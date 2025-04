Google Gemini sta per arrivare anche su Wear OS: l’assistente AI debutta sugli smartwatch

Google si prepara a sostituire definitivamente Assistant con la sua potente IA Gemini su tutti i suoi dispositivi, e il prossimo passo potrebbe essere proprio Wear OS. Secondo quanto scoperto da 9to5Google, nel codice dell’ultima versione dell’app Assistant per smartwatch è stato individuato un chiaro riferimento a Gemini, suggerendo che il lancio potrebbe essere imminente.

L’arrivo di Gemini su Wear OS era atteso da tempo, ma questa nuova traccia concreta nel codice lascia pensare che Google stia completando i lavori per introdurlo ufficialmente nei suoi smartwatch. L'integrazione permetterà di sfruttare le capacità più avanzate dell’IA anche da polso, offrendo risposte più naturali, suggerimenti intelligenti e funzionalità espanse rispetto a quelle dell’attuale Google Assistant.

Per ora non c’è una data ufficiale, ma con queste prime tracce nel codice, è probabile che l’annuncio non tarderà ad arrivare.

Google Gemini o Wear OS

L'integrazione di Gemini su Wear OS si fa sempre più concreta: nuove stringhe di codice rivelate da 9to5Google suggeriscono non solo che il lancio è imminente, ma anche alcune delle funzioni che l’IA di Google offrirà sugli smartwatch.

Tra le frasi nascoste nel codice spiccano popup esplicativi come "Gemini è ora disponibile sul tuo orologio" e "Inizia con Gemini: parla in modo naturale e fai di più con un assistente personale sul tuo smartwatch." Si tratta di messaggi pensati per introdurre l'utente alla nuova esperienza.

Inoltre, viene descritto il metodo di attivazione: "Stai già usando Gemini sul telefono ed è ora il tuo assistente anche sull’orologio. Per parlare con Gemini, tieni premuto il tasto laterale o dì 'Hey Google', se hai attivato questa opzione."

Le funzioni individuate finora includono:

- Impostare sveglie e timer

- Inviare messaggi ai contatti

- Altre attività di base simili a quelle già offerte da Google Assistant

Non è ancora chiaro se le funzionalità più avanzate di Gemini – come le risposte contestuali per email, riepiloghi intelligenti e gestione del meteo – arriveranno anche su Wear OS. Le limitazioni di potenza e batteria degli smartwatch suggeriscono che solo una versione "light" di Gemini potrebbe essere implementata.

Quanto al lancio, non c’è una data ufficiale, ma questa fuga di codice lascia pensare che il rollout possa avvenire a breve. Una possibilità concreta è che Google riservi l'annuncio all'uscita del nuovo Pixel Watch 4, previsto entro fine 2025.