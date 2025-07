Chi ama l’escursionismo, la corsa o le pedalate all’aperto sa quanto possa essere scomodo dover consultare lo smartphone per le indicazioni. Da oggi, però, gli utenti Garmin potranno fare a meno del telefono grazie all’arrivo di Google Maps sugli smartwatch compatibili.

L’app è disponibile tramite il Connect IQ Store e permette di ricevere indicazioni turn-by-turn direttamente al polso, mantenendo il telefono comodamente nello zaino o in tasca. Tra i modelli supportati troviamo Garmin Venu 3, Vivoactive 5, Fenix 8 e molti altri.

In occasione dell’annuncio, Susan Lyman, vicepresidente di Garmin, ha dichiarato: “Che si tratti di esplorare una nuova città, pianificare una corsa o pedalare con gli amici, l’app Google Maps terrà sempre gli utenti sulla giusta strada.” Ha aggiunto anche che “le notifiche turn-by-turn rappresentano un cambiamento significativo per chi desidera restare a mani libere.”

Una novità che potenzia ulteriormente l’ecosistema Garmin e che potrebbe fare la differenza per chi vuole un’esperienza outdoor più fluida e sicura.

Indicazioni rapide al polso

(Image credit: Breslavtsev Oleg / Shutterstock)

Con l’integrazione di Google Maps negli smartwatch Garmin, ottenere indicazioni mentre si cammina, corre o pedala diventa più semplice e immediato. L’app invia leggere vibrazioni quando ci si avvicina a una svolta, e con un semplice tocco è possibile vedere le prossime tre indicazioni direttamente sul display.

Chi pratica attività fisica potrà continuare a monitorare i propri parametri di allenamento, con in più la comodità delle indicazioni stradali al polso. Al termine, tutti i dati raccolti si potranno sincronizzare con le app di salute e fitness su Android tramite Google Health Connect.

Anche se non è la prima azienda a offrire questa funzione (Apple Watch, ad esempio, lo fa già con Apple Maps), Garmin amplia così la versatilità dei suoi dispositivi. L’app Google Maps si può scaricare gratuitamente dal Connect IQ Store e rappresenta una soluzione utile non solo per chi fa sport, ma anche per chi vuole orientarsi in città senza dover usare lo smartphone in continuazione.

Elenco completo: gli smartwatch Garmin compatibili con Google Maps