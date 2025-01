Nuove indiscrezioni sul Galaxy S25: funzioni AI svelate, ma il modello Slim manca all’appello

The Samsung Galaxy S24 had a good run

Altro materiale promozionale del Galaxy S25

Un video mostra i miglioramenti dell'intelligenza artificiale

In arrivo una migliore acquisizione video

La serie Samsung Galaxy S25 è quasi certa di entrare nella lista dei migliori smartphone quando sarà presentata ufficialmente mercoledì prossimo. Nel frattempo, una nuova fuga di notizie anticipa alcune delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che potremmo trovare su questi dispositivi.

Secondo Android Headlines, è stato pubblicato e successivamente rimosso un video promozionale apparentemente ufficiale per i Galaxy S25, suggerendo che Samsung sta cercando di evitare anticipazioni indesiderate prima dell'annuncio ufficiale. Il video mostrava due nuove funzionalità: un briefing mattutino giornaliero alimentato dall'AI e una gomma audio, progettata per rimuovere i rumori indesiderati dalle registrazioni video, una funzione già presente su alcuni modelli Pixel.

Inoltre, il video suggeriva miglioramenti significativi alle capacità di ripresa video notturna. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto di questo progresso sia attribuibile a innovazioni nell'intelligenza artificiale e quanto a miglioramenti nell'hardware delle fotocamere. Questi dettagli saranno probabilmente chiariti durante la presentazione ufficiale della serie Galaxy S25.

AI e S25 Slim

Il video trapelato rivela anche Google Gemini, un’anticipazione che era già nell’aria. Samsung e Google hanno recentemente intensificato la loro collaborazione sull’intelligenza artificiale, come dimostra il debutto della funzione Circle to Search sul Galaxy S24. Ora, sembra che l’integrazione tra Gemini e i dispositivi Samsung prosegua con il Galaxy S25.

Inoltre, il video suggerisce un aggiornamento di nuova generazione per Bixby, l'assistente virtuale di Samsung, che potrebbe competere direttamente con Google Gemini per catturare l’attenzione degli utenti. Questa doppia presenza di AI potrebbe offrire agli utenti una scelta più ampia in termini di funzionalità e preferenze personali.

Nella parte finale del video, vengono mostrati quattro telefoni affiancati, come già visto nell'invito per l'evento Samsung Unpacked. Tuttavia, due di questi sembrano essere il Galaxy S25 Ultra, mostrato sia nella parte frontale che posteriore, lasciando un punto interrogativo sulla presenza del Galaxy S25 Slim.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy S25 Slim potrebbe essere lanciato successivamente nel corso dell'anno. Durante l’evento di mercoledì, è probabile che Samsung presenterà solo il Galaxy S25 standard, il Galaxy S25 Plus e il Galaxy S25 Ultra.