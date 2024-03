Recensione realme 12 Pro +

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Nel vasto panorama degli smartphone, trovare la scelta ideale può essere un compito impegnativo. Tra i numerosi modelli disponibili, spiccano i migliori smartphone , che offrono un equilibrio tra prestazioni, funzionalità e rapporto qualità-prezzo. In particolare, i migliori smartphone economici sono quelli che offrono un'esperienza all'avanguardia senza dover svuotare il portafoglio. Uno di questi è il realme 12 Pro+, che si distingue per il suo design elegante, le prestazioni solide e la durata della batteria eccezionale. In questa recensione, esploreremo le caratteristiche e le prestazioni di questo dispositivo, per aiutarti a prendere una decisione informata sul prossimo acquisto del tuo smartphone.

realme 12 Pro +, recensione breve

Il realme 12 Pro+ offre un'esperienza all'avanguardia nel segmento degli smartphone di fascia media. Con un prezzo di €499 e uno sconto di €100 al lancio, è una proposta allettante. La scocca in ecopelle vegan conferisce un tocco di lusso e sostenibilità, mentre la certificazione IP65 offre protezione contro polvere e schizzi d'acqua. Il display OLED da 6,7 pollici, curvo e con risoluzione 1080p, garantisce un'esperienza visiva coinvolgente. Realme UI 5.0 su Android 14 assicura fluidità e personalizzazione.

La fotocamera a tre obiettivi offre versatilità, con un teleobiettivo periscopio da 3x e un'opzione ultrawide. Il chipset Snapdragon 7s Gen 2, con opzioni fino a 12GB di RAM, garantisce prestazioni fluide per un utilizzo quotidiano. La batteria da 5000mAh offre un'eccezionale autonomia, con ricarica rapida da 67W per un ritorno rapido alla piena potenza.

Tuttavia, alcune aree potrebbero essere migliorate. La fotocamera principale da 50 MP potrebbe non eccellere in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, potrebbero esserci dispositivi concorrenti con prestazioni migliori nella stessa fascia di prezzo.

In conclusione, il realme 12 Pro+ offre un'esperienza completa e soddisfacente per la maggior parte degli utenti, con un design accattivante, prestazioni solide e una buona autonomia della batteria. Tuttavia, è consigliabile valutare attentamente le proprie esigenze prima di effettuare l'acquisto, considerando anche le alternative disponibili sul mercato.

Disponibilità e prezzo

(Image credit: Luca Zaninello)

Il realme 12 Pro+ ha un prezzo di listino pari a €499 (per la versione 8/256GB), ma in occasione dell’annuncio il produttore offre la possibilità di averlo con uno sconto di 100 euro. Esiste in due versioni, entrambe con la scocca posteriore in pelle (sintetica): blu e beige, entrambe con eleganti finiture dorate.

La promozione inizia dal 14 marzo 2024, approfittane e prendi realme 12 Pro + con uno sconto di 100 euro.

Design

Il design del realme 12 Pro+ è un elemento che cattura immediatamente l'attenzione, grazie alla sua combinazione di eleganza e funzionalità. La parte posteriore, realizzata in ecopelle vegan, non solo aggiunge un tocco di lusso al dispositivo, ma offre anche una piacevole sensazione al tatto. Questo materiale non solo è esteticamente gradevole, ma anche sostenibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza ambientale.

La certificazione IP65 garantisce un buon livello di protezione da polvere e schizzi d'acqua, che darà un po’ più di serenità in un giorno di pioggia o in ambienti polverosi.

Le curve morbide e la distribuzione equilibrata del peso rendono il dispositivo facile da tenere e maneggiare, anche per lunghi periodi di utilizzo. L’uso con una mano è piuttosto difficile - soprattutto per via delle dimensioni - ma la presa risulta salda e sicura. È uno smartphone che volendo si può usare anche senza custodia, senza temere che scivoli di mano a ogni piè sospinto.

Complessivamente, il design del realme 12 Pro+ si distingue per la sua combinazione di estetica accattivante, materiali di alta qualità e funzionalità avanzate, offrendo agli utenti un'esperienza premium in termini di look e feel.

Schermo

(Image credit: Luca Zaninello)

Il display del realme 12 Pro+ rappresenta un punto di forza del dispositivo, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità. Dotato di tecnologia OLED e una generosa dimensione da 6,7 pollici, il display offre una risoluzione nitida di 1080p che rende i contenuti visivi vividi e dettagliati.

La caratteristica distintiva dello schermo è la sua curvatura, che aggiunge un tocco di eleganza al design complessivo del dispositivo. Questa curvatura non solo offre un'estetica accattivante, ma migliora anche l'ergonomia, consentendo una transizione fluida tra il vetro anteriore e il telaio laterale.

La frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce una fluidità eccezionale durante lo scorrimento e la navigazione, oltre a rendere più reattive le interazioni dell'utente con il dispositivo. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata durante l'utilizzo di app e giochi che richiedono movimenti rapidi e precisi.

Anche se la luminosità massima potrebbe non essere al livello dei suoi concorrenti diretti, il display del realme 12 Pro+ rimane comunque abbastanza luminoso per un utilizzo confortevole all'aperto, anche in condizioni di forte illuminazione ambientale. Questo garantisce agli utenti la possibilità di godere dei loro contenuti preferiti ovunque si trovino, senza compromettere la qualità dell'esperienza visiva.

Complessivamente, lo schermo del realme 12 Pro+ offre una combinazione di qualità visiva eccezionale, reattività e comfort d'uso, che lo rendono una scelta ideale per gli utenti che cercano un dispositivo con un display impressionante e performante.

Software

(Image credit: Luca Zaninello)

Il realme 12 Pro+ offre un'esperienza software raffinata grazie all'esecuzione di Android 14 con la personalizzazione realme UI 5.0. Anche se l’hardware non è il più potente sul mercato, l'interfaccia utente è progettata per offrire una fluidità e una reattività ottimali, garantendo al contempo una vasta gamma di funzionalità e personalizzazioni per soddisfare le esigenze degli utenti.

realme UI 5.0 presenta un design pulito e intuitivo, con un'organizzazione chiara dei menu e delle impostazioni. Le animazioni fluide e i tempi di risposta rapidi contribuiscono a un'esperienza utente piacevole e senza intoppi. Nonostante alcune funzionalità avanzate potrebbero essere limitate dalle specifiche hardware del realme 12 Pro+, la maggior parte delle caratteristiche chiave di realme UI 5.0 sono ancora disponibili per migliorare la produttività e l'esperienza complessiva dell'utente.

Tra le funzionalità più apprezzate di realme UI 5.0 ci sono le opzioni di personalizzazione dell'interfaccia utente, che consentono agli utenti di modificare il tema, le icone e i font per adattare il dispositivo al proprio stile personale. Inoltre, realme UI 5.0 offre una serie di strumenti di ottimizzazione delle prestazioni e della batteria, che consentono agli utenti di massimizzare l'efficienza del dispositivo e prolungare la durata della batteria.

Nonostante le limitazioni hardware, il realme 12 Pro+ offre comunque un'esperienza software soddisfacente, che combina un design intuitivo, una fluidità ottimale e una gamma completa di funzionalità per garantire un utilizzo quotidiano senza problemi.

Fotocamera

Image 1 of 18 (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello)

La fotocamera del realme 12 Pro+ rappresenta uno dei suoi punti di forza distintivi, offrendo una configurazione versatile a tre fotocamere che si adatta a una vasta gamma di situazioni di scatto. Il teleobiettivo periscopio da 3x è una caratteristica eccezionale in questa fascia di prezzo, consentendo agli utenti di avvicinarsi ai soggetti senza compromettere la qualità dell'immagine.

Tuttavia, mentre il teleobiettivo periscopio da 3x si distingue per la sua versatilità e capacità di catturare dettagli nitidi anche da lontano, la fotocamera principale da 50 MP potrebbe non essere all'altezza delle aspettative degli utenti più esigenti. Nonostante la sua risoluzione elevata, potrebbe mostrare alcuni compromessi in termini di qualità dell'immagine, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione o in situazioni ad alta dinamicità.

Inoltre, la configurazione a tre fotocamere del realme 12 Pro+ include un'ottica ultrawide da 8 MP che consente di catturare scatti panoramici mozzafiato e di ampliare il campo visivo per includere più dettagli nella composizione fotografica. Questa opzione è particolarmente utile per paesaggi, architetture e scatti di gruppo.

Il realme 12 Pro+ si rivela un'ottima scelta per la fotografia di ritratto grazie alla sua versatile configurazione a tre fotocamere. Con il teleobiettivo periscopio da 3x e l'opzione ultrawide, consente di catturare dettagli nitidi e di giocare con prospettive creative, offrendo risultati eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Nel complesso, nonostante alcuni possibili compromessi, la fotocamera del realme 12 Pro+ offre una combinazione equilibrata di funzionalità e prestazioni, che soddisferà le esigenze della maggior parte degli utenti, specialmente considerando il prezzo competitivo del dispositivo.

Prestazioni

(Image credit: Luca Zaninello)

Il realme 12 Pro+ è alimentato dal chipset Snapdragon 7s Gen 2, abbinato a opzioni di memoria fino a 12GB di RAM. Questa configurazione offre prestazioni sufficienti per affrontare le attività quotidiane come la navigazione web, l'utilizzo delle app di messaggistica e la riproduzione multimediale senza problemi evidenti. Potrebbe non essere la scelta ideale per gli utenti che richiedono un'elevata potenza di calcolo per compiti più impegnativi come il gaming hardcore o il rendering video professionale. Ma d’altra parte questo tipo di consumatore in genere sceglie modelli top di gamma.

Lo Snapdragon 7s Gen 2 offre un'esperienza complessiva fluida e reattiva, grazie alla sua architettura octa-core che include quattro core Cortex-A78 fino a 2,4 GHz e quattro core Cortex-A55 fino a 1,95 GHz.

Le prestazioni di realme 12 Pro+ sono sufficienti e adeguate per la maggior parte delle persone, anzi probabilmente è uno smartphone più veloce di quello che ti aspetteresti in questa fascia di prezzo. La presenza di opzioni di memoria generose consente di gestire facilmente multitasking e applicazioni più esigenti, assicurando una buona esperienza complessiva.

Batteria

La batteria da 5000mAh del realme 12 Pro+ garantisce un'eccezionale autonomia, consentendo agli utenti di utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni senza doversi preoccupare troppo della ricarica. Con un uso moderato, è possibile ottenere fino a due giorni di autonomia con una singola carica, il che lo rende ideale per coloro che sono sempre in movimento o che utilizzano intensivamente il proprio smartphone durante la giornata.

Inoltre, il supporto per la ricarica rapida da 67W consente di riportare rapidamente la batteria al 100% in tempi relativamente brevi. Anche se leggermente inferiore rispetto al modello precedente, che supportava la ricarica rapida da 100W, la differenza non è così significativa nella vita quotidiana. Con la ricarica rapida, è possibile ottenere dal 1 al 50% di carica in soli 19 minuti, il che è particolarmente utile quando si è di fretta e si ha poco tempo per attendere che il dispositivo si carichi completamente.

Complessivamente, la combinazione di una batteria ad alta capacità e la ricarica rapida rende il realme 12 Pro+ una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo con una lunga durata della batteria e la flessibilità di una ricarica rapida quando necessario.

Conclusioni

Image 1 of 11 (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello) (Image credit: Luca Zaninello)

Il realme 12 Pro+ si presenta come una solida opzione nel panorama degli smartphone di fascia media, offrendo una combinazione di caratteristiche interessanti e un design accattivante. La sua costruzione elegante, con la parte posteriore in ecopelle vegan e la certificazione IP65, conferisce al dispositivo un tocco di lusso e una sensazione premium.

La fotocamera a tre obiettivi, con un teleobiettivo periscopio da 3x, aggiunge versatilità e possibilità creative agli utenti, consentendo di catturare dettagli e avvicinarsi ai soggetti senza compromettere la qualità dell'immagine. Tuttavia, la fotocamera principale da 50 MP potrebbe non soddisfare completamente le aspettative degli utenti più esigenti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

L'autonomia della batteria da 5000mAh è sicuramente uno dei punti di forza del dispositivo, garantendo una lunga durata anche con un utilizzo intensivo. Tuttavia, la ricarica rapida da 67W, seppur veloce, potrebbe risultare leggermente inferiore rispetto ad alcuni concorrenti.

In termini di prestazioni, il chipset Snapdragon 7s Gen 2 e le opzioni di memoria fino a 12GB di RAM assicurano un funzionamento fluido per un utilizzo quotidiano, ma potrebbero non essere sufficienti per gli utenti che necessitano di elevate capacità di elaborazione o di giochi graficamente intensi.

In conclusione, il realme 12 Pro+ offre un buon rapporto qualità-prezzo grazie al suo design elegante, alla fotocamera versatile e all'autonomia della batteria. Tuttavia, la concorrenza potrebbe offrire prestazioni e qualità dello schermo superiori nella stessa fascia di prezzo, quindi potrebbe essere utile valutare attentamente le proprie esigenze prima di effettuare l'acquisto.

Ragioni per comprare

Design ecologico: Scocca in ecopelle vegan offre eleganza e sostenibilità per un'opzione consapevole.

Display coinvolgente: Schermo OLED curvo da 6,7 pollici offre un'esperienza visiva immersiva.



Batteria potente: Batteria da 5000mAh con ricarica rapida 67W per un utilizzo prolungato e pratico.

Ragioni per NON comprare

Foto nottune: se fate molte foto la sera, potrebbe non essere il migliore degli smartphone



Concorrenza potente: se giocate molto o vi serve uno smartphone molto potente, ci sono modelli superiori da questo punto di vista. E anche più costosi