L’ex dirigente PlayStation Shuhei Yoshida ha espresso preoccupazione per la direzione intrapresa da Nintendo, affermando che l’azienda sta "perdendo la propria identità" puntando troppo sull’hardware di Switch 2 invece che sull’innovazione.

In un’intervista rilasciata a Easy Allies dopo il Nintendo Direct dedicato a Switch 2, Yoshida ha commentato la presentazione della console definendola un “messaggio contrastante” da parte di Nintendo.

"A mio parere, Nintendo sta perdendo la propria identità," ha dichiarato. "Per me, Nintendo è sempre stata sinonimo di nuove esperienze, progettando hardware e giochi in sinergia per creare qualcosa di straordinario. Ma Switch 2, come tutti ci aspettavamo, è semplicemente una Switch migliorata."

Yoshida ha aggiunto che la strategia di comunicazione della compagnia si sta avvicinando a quella dei competitor, come Sony e Microsoft, focalizzandosi sui dettagli tecnici dell’hardware.

"Uno schermo più grande, un processore più potente, risoluzione più alta, 4K a 120 fps. Hanno persino iniziato il Direct con l’ingegnere hardware, come fanno gli altri produttori.

E poiché si tratta solo di una Switch migliore, l’idea di fondo è 'abbiamo migliorato ciò che già c’era' – una filosofia che solitamente appartiene ad altre aziende."

Special guest Shuhei Yoshida gets real about the Switch 2 pic.twitter.com/CzZYPnTtueApril 14, 2025

Yoshida ha comunque elogiato le potenzialità di Switch 2 nel proporre titoli terze parti di alto profilo, come Elden Ring: Tarnished Edition, a un pubblico che gioca solo su console Nintendo. Tuttavia, ha sottolineato come l’offerta sia meno allettante per chi già possiede altre piattaforme.

"È ovvio che sia una Switch più potente, quindi è fantastica se si gioca solo su hardware Nintendo," ha affermato. "È la prima volta che puoi provare giochi incredibili come Elden Ring. Ma per noi, i giocatori più esperti che hanno più piattaforme - PlayStation, Xbox, PC - i giochi mostrati, soprattutto quelli delle terze parti… in teoria è fantastico vedere tutti questi titoli da top publisher arrivare su hardware Nintendo, però quello che hanno mostrato è stato tipo… meh."

Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 5 giugno 2025, con un prezzo di 469,99 € per la versione base e 509,99 € per il bundle con Mario Kart World.

I preordini sono già attivi in alcuni mercati europei, ma Nintendo ha comunicato che le prenotazioni negli Stati Uniti e in Canada sono state posticipate per valutare l’impatto di eventuali dazi e delle condizioni di mercato.