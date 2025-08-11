Pixel Watch 4, nuovi leak mostrano un dettaglio inaspettato
Le ultime foto mostrano modifiche ai sensori e al sistema di ricarica, suggerendo un upgrade importante per il nuovo smartwatch di Google.
Il Pixel Watch 4 dovrebbe essere presentato quasi certamente insieme alla serie Pixel 10 e ai Pixel Buds 2a mercoledì 20 agosto, anche se Google, per ora, ha confermato solo la data dell’evento senza rivelare i prodotti che saranno annunciati. Un nuovo leak, però, offre dettagli interessanti sullo smartwatch.
Immagini pubblicate su Reddit (via 9to5Google) mostrano quelle che sembrano essere diapositive promozionali ufficiali del Pixel Watch 4, evidenziando miglioramenti in termini di resistenza, autonomia e precisione nel tracciamento delle attività, grazie a un “Gen 3 Sensor Hub”.
Questa novità rappresenterebbe un upgrade rispetto ai sensori visti sul Google Pixel Watch 3, con letture - come il monitoraggio del battito cardiaco - potenzialmente più accurate. Naturalmente, per verificarne l’efficacia reale bisognerà attendere i test pratici.
Le immagini confermano anche la presenza del particolare sistema di ricarica laterale già emerso in un leak precedente: i contatti per la ricarica sono posizionati sul lato della cassa dell’orologio, e sarà proprio così che il Pixel Watch 4 potrà essere alimentato.
'Technological advancements'
Come prevedibile, il materiale promozionale utilizza un linguaggio ricco di termini positivi. Google parla di “significativi progressi tecnologici” rispetto al modello precedente e di un “design premium realizzato con cura”.
L’autonomia dichiarata raggiunge le 30 ore con una singola carica, pari a un incremento del 25% rispetto all’attuale generazione, un miglioramento già anticipato da precedenti leak e che potrebbe rappresentare uno dei punti di forza del nuovo modello.
La scheda tecnica fa riferimento a due varianti da 41 mm e 42 mm, mentre tra le novità spiccano l’integrazione con Gemini e il GPS “a doppia frequenza”, soluzione che dovrebbe garantire una localizzazione più rapida e precisa.
Alla luce delle informazioni trapelate negli ultimi giorni, il Pixel Watch 4 sembra avere le carte in regola per diventare uno degli smartwatch più interessanti del 2025, con buone probabilità di guadagnarsi un posto nella lista dei migliori modelli in circolazione.
