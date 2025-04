Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida per cambiare regione

In Kingdom Come: Deliverance 2, il mondo di gioco è vasto e diviso in due grandi regioni, ognuna con le proprie sfide, missioni e ambientazioni uniche. Se vi siete già fatti strada nel gioco e desiderate esplorare una nuova area, cambiare regione è un passo fondamentale. Tuttavia, spostarsi da una regione all'altra non è un processo immediato e richiede un sistema di trasporto a pagamento che potrebbe influire sulle vostre risorse. In questa guida, vi spiegheremo come spostarvi tra Kuttenberg e Trosky, il costo dei viaggi e le limitazioni da tenere in considerazione. Scoprirete anche come gestire al meglio il vostro denaro per pianificare i vostri spostamenti tra le regioni in modo strategico.

Kingdom Come Deliverance 2: Viaggiare da Kuttenberg a Trosky

Quando vi troverete a Kuttenberg, noterete un'icona sulla mappa che rappresenta una carovana, simboleggiata da un carro rosso e giallo. Per spostarvi verso Trosky, dovrete seguire la strada a ovest di Suchdol e parlare con il cocchiere.

Prezzo: il viaggio avrà un costo di 200 Groschen e, se desiderate tornare indietro, dovrete pagare lo stesso importo per il viaggio di ritorno, portando il totale a 400 Groschen.

Nota Importante: non è possibile negoziare il prezzo, quindi assicuratevi di avere abbastanza monete prima di partire.

Kingdom Come Deliverance 2: Viaggiare da Trosky a Kuttenberg

Se avete bisogno di tornare a Kuttenberg, dovrete dirigervi verso la carovana situata a nord-ovest della Fortezza di Nebakov, vicino ai confini della mappa. Anche in questo caso, parlate con il cocchiere e pagate la tariffa di 200 Groschen per il viaggio.

Prezzo: come nel caso precedente, il viaggio ha un costo di 200 Groschen.

Nota Importante: non sarà possibile negoziare il prezzo per il trasporto tra le due regioni.

Kingdom Come Deliverance 2: Restrizioni e Considerazioni sul Viaggio

Missioni a Tempo: non è possibile viaggiare tra le regioni se state completando una missione principale con un limite di tempo. Assicuratevi di avere tempo sufficiente prima di partire.

Oggetti nell'Inventario: alcuni oggetti potrebbero essere temporaneamente confiscati quando entrate in una regione, ma vi saranno restituiti quando tornate indietro.

Considerate questi fattori prima di decidere di spostarvi tra le regioni, così da evitare imprevisti durante il viaggio.

