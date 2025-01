Samsung Unpacked 2025: Galaxy S25 Ultra protagonista, ecco quando ci sarà l'evento

Samsung ha ufficializzato le date per il suo evento Winter Unpacked, previsto per il 22 gennaio a San Jose, in California, dove si presume verrà svelata la nuova linea di dispositivi Galaxy S25. Gli inviti sono stati inviati il 6 gennaio, proprio durante il CES 2025 di Las Vegas, rendendo la tempistica particolarmente interessante.

Lo scorso anno, Samsung aveva offerto una prima occhiata ai suoi nuovi dispositivi organizzando incontri privati con i giornalisti al CES 2024. Quest'anno, anche se l'azienda continuerà a essere una figura di spicco al grande evento tecnologico di Las Vegas, sembra improbabile che si ripeta un'anteprima hardware durante la manifestazione. L'attenzione sarà invece completamente rivolta all'evento di San Jose, che promette di essere il fulcro delle novità di Samsung per il 2025.

Oltre alla nuova serie Galaxy S, Samsung anticipa l'introduzione di un "Galaxy AI più naturale e intuitivo" che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi. Dopo aver testato il Galaxy AI sul Samsung Galaxy Z Fold 6 la scorsa estate, le aspettative per questo aggiornamento sono decisamente elevate, dato che ci aveva impressionato per la sua fluidità e capacità.

L'evento del 22 gennaio sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme ufficiali di Samsung, tra cui la Samsung Newsroom, il sito Samsung.com e il canale YouTube dell'azienda. L'appuntamento è fissato per le 13:00 ET / 10:00 PT, e TechRadar seguirà l'evento direttamente dal luogo per fornire aggiornamenti dettagliati.

Nuovi telefoni Galaxy

Oltre alle informazioni limitate sui nuovi prodotti, possiamo fare alcune previsioni sui futuri telefoni di punta Android e sull'hardware che potrebbe essere presentato. In cima alla lista c'è il possibile debutto del Samsung Galaxy S25 Ultra, il dispositivo di punta dell'azienda.

Le indiscrezioni suggeriscono un design più curvilineo, un display di dimensioni maggiori e l'adozione di un chipset Qualcomm Snapdragon di ultima generazione, probabilmente lo Snapdragon 8 Elite. Questo processore, già messo alla prova durante il Qualcomm Snapdragon Summit, ha impressionato per le sue prestazioni eccezionali.

Un aspetto chiave potrebbe essere rappresentato dagli aggiornamenti relativi all'intelligenza artificiale, parte di un'evoluzione già vista durante l'evento estivo Unpacked, che ha introdotto la linea di dispositivi pieghevoli, tra cui il Galaxy Z Fold 6. Per sostenere funzionalità avanzate, come la generazione di immagini AI, il Galaxy S25 Ultra potrebbe essere dotato di una quantità di RAM superiore a quella mai vista prima su un Galaxy.

Accanto al Galaxy S25 Ultra, ci aspettiamo almeno due varianti più economiche: il Galaxy S25 e il Galaxy S25 Plus. Probabilmente, questi modelli avranno specifiche ridotte rispetto all'Ultra, come una fotocamera meno avanzata. Se l'S25 Ultra fosse dotato di uno zoom ottico 5x con 50MP, l'S25 e l'S25 Plus potrebbero optare per uno zoom 3x con 12MP. Inoltre, eventuali miglioramenti alla fotocamera ultrawide dell'Ultra potrebbero non essere presenti su tutta la linea.

Sebbene queste siano speculazioni, è chiaro che il Galaxy S25 Ultra punta a stabilire nuovi standard per la serie, mentre i modelli base offriranno opzioni più accessibili con compromessi nelle funzionalità.

Pacchetto sorpresa

Samsung potrebbe riservare qualche sorpresa inaspettata durante l'evento. Ad esempio, c'è la possibilità di avere un primo contatto con Project Moohan, il nuovo visore per la realtà mista basato su Android XR, sviluppato in collaborazione con Google e Qualcomm e recentemente annunciato.

Sebbene al momento sia ancora un kit di sviluppo, siamo curiosi di scoprire se l'esperienza sarà davvero comparabile a quella offerta dall'Apple Vision Pro, come molti ipotizzano. Una delle caratteristiche distintive potrebbe essere l'integrazione di Gemini AI, che Samsung e Google hanno descritto come una componente centrale del dispositivo, potenzialmente in grado di differenziarlo dalle più costose soluzioni di Apple.

Sul fronte di altri dispositivi, è improbabile che ci siano novità riguardanti prodotti recentemente aggiornati o rilasciati, come il Galaxy Watch Ultra, i Buds 3 Pro o il Galaxy Ring. Questi dispositivi hanno ricevuto aggiornamenti significativi o sono stati appena lanciati, lasciando poco spazio per ulteriori annunci imminenti.