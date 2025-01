Galaxy S25 Ultra: nuovo rendering svela cornici più sottili e design più arrotondato

The Samsung Galaxy S24 Ultra

Le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S25 continuano a emergere man mano che si avvicina l'atteso evento Samsung Unpacked del 22 gennaio. L'ultima novità arriva dal tipster @UniverseIce, che ha condiviso un rendering del modello Ultra accostandolo ai suoi due predecessori, il Galaxy S23 Ultra e il Galaxy S24 Ultra.

Dal confronto emergono molte somiglianze, ma anche alcuni dettagli distintivi. Il Galaxy S25 Ultra si presenta con cornici ancora più sottili e angoli visibilmente più arrotondati, modifiche che sembrano avvicinarlo esteticamente ai modelli standard e Plus della stessa serie.

Questi cambiamenti, già al centro di precedenti indiscrezioni, si fanno sempre più plausibili, suggerendo che Samsung stia puntando a una maggiore uniformità nel design della sua gamma Galaxy S.

Un design aggiornato

Non è ancora chiaro se i rendering trapelati del Samsung Galaxy S25 Ultra siano perfettamente in scala, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo sarà dotato di uno schermo leggermente più grande rispetto al Galaxy S24 Ultra, che vantava già un display da 6,9 pollici. I predecessori, il Galaxy S23 Ultra e l'S24 Ultra, avevano entrambi schermi da 6,8 pollici.

L'incremento nelle dimensioni dello schermo dovrebbe derivare principalmente da cornici più sottili, mantenendo quindi dimensioni complessive del dispositivo abbastanza simili. Si prevede che il Galaxy S25 Ultra avrà dimensioni pari a 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, risultando leggermente più largo e più sottile rispetto al modello dell'anno scorso.

Alcune fonti indicano inoltre che il Galaxy S25 Ultra potrebbe adottare una forma più asimmetrica, ottimizzata per migliorare l'ergonomia e la comodità di utilizzo.

Samsung ha ufficialmente fissato l'evento Unpacked per il 22 gennaio, e sebbene non ci siano conferme esplicite, è praticamente certo che i nuovi Galaxy S25 saranno al centro dell'attenzione. È possibile che l'evento includa anche l'annuncio del Galaxy Ring 2 e di un nuovo auricolare per la realtà virtuale.