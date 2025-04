Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida su dove e come dormire

In Kingdom Come: Deliverance 2, la gestione dei bisogni del protagonista, Henry, è essenziale per sopravvivere e proseguire l’avventura. Il riposo gioca un ruolo fondamentale, non solo per ripristinare le energie, ma anche per salvare i progressi nel gioco. Dormire è un atto necessario, ma trovare il posto giusto dove farlo può non essere così semplice. Se non avete accumulato abbastanza Groschen per un alloggio comodo, dovrete fare affidamento su diverse opzioni. In questa guida, vi spiegheremo dove dormire e quali vantaggi e svantaggi offrono le varie soluzioni.

Kingdom Come Deliverance 2: Dormire gratis, campi Abbandonati e Fienili

Se siete in viaggio e non avete abbastanza denaro per una locanda, potete trovare rifugio in alcuni luoghi abbandonati. I campi abbandonati sono sparsi per la mappa e offrono giacigli rudimentali, come stracci o pagliericci, che permettono di riposare per alcune ore. Tuttavia, questo tipo di riposo non è sicuro: essere all’aperto vi rende vulnerabili a banditi e predatori notturni.

Un’altra opzione gratuita sono i fienili vicino alle locande, come quello della Taverna di Troskovitz. Dormire sul fieno non ha costi, ma il comfort è minimo e il rischio di imprevisti non manca.

Kingdom Come Deliverance 2: Alloggi a Pagamento

Se cercate un riposo più comodo e sicuro, le locande offrono stanze in affitto. A Zhelejov, per esempio, troverete una delle prime locande disponibili. Qui potrete acquistare una stanza per una notte o più, pagando in anticipo. Se volete risparmiare qualche Groschen, provate a contrattare il prezzo con l’oste.

Dopo aver acquistato la stanza, l’oste vi indicherà dove trovarla. Se avete difficoltà a localizzarla, cercate una ghirlanda verde sopra la porta, il segno distintivo delle stanze in affitto.

Kingdom Come Deliverance 2: Ottenere un Letto Permanente

Per chi non vuole pagare ogni notte, esistono soluzioni più stabili. Potete acquistare un alloggio per un lungo periodo, pagando una somma maggiore in anticipo, oppure ottenere un letto permanente progredendo nella storia. Alcune missioni secondarie, come quella del fabbro a Tachov o del mugnaio a Lower Semine Mill, vi offriranno un letto come ricompensa.

Inoltre, ogni volta che vi troverete in un castello o in una zona legata a una missione principale, avrete accesso a un letto senza dover pagare. Dormire in questi letti non solo ripristina le energie, ma permette anche di salvare automaticamente i progressi, risparmiando l’uso del costoso Liquore del Salvatore.

Kingdom Come Deliverance 2: osservazioni finali

Dormire è una parte fondamentale dell’esperienza in Kingdom Come: Deliverance 2. Selezionare il luogo giusto per riposare può determinare la qualità della vostra avventura, evitando rischi di essere sorpresi da banditi e migliorando la gestione delle risorse. Siate strategici nel scegliere dove fermarvi per dormire e assicuratevi di avere sempre una soluzione disponibile, per mantenere Henry al meglio delle sue capacità.

Per tornare alla guida completa.