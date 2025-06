Wear OS 6 in arrivo con due funzioni inedite per migliorare l’esperienza su smartwatch

Wear OS 6 è stato svelato e promette grandi novità per chi utilizza i migliori smartwatch Android. L’aggiornamento introduce un’esperienza d’uso rinnovata, un restyling dell’interfaccia e l’integrazione dell’assistente IA Google Gemini direttamente al polso. Un pacchetto ricco di miglioramenti, pensato per gli utenti che scelgono dispositivi diversi dagli Apple Watch.

Ma non finisce qui: secondo quanto riportato da Android Authority, ci sono due funzionalità inedite in arrivo, che potrebbero debuttare già al lancio o tramite un aggiornamento successivo.

La prima è la ricarica adattiva, pensata per preservare la salute della batteria nel tempo. Il sistema bloccherebbe la carica all’80% e la riprenderebbe poco prima dell’orario previsto per scollegare il dispositivo, proprio come accade sugli smartphone Pixel. Anche Samsung dovrebbe adottare una funzione simile con One UI Watch 8, la sua personalizzazione di Wear OS.

Water Lock in arrivo su Pixel Watch

I Pixel Watch dispongono già di una funzione di blocco del touch screen che si attiva automaticamente durante gli allenamenti in acqua, ma non sono in grado di espellere l’acqua dai fori come fanno gli smartwatch Samsung o Apple. Inoltre, non hanno un'opzione dedicata e visibile chiamata "Water Lock" per disattivare manualmente il touch durante pioggia, docce o bagni.

Secondo l’ultima analisi del codice nella developer preview di Wear OS 6 condotta da Android Authority, questa lacuna potrebbe presto essere colmata: i Pixel Watch dovrebbero ricevere almeno una funzione Water Lock, probabilmente tramite aggiornamento software.

Il codice, però, non specifica se la funzione includerà anche l’espulsione dell’acqua, ed è più plausibile che si tratti semplicemente di un hotkey per il blocco del touch screen, rietichettato con un nome più chiaro per l’uso in situazioni con lo schermo bagnato.

Considerando che i display touch tendono a rispondere in modo erratico quando sono bagnati, questa novità migliorerà sensibilmente l’usabilità del Pixel Watch sotto la pioggia, anche se non cambierà il comportamento durante il nuoto o attività simili.