Non è il primo Apple Watch, ma adesso è obsoleto: ecco perché

State ancora usando un Apple Watch Series 1? In tal caso, abbiamo una brutta notizia: Apple lo ha appena dichiarato “obsoleto”, rendendo molto più complicato ottenere un’assistenza adeguata per il vostro smartwatch. Ma la situazione è in realtà un po’ più complessa, anche perché esiste un altro modello spesso confuso con il Series 1.

Prima, però, vale la pena capire cosa significa questa dichiarazione da parte di Apple. L’azienda classifica i suoi prodotti come “vintage” quando smette di venderli da più di cinque ma meno di sette anni. Dopo i sette anni, quei prodotti diventano ufficialmente “obsoleti”. L’Apple Watch Series 1 è stato dismesso proprio sette anni fa, nel 2018.

Possedere un prodotto vintage non è poi così male: significa che, se i pezzi sono ancora disponibili, potete comunque farlo riparare con componenti ufficiali Apple. Una volta che diventa obsoleto, però, Apple non fornisce più assistenza né produce più pezzi di ricambio, neanche per i centri di riparazione terzi. Questo riduce notevolmente le possibilità di sistemare il dispositivo, ed è proprio quello che è successo con l’Apple Watch Series 1.

Cosa sta succedendo?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’Apple Watch Series 1 non è lo stesso modello dell’Apple Watch originale: in modo piuttosto confuso, si tratta in realtà di un modello di seconda generazione. Apple ha lanciato il primo Apple Watch nel 2015 (dopo averlo presentato in anteprima nel 2014), per poi introdurre Series 1 e Series 2 (facenti parte della stessa generazione) nel 2016. Il Series 1 era sostanzialmente una versione rinnovata del modello originale, con un chip leggermente modificato. Il Series 2, invece, rappresentava un aggiornamento più significativo.

Curiosamente, Apple ha dichiarato il Series 2 obsoleto già nel 2024, prima del Series 1, nonostante entrambi appartengano alla stessa generazione. La società ha smesso di vendere il Series 2 nel 2017, un anno prima del Series 1, e questo potrebbe spiegare la differenza di tempistiche. In alternativa, è possibile che Apple abbia semplicemente esaurito i pezzi di ricambio del Series 2 prima di quelli del Series 1.

In ogni caso, la realtà è che ora sarà molto più difficile riparare un Apple Watch Series 1. Potete tentare la fortuna presso centri di riparazione non ufficiali, ma dovrete affidarvi a componenti non originali. Se stavate pensando di passare a un modello più recente, questo è il momento giusto per iniziare a valutare le opzioni: con l’Apple Watch Series 11 ormai alle porte, c’è molto su cui riflettere.