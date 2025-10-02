Samsung afferma che il tuo Galaxy Watch riceverà "presto" una nuova funzione per la salute che potrebbe salvarti la vita

Gli orologi Samsung riceveranno "presto" il rilevamento precoce dell'insufficienza cardiaca

La funzionalità ha già ottenuto l'approvazione normativa in Corea del Sud

Nel frattempo, i punteggi del sonno del Galaxy Watch non sembrano funzionare correttamente

Grazie ai miglioramenti nella tecnologia dei sensori e nell'intelligenza artificiale, i dispositivi indossabili stanno diventando sempre più efficaci nel rilevare diverse condizioni di salute e Samsung ha annunciato che i suoi Galaxy Watch saranno presto in grado di individuare alcuni primi segnali di insufficienza cardiaca.

Secondo un nuovo post sul blog, i dispositivi indossabili di Samsung saranno "presto" in grado di avvisare gli utenti dei segni di disfunzione sistolica ventricolare sinistra o LVSD. È qui che i muscoli cardiaci si indeboliscono, influenzando la capacità di pompaggio del sangue, e si ritiene che sia responsabile di circa la metà delle insufficienze cardiache in tutto il mondo.

Avendo già ricevuto l'approvazione normativa in Corea del Sud, il prossimo passo sarà l'autorizzazione in altre parti del mondo. La funzionalità potrebbe essere disponibile a breve, anche se Samsung non ha specificato quale dei suoi modelli di Galaxy Watch potrebbe riceverla.

Lo stesso post del blog descrive anche la tecnologia di scansione cerebrale non invasiva su cui sta lavorando Samsung, che consentirebbe scansioni in stile EEG (elettroencefalogramma) per individuare problemi come, ad esempio, la sonnolenza. Questa innovazione sembra più lontana, anche se in futuro potrebbe funzionare come componente aggiuntivo per i Samsung Galaxy Buds.

Dormire più profondamente?

Com'è il tuo Samsung Sleep Score in questi giorni? (Image credit: Samsung)

Nel frattempo, tornando alle app e alle funzionalità Galaxy Watch esistenti di Samsung, sembra che stia succedendo qualcosa di strano con i report Sleep Score: come notato da Android Authority, molti utenti stanno notando cambiamenti nelle cifre che ricevono al mattino.

Gli orologi Galaxy sono in grado di produrre un punteggio del sonno personalizzato dopo ogni periodo di sonno, che tiene conto di diverse variabili –tra cui la durata del sonno e la profondità del sonno– per produrre un numero fino a 100 (che equivarrebbe alla sessione di sonno perfetta, senza bisogno di miglioramenti).

Questo thread di Reddit presenta numerosi esempi di utenti che hanno iniziato a raggiungere 99 o 100 quasi ogni giorno. O qualcosa è cambiato negli algoritmi utilizzati da Samsung, oppure i possessori di Galaxy Watch dormono molto, molto meglio. Per quanto riguarda gli insetti, non è il più grave, ma interferisce con la capacità delle persone di tenere traccia della propria igiene del sonno.

Samsung non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito ed è possibile che questi punteggi tornino alla normalità all'improvviso, quando sono andati storti. Nel frattempo, se vedi cifre simili nella tua app Samsung Health, sappi che non sei l'unico.