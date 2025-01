Samsung mostra i suoi telefoni tri-fold al CES 2025

The Huawei Mate XT – still the only tri-fold phone on the market

Al CES 2025 sono stati svelati numerosi dispositivi futuristici, tra cui due concept di Samsung Display che potrebbero anticipare il design di un futuro smartphone Galaxy tri-fold. Questi modelli, presenti tra i vari display esposti, sono stati immortalati in tre immagini pubblicate da CNET (via Notebookcheck).

Le prime due foto mostrano un telefono con un design in cui parte del display principale resta visibile anche quando il dispositivo è chiuso. Invece, la terza immagine presenta un altro modello, caratterizzato da un meccanismo di chiusura completamente verso l'interno, che protegge il display principale. Entrambi i prototipi hanno due cerniere e tre sezioni dello schermo, ma si distinguono proprio per questo elemento chiave.

Il primo design, simile a quello del Huawei Mate XT, utilizza un singolo grande schermo che si piega in direzioni opposte, lasciando un terzo dello schermo sempre accessibile per l’uso quotidiano. Un video pubblicato da Tom's Guide, collegato tramite Notebookcheck, mostra chiaramente come il dispositivo si piega e si apre, rendendo evidente questa soluzione.

L’altro concept, invece, opta per un approccio più tradizionale: il display principale viene ripiegato interamente verso l'interno per proteggerlo, mentre un secondo schermo più piccolo resta sul retro per le operazioni rapide. Questo design sembra puntare maggiormente alla salvaguardia del delicato schermo principale.

Samsung sembra quindi esplorare entrambe le opzioni, offrendo una visione interessante di come potrebbero evolversi i dispositivi pieghevoli nel prossimo futuro.

Piegare in modo stabile

Samsung ha già depositato un brevetto per uno Z-Fold pieghevole (Image credit: US Patent and Trademark Office)

Samsung continua a esplorare i possibili design per un dispositivo tri-fold, con brevetti che indicano sia un modello pieghevole verso l'esterno (design a "Z") sia uno pieghevole verso l'interno (design a "U"). Questa incertezza lascia aperte molte possibilità sul fattore di forma definitivo. Non è escluso che l'azienda possa decidere di sviluppare entrambe le varianti.

Al CES 2025, Samsung non ha fatto annunci ufficiali riguardanti telefoni tri-fold o altri dispositivi mobili, ma la presenza di prototipi funzionanti suggerisce che il debutto di un dispositivo tri-fold potrebbe non essere troppo lontano. Secondo alcune indiscrezioni, un modello di questo tipo potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2025. Huawei ha già dimostrato che la tecnologia è pronta per essere commercializzata, anche se a un costo elevato.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Non sorprenderebbe, quindi, se l'alternativa di Samsung avesse un prezzo altrettanto elevato, soprattutto se verrà lanciata insieme al Galaxy Z Fold 7 e al Galaxy Z Flip 7. Prima di queste novità, l'attenzione si concentrerà sulla presentazione della serie Galaxy S25, prevista per mercoledì 22 gennaio.