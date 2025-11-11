Il presunto abbonamento "Health+" di Apple con funzionalità AI è destinato a ripetere il fallimento di Garmin.

Se sei un utente Apple Watch, presto potresti dover prendere una decisione. Proprio come Garmin, Polar, Oura e altri, Apple aggiungerà presto nuove funzionalità brillanti basate sull’intelligenza artificiale alla sua app Salute – e per accedervi dovrai pagare una tariffa mensile o annuale.

I migliori Apple Watch e l’app Apple Salute sono sempre stati gratuiti da usare dopo l’acquisto iniziale dell’orologio, senza alcun costo aggiuntivo se non eventualmente per il piano dati LTE del telefono.

Secondo il noto osservatore Apple Mark Gurman, questo non cambierà. Nella sua newsletter Power On (via MacRumors), afferma che le nuove funzionalità saranno offerte in un nuovo livello a pagamento, accessibile tramite l’app Salute su iPad e iPhone, invece che sull’Apple Watch.

Il nuovo abbonamento Health+ (che segue la stessa convenzione dei nomi di Fitness+) sembra includere un servizio di consulenza basato sull’AI che offre “pianificazione nutrizionale e suggerimenti medici”, secondo Gurman, oltre a una versione rinnovata e ridisegnata dell’app Salute.

Quando Apple lancerà questa novità, dovrà essere molto prudente, perché agli utenti non piace quando vengono posti abbonamenti a pagamento su prodotti che erano precedentemente gratuiti. È comprensibile per app come Strava o AllTrails adottare modelli Freemium, dato che le sottoscrizioni sono alla base del loro modello di business. La versione gratuita serve per farti appassionare, oltre che raccogliere dati preziosi per una futura monetizzazione, mentre la piccola percentuale di utenti paganti finanzia lo sviluppo e la manutenzione dell’app.

I prodotti tecnologici che vengono aggiornati costantemente, come gli orologi Apple e Garmin, tendono a offrire nuove funzionalità sull’orologio o nell’app finché la tecnologia è supportata, e questo valore è già compreso nel prezzo iniziale. I migliori orologi Garmin, ad esempio, hanno recentemente ricevuto la funzione Lifestyle Logging come aggiornamento gratuito, e gli utenti dei migliori iPhone ricevono aggiornamenti software che spesso includono anche un redesign dell’interfaccia ogni anno.

La grande preoccupazione per gli utenti è che, quando vengono introdotti i paywall, le nuove funzionalità previste per il dispositivo finiscano bloccate dietro un abbonamento, per spingere più persone a iscriversi. Questo abbassa il valore percepito del prodotto, visto che si acquista il dispositivo aspettandosi nuove funzionalità per diversi anni, ma si finisce per non poterle utilizzare senza pagare una quota di abbonamento.

Quest’anno Garmin ha introdotto l’abbonamento Garmin Connect+, che offre funzioni Livetrack aggiornate, un servizio di Active Intelligence in grado di suggerire azioni e fornire motivazione basandosi sui dati relativi al benessere, e una nuova dashboard delle prestazioni per organizzare meglio le proprie statistiche.

Gli utenti Garmin si sono mostrati preoccupati e arrabbiati, esprimendo la loro frustrazione nei commenti, nei thread di Reddit e nella casella di posta di TechRadar.

Un utente, sotto il nostro video su TikTok sull’argomento, ha scritto: “È una pessima notizia. Tutte le nuove funzioni d’ora in poi saranno dietro un paywall. E tra qualche anno, quando si sarà placata la rabbia iniziale, sposteranno sempre più funzioni dietro il paywall, proprio come ha fatto Strava.”

Un altro lettore ha inviato un’email scrivendo: “La mia preoccupazione è che i nuovi contenuti saranno disponibili solo con il nuovo servizio premium a pagamento e che i contenuti attuali verranno gradualmente ridotti, fino al punto in cui non resterà altra scelta che passare a un nuovo o diverso fornitore, oppure aggiungere l’abbonamento.”

Abbiamo ricevuto così tante segnalazioni su questo tema che abbiamo deciso di lanciare un live blog per seguirlo in tempo reale.

Gli utenti Garmin sono estremamente appassionati dei loro orologi e amano approfondire questioni tecniche come la raccolta dei dati. La maggior parte di loro ha percepito Connect+ come uno schiaffo in faccia – e se Apple non farà attenzione, potrebbe ritrovarsi nella stessa situazione.

Gli utenti di Apple Watch e iPhone tendono a non essere così specializzati come quelli Garmin, quindi un abbonamento aggiuntivo e facoltativo potrebbe non suscitare la stessa indignazione. Tuttavia, Apple offre già un servizio di abbonamento Fitness+, e sembra che invece di includere la nuova funzione di intelligenza artificiale in quel pacchetto, stia preparando un servizio separato chiamato Health+.

Se gli utenti Apple inizieranno a sentirsi spremuti, nonostante abbiano già acquistato dispositivi premium – dopotutto, gli iPhone non sono economici – lo faranno sapere sicuramente, e il contraccolpo per Apple non sarà affatto piacevole.