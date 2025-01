Samsung Galaxy Unpacked 2025: 5 novità imperdibili, dal Galaxy S25 Ultra al misterioso Progetto Moohan

È confermato: il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung si terrà il 22 gennaio a San Jose, segnando l’arrivo imminente di alcune delle tecnologie di consumo più promettenti e avanzate del 2025. L'attesa è quasi finita, e le anticipazioni sono già nell’aria.

Ma quali sorprese possiamo aspettarci da questo appuntamento? Samsung non ha ancora ufficializzato i dettagli, ma una raffica di indiscrezioni e fughe di notizie ha acceso l’entusiasmo per ciò che potrebbe essere rivelato. Tra le possibilità più discusse ci sono nuovi dispositivi Galaxy, funzionalità software innovative e forse un rivoluzionario visore per la realtà mista di fascia alta.

Di seguito, abbiamo elencato cinque annunci principali che ci aspettiamo di vedere al Samsung Galaxy Unpacked 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra

The Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è ormai al centro di un vortice di indiscrezioni, diventando il candidato principale per essere il prossimo fiore all’occhiello della gamma di smartphone Samsung. Questo successore del Galaxy S24 Ultra sembra destinato a portare importanti innovazioni.

Tra le novità che potrebbero caratterizzare il Galaxy S25 Ultra, si parla di un design più curvilineo, in stile Google Pixel 9 Pro XL o iPhone 16 Pro Max. Il dispositivo potrebbe essere dotato di un ampio schermo da 6,9 pollici, una fotocamera ultra-wide da 50 MP, una ricarica wireless da 25 W e una nuova opzione di RAM da 16 GB, disponibile almeno nel modello con 512 GB di spazio di archiviazione.

Tutte queste caratteristiche saranno probabilmente alimentate dal nuovo e potentissimo chipset Snapdragon 8 Elite, già testato nei recenti OnePlus 13 e Asus ROG Phone 9 Pro. Philip Berne, redattore di TechRadar USA, ha affermato che questo processore "ridefinirà completamente gli smartphone" dopo averlo sottoposto a rigorosi benchmark. Con tali premesse, il Galaxy S25 Ultra sembra destinato a imporsi come uno dei dispositivi più performanti e discussi del 2025, e un contendente chiave nella competizione per il titolo di miglior telefono Android dell’anno.

Samsung Galaxy S25

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Il Galaxy S25 Ultra non sarà l'unico dispositivo a fare il suo debutto questo mese. La nuova ammiraglia di Samsung sarà probabilmente accompagnata da due modelli più accessibili, che ci aspettiamo siano il Galaxy S25 e il Galaxy S25 Plus.

Entrambi i dispositivi, come il più avanzato modello Ultra, dovrebbero essere equipaggiati con il potente chipset Snapdragon 8 Elite. Tuttavia, rimane la possibilità che Samsung possa adottare l'Exynos 2500 in alcune aree geografiche. Tra le altre migliorie, si parla di una RAM da 12 GB in tutte le varianti e dell'introduzione del supporto per la ricarica wireless magnetica Qi2. Anche il design, stando ai rumor, seguirà una linea più arrotondata rispetto a quella dei loro predecessori.

Un dettaglio particolarmente intrigante riguarda il possibile annuncio di un Galaxy S25 Slim durante l'evento Galaxy Unpacked di quest'anno. Sebbene ci siano opinioni discordanti tra gli insider sulla tempistica di rilascio, se questo modello compatto dovesse essere svelato a gennaio, è probabile che le prime unità vengano spedite non prima della fine del 2025. Resta comunque affascinante l'idea che Samsung possa riservare una sorpresa ai partecipanti di San Jose.

Galaxy AI

(Image credit: Samsung)

Samsung sembra voler puntare in alto con il marketing legato all'intelligenza artificiale in vista del prossimo evento Galaxy Unpacked, lasciando intendere che saranno introdotti aggiornamenti significativi alle funzionalità AI dei Galaxy. Il messaggio che accompagna l'annuncio ufficiale recita: "Preparatevi a un'intelligenza artificiale più naturale e intuitiva. La prossima evoluzione della Galaxy AI sta arrivando e trasformerà il modo in cui interagite con il mondo ogni giorno. La nuova serie Galaxy S stabilirà ancora una volta lo standard per l'intelligenza artificiale mobile, oggi e in futuro".

In altre parole, è chiaro che Samsung ha in serbo nuove funzionalità software da presentare insieme ai modelli Galaxy S25. Tra queste, è probabile che ci sia un aggiornamento importante per l'assistente vocale Bixby. Inoltre, l'affidabile insider @UniverseIce ha dichiarato che Samsung utilizzerà l'evento Galaxy Unpacked per mostrare ad Apple cosa significa avere un'AI di livello superiore, aggiungendo che "molte delle nuove funzionalità AI dell'S25 non sono ancora trapelate".

Sembra dunque che Samsung stia cercando di alzare l'asticella rispetto alla concorrenza, proponendo un pacchetto innovativo che potrebbe ridisegnare le aspettative sull'intelligenza artificiale applicata agli smartphone.

Samsung Galaxy Ring 2

(Image credit: Samsung)

Il Samsung Galaxy Ring, svelato lo scorso anno durante l'evento Unpacked di gennaio e disponibile sul mercato da luglio, potrebbe presto avere un successore. Secondo alcune voci, Samsung potrebbe presentare il Galaxy Ring 2 durante l'edizione di quest'anno dell'evento.

Tuttavia, non ci aspettiamo di ottenere molti dettagli concreti su questo nuovo dispositivo durante l'evento di San Jose. Secondo quanto riportato, Samsung potrebbe offrire una "prima occhiata" al Galaxy Ring 2, lasciando intendere che il nuovo modello includerà sensori più avanzati, un'intelligenza artificiale migliorata e una maggiore autonomia della batteria.

Project Moohan

(Image credit: Google)

Project Moohan, il visore di realtà mista sviluppato da Samsung e descritto come "la prima piattaforma interamente progettata per l'era Gemini", è stato annunciato ufficialmente lo scorso dicembre. Tuttavia, potrebbe esserci l'opportunità per i partecipanti al prossimo evento Unpacked di testare direttamente il prodotto basato su Android XR, o una sua versione preliminare, a San Jose.

Anche se al momento rimane un kit destinato agli sviluppatori, Google e Samsung hanno dichiarato che "i primi dispositivi costruiti su questa piattaforma saranno lanciati nel 2025". Ciò fa pensare che un modello quasi completo del visore sia ormai prossimo alla presentazione. Almeno, questo è ciò che ci auguriamo.