Recensione Sony HT-S2000

Per essere una soundbar a 3.1 canali dal prezzo accessibile, HT-S2000 di Sony offre colonne sonore Dolby Atmos e DTS:X con un livello di immersione impressionante, dato il suo assortimento di diffusori di base e il suo formato compatto. La gestione chiara dei dialoghi e i bassi migliori della media indicano che HT-S2000 è stata progettata con grande impegno. Le opzioni di connessione sono basilari, con una sola porta HDMI e un ingresso digitale ottico, e il Bluetooth è l'unica opzione per lo streaming musicale wireless. Tuttavia, considerato il livello generale delle prestazioni, HT-S2000 ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sony HT-S2000: recensione breve

HT-S2000 è la soundbar a 3.1 canali economica di Sony. Al prezzo consigliato di 500€, è un modello compatto e all-in-one con supporto Dolby Atmos e DTS:X.

Il progetto di Sony per l'HT-S2000 utilizza cinque diffusori: tre per i canali sinistro, destro e centrale e due woofer dedicati per i bassi. Le connessioni comprendono ingressi HDMI (con eARC/ARC) e audio digitale ottico. È presente anche una porta USB di tipo A per riprodurre la musica sulle unità USB collegate. A differenza di alcune delle migliori soundbar, la HT-S2000 non supporta lo streaming musicale tramite Wi-Fi o AirPlay, anche se il supporto Bluetooth 5.2 consente di riprodurre musica in modalità wireless da un telefono. Per chi volesse espandere le capacità della soundbar in futuro, la HT-S2000 può essere abbinata ai diffusori surround e ai subwoofer wireless opzionali di Sony.

La soundbar di Sony ha una solida qualità costruttiva e un look elegante. È facile da configurare e Sony mette a disposizione la sua applicazione Home Entertainment per aiutarvi in questo compito, oltre a permettervi di regolare il suono per la vostra installazione specifica. Sono disponibili diverse modalità di equalizzazione del suono, tra cui il livellamento automatico del volume, accessibili tramite l'app o il telecomando Sony in dotazione. HT-S2000 è inoltre dotata del Vertical Surround Engine proprietario di Sony e dell'elaborazione S-Force Pro Front Surround, che lavorano entrambi per migliorare il livello di immersione audio proveniente dal gruppo di diffusori a 3.1 canali di base della soundbar.

Le prestazioni complessive della HT-S2000 sono ottime per il suo prezzo. Offre dialoghi sempre chiari anche se spinti ad alti livelli e i bassi sono migliori della media per una soundbar all-in-one. L'elaborazione proprietaria di Sony consente agli effetti di altezza delle colonne sonore Dolby Atmos di estendersi al di là dei confini dello schermo del televisore a cui la soundbar è collegata; inoltre, quando la funzione S-Force Pro Front Surround è attiva, si ottiene un effetto "avvolgente" del suono surround decisamente buono.

(Image credit: Future)

Sony HT-S2000: prezzo e uscita

Disponibile da marzo 2023

Prezzo consigliato di 500€

La soundbar HT-S2000 di Sony è stata rilasciata nel marzo 2023 a un prezzo iniziale di 500€. Da allora il prezzo è sceso a meno di 400€, rendendola una soundbar dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sony HT-S2000: funzioni

Dolby Atmos e DTS: X

Connessioni digitali HDMI e ottiche

Elaborazione Vertical Surround Engine e S-Force Pro Front Surround

HT-S2000 è una soundbar a 3.1 canali con supporto per i formati audio immersivi Dolby Atmos e DTS:X, che vengono riprodotti grazie all'elaborazione virtuale. Non è dotata di Wi-Fi integrato per lo streaming, ma è possibile riprodurre musica in streaming tramite una connessione wireless Bluetooth.

Due funzioni di elaborazione audio di Sony presenti sul modello HT-S2000 sono Vertical Surround Engine e S-Force Pro Front Surround. Il primo aiuta a elevare gli effetti sonori, la musica e i dialoghi al livello dello schermo o addirittura al di sopra, dove suoneranno più naturali. Il secondo fornisce un "avvolgimento" virtuale in modo che gli effetti surround suonino come se provenissero dai lati della stanza.

Le opzioni di connessione dell'HT-S2000 sono di base. Dispone di una porta HDMI-eARC per il collegamento a un televisore, di un ingresso audio digitale ottico e di una porta USB di tipo A che può essere utilizzata per riprodurre i file musicali memorizzati su una chiavetta USB. Come altre soundbar di marchi quali Sonos, Bose, Samsung e LG, l'HT-S2000 può essere ampliato con l'aggiunta di diffusori e subwoofer surround wireless di Sony.

Punteggio funzioni: 4/5

(Image credit: Future)

Sony HT-S2000: qualità del suono

Ottima chiarezza dei dialoghi

Ampio surround virtuale

Suona bene con la musica

Un vantaggio fondamentale della soundbar Sony è la gestione dei dialoghi nei film e negli spettacoli televisivi. Guardando alcune scene di Top Gun: Maverick, le voci sembravano pulite e potevo spingere il volume a livelli relativamente alti senza che risultasse eccessivo. Per fare un confronto, ho sostituito il Sony con un modello a 2.1 canali e il dialogo nella stessa scena di Top Gun: Maverick erano significativamente meno puliti. Il confronto ha dimostrato il vantaggio di utilizzare una soundbar come HT-S2000 con un diffusore centrale dedicato, caratteristica che manca alle soundbar a 2.1 canali.

Passando alla scena del combattimento aereo in Top Gun: Maverick, la soundbar di Sony ha smistato i dialoghi, la musica (Won't Get Fooled Again degli Who) e gli effetti sonori in modo straordinariamente chiaro. C'era anche una discreta quantità di bassi, che esaltava il suono della batteria nella musica e aggiungeva definizione alla traiettoria dei jet da combattimento. L'elaborazione virtuale della soundbar ha fatto sì che gli effetti di altezza delle colonne sonore Dolby Atmos, come Top Gun, superassero l'altezza dello schermo del mio televisore. Sebbene la presentazione non fosse così ampia come quella che ho sperimentato con le soundbar dotate di diffusori Atmos dedicati, il livello di immersione era comunque soddisfacente.

Anche la musica suonava sorprendentemente bene con HT-S2000, soprattutto se si considera il suo prezzo contenuto. È possibile ascoltare lo stereo semplice con l'elaborazione virtuale della soundbar disattivata, ma premendo il pulsante Sound Field sul telecomando si aggiunge un livello di spaziosità che migliora la separazione stereo senza rendere innaturale il suono di voci e strumenti. Altrettanto importante è l'elevazione della presentazione nella dimensione verticale, in modo che il suono non sembri provenire da una barra orizzontale posta sotto lo schermo del televisore.

Punteggio qualità del suono: 4/5

(Image credit: Future)

Sony HT-S2000: design

Design compatto

Qualità costruttiva superiore alla media

Display alfanumerico sul pannello frontale

HT-S2000 è una soundbar compatta e all-in-one. La qualità costruttiva è superiore a quella della maggior parte delle soundbar economiche, grazie al robusto cabinet in plastica nera di Sony, preceduto da una griglia in rete metallica. Le porte situate sui lati destro e sinistro della soundbar consentono di migliorare l'emissione dei bassi, mentre il design dell'unità di altoparlanti X-Balanced allinea fisicamente i driver da 3,25 x 1,8 pollici e i woofer da 3,75 x 1,8 per ridurre la distorsione.

I controlli capacitivi sulla superficie superiore della HT-S2000 consentono di regolare il volume e di connettersi con i dispositivi Bluetooth; è inoltre presente un piccolo telecomando con controlli aggiuntivi per commutare gli ingressi, selezionare le modalità di equalizzazione del suono e regolare il livello dei bassi. La soundbar di Sony fornisce un feedback visivo ai comandi del telecomando attraverso il display alfanumerico del pannello frontale. Si tratta di una funzione che non si trova regolarmente nelle soundbar di costo inferiore e che rappresenta un'opzione superiore alle luci LED di base.

(Image credit: Future)

Punteggio design: 4.5/5

Sony HT-S2000: configurazione e usabilità

Collegamento HDMI eARC/ARC alla TV

Configurazione basata su app

Nessun supporto per l'assistente vocale

Il singolo ingresso HDMI di HT-S2000 rende semplice il processo di configurazione. Basta collegarlo alla porta HDMI eARC (o ARC) di un televisore, selezionare l'ingresso sulla soundbar e il gioco è fatto. Un'altra opzione è quella di utilizzare l'ingresso digitale ottico della soundbar, ma questo tipo di connessione non supporta il Dolby Atmos o il controllo HDMI-CEC che consente di regolare il livello del volume della soundbar utilizzando il telecomando del televisore.

L'applicazione di controllo Home Entertainment di Sony duplica tutte le funzioni del telecomando hardware della soundbar e fornisce anche una serie di opzioni di configurazione per l'installazione iniziale e le prestazioni. Quest'ultima include la regolazione della sincronizzazione A/V, la regolazione automatica del livello del volume e DTS Virtual:X per migliorare le colonne sonore stereo o mono di base.

Il display alfanumerico del pannello frontale rende l'utilizzo della soundbar estremamente semplice, in quanto non è necessario affidarsi a una sequenza di LED lampeggianti per sapere quale ingresso o modalità sonora è selezionata. Non è presente il supporto per l'assistente vocale, come in altre soundbar della stessa fascia di prezzo della HT-S2000, come la Bose Smart Soundbar, ma non è una funzione su cui immagino che la maggior parte degli utenti farà affidamento, soprattutto quando si utilizza il telecomando del televisore per regolare il volume.

(Image credit: Future)

Punteggio configurazione e usabilità: 4.5/5

Sony HT-S2000: rapporto qualità-prezzo

Prezzo accessibile

Prestazioni molto buone per il prezzo

Mancano le opzioni di streaming Wi-Fi e AirPlay

Il prezzo della soundbar HT-S2000 ora è sceso, il che la rende molto più conveniente, date le sue prestazioni e caratteristiche complessive. Non c'è la possibilità di trasmettere musica non compressa direttamente da un telefono tramite Wi-Fi o AirPlay, ma molte persone utilizzano la soundbar principalmente per l'audio della TV e si accontentano di un'opzione Bluetooth di qualità inferiore per lo streaming occasionale di musica. Per queste persone, la HT-S2000 sarà la soundbar economica perfetta.

Punteggio qualità-prezzo: 4.5/5

(Image credit: Future)

Sony HT-S2000 soundbar, ne vale la pena?

Compratela se...

Non volete spendere troppo per una soundbar La Sony HT-S2000 offre una buona quantità di prestazioni e funzioni per il suo prezzo. Si potrebbe facilmente spendere di più per una soundbar con una gamma più ampia di funzioni, ma la HT-S2000 sarà un'opzione perfettamente valida per la maggior parte degli utenti.

Desiderate una soundbar facile da configurare e da utilizzare L'applicazione Home Entertainment di Sony facilita la configurazione di HT-S2000 e il suo display alfanumerico sul pannello frontale fornisce un ottimo feedback visivo durante l'uso. È incluso anche un telecomando per soundbar migliore della media.

Volete una soundbar con possibilità di upgrade HT-S2000 può essere abbinata a diffusori e subwoofer surround wireless opzionali di Sony, offrendo agli utenti un percorso di aggiornamento futuro se desiderano ampliare le capacità di base della soundbar.

Non compratela se...

Volete il vero Dolby Atmos L'elaborazione virtuale di Sony fa un lavoro impressionante per offrire colonne sonore Dolby Atmos coinvolgenti, ma le sue prestazioni non sono altrettanto efficaci di quelle di una soundbar con diffusori attivi.

Volete uno streaming musicale lossless Lo streaming wireless su HT-S2000 avviene tramite Bluetooth, un codec con perdita di dati che limita la fedeltà rispetto allo streaming audio senza perdita di dati effettuato tramite Wi-Fi e AirPlay.

Volete l'audio multi-room Non avendo il Wi-Fi a bordo, HT-S2000 non può essere collegata a un sistema audio multi-room. Se si desidera questa funzione, la Smart Soundbar 600 di Bose è un'opzione migliore e si colloca in una fascia di prezzo simile.

Sony HT-S2000: alternative