di Qualcomm hanno un impatto minimo sulle prestazioni reali del Galaxy S24 Plus, e mentre il punteggio di apprendimento automatico dello Snapdragon è significativamente più alto di quello dell'Exynos, la dipendenza di Galaxy AI dall'elaborazione basata sul cloud, piuttosto che dall'elaborazione sul dispositivo, rende la superiorità numerica altrettanto trascurabile.

In futuro, le prestazioni dell'apprendimento automatico diventeranno senza dubbio più significative, ma per il momento chi acquista una versione Exynos del Galaxy S24 Plus non deve preoccuparsi dei punteggi di benchmark leggermente superiori dello Snapdragon 8 Gen 3. Nel tempo trascorso con il Galaxy S24 Plus equipaggiato con Exynos 2400, il telefono è stato in grado di destreggiarsi senza problemi tra giochi, registrazione di video pesanti e applicazioni multiple.

A proposito di gioco, il Galaxy S24 Plus beneficia di una camera di vapore più grande di 1,9 volte rispetto a quella del Galaxy S23 Plus, che migliora in modo tangibile la dissipazione del calore. Tutti e tre i telefoni Galaxy S24 offrono anche il supporto per il ray tracing e, a dire il vero, il Galaxy S24 Plus non sarebbe fuori posto nella nostra lista dei migliori telefoni per il gaming.

Ho trascorso un paio d'ore con la versione mobile di EA Sports FC 24 sul Galaxy S24 Plus e non solo l'esperienza è stata fluida come si può sperare in uno smartphone, ma non ho nemmeno notato il crescente calore del telefono fino a un'ora circa di gioco. Al contrario, eseguendo un test simile con la versione mobile di FIFA 23 sul Galaxy S23 Plus dell'anno scorso, il telefono risultava sensibilmente più caldo dopo circa 30 minuti di gioco. Siate certi, quindi, che queste nuove funzioni specifiche per il gioco non sono solo espedienti.

Inoltre, i doppi altoparlanti stereo del Galaxy S24 Plus sono davvero fenomenali.

Punteggio prestazioni: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Galaxy AI abilita diverse funzioni che migliorano l'esperienza d'uso

Sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza

Un'interfaccia utente ancora troppo complicata

La buona notizia sul software del Galaxy S24 Plus è che può fare praticamente tutto quello che può fare il Galaxy S24 Ultra, a parte l'uso della S Pen.

È ormai evidente che Samsung si concentra esclusivamente sull'hardware e non ha alcun interesse a migliorare il proprio software. Il software del Galaxy S24 Plus spesso lascia a desiderare e l'interfaccia One UI non è semplice da navigare.

Il Galaxy S24 Plus è ricco di funzioni, ma dove si trovano? Tutte le nuove funzioni AI del Samsung Galaxy sono sepolte nelle Impostazioni. Ci sono 22 opzioni diverse nel menu Impostazioni. L'opzione 16 di 22 è Funzionalità avanzate. Toccando questa opzione si trova "Intelligenza avanzata", ed è qui che Samsung ha nascosto tutte le nuove funzioni del suo smartphone di punta.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Nel debole tentativo di informare gli utenti su tutto ciò che il telefono è in grado di fare, il Galaxy S24 Plus di tanto in tanto fa apparire messaggi e suggerimenti su nuove funzionalità da provare. Tuttavia, Samsung dovrebbe rimuovere le funzioni che non vengono utilizzate e nascondere quelle meno importanti.

Per quanto riguarda le nuove funzioni di intelligenza artificiale, si tratta di un misto di magia straordinaria e di funzionalità più inutili.