Recensione Asus Zenbook S 13 OLED (2023)

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) è un concentrato di prestazioni e design, anche senza una GPU dedicata. Il display è straordinario ed è completamente realizzato con materie prima ricicalate e riciclabili. Il comparto audio non è il top e sul lato estetico potrebbe non piacere, inoltre costa quanto un MacBook Pro. Nel complesso uno dei migliori Ultrabook del 2023 e un degno sfidante del Dell XPS

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Recensione sintetica

Potremmo soffermarci a lungo su quanto l'Asus Zenbook S 13 OLED sia un portatile ecologico, visto che è composto unicamente da materie prime riciclate e riciclabili. Del resto Asus Zenbook S 13 OLED (2023) va ben oltre il rispetto per l'ambiente e si rivela un Ultrabook fantastico, degno di questo nome. Ha tutto: design curato e compatto, prestazioni, un bel display e un'autonomia di tutto rispetto.

Proprio come la maggior parte dei migliori Ultrabook in circolazione, Asus Zenbook S 13 OLED si distingue per la sua portabilità. È abbastanza piccolo da entrare in una borsa e aprendolo si fatica a credere che sia un portatile da 13 pollici. È anche piuttosto leggero, sebbene abbia un certo peso rispetto ad altri Ultrabook. All'interno di questo piccolo chassis, Asus è riuscita in qualche modo a racchiudere una potenza notevole. Un compito non facile, considerando che non c'è una GPU dedicata.

Come è tipico degli Ultrabook, gli altoparlanti sono sottili e poco incisivi. Il trackpad può risultare un po' troppo sensibile, anche se a nostro avviso una volta capito va alla grande. Inoltre, sebbene Asus sia nota per i suoi prezzi competitivi lo Zenbook S 13 OLED (2023) è tutt'altro che economico, avendo un prezzo superiore a quello del MacBook Pro 13 pollici di base.

Del resto, considerando cosa offre, il prezzo ci sembra appropriato.

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Prezzo e disponibilità

Quanto costa? Da 1.599€

Da 1.599€ Quando è disponibile? Disponibile ora

Disponibile ora Dove si può acquistare? Sul sito ufficiale Asus Italia e presso venditori di terze parti

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) costa 1.699€ nella configurazione base, un po' di più rispetto al rivale MacBook Pro 13 pollici (M2). Tuttavia, il prezzo ci sembra appropriato in rapporto a quanto offre.

Il modello base del MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 costa 1.629€. Questa configurazione è dotata di 8 GB di RAM, la metà rispetto ai 16GB dell'Asus. Per aggiungere 8GB di RAM sul MacBook Pro sono necessari 230€. Tenendo conto di ciò, il prezzo premium dell'Asus Zenbook S 13 OLED sembra equo.

Detto questo, ci sono laptop OLED più convenienti in circolazione e allo stesso prezzo si possono acquistare portatili gaming con prestazioni migliori e schede video dedicate.

Tuttavia, questo è un Ultrabook destinato alla produttività e al lavoro in mobilità e svolge egregiamente il suo compito. Al momento in Italia è disponibile solo la versione UX5304 equipaggiata con un processore Intel Core i7-1355U e 16 GB di RAM LPDDR5.

Ci auguriamo che nel corso dell'anno Asus renda disponibili anche le varianti più potenti da 32GB di RAM.

Prezzo: 4 / 5

(Image credit: Future / James Holland)

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Specifiche

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) è disponibile in una sola configurazione al momento (UX5304).

Swipe to scroll horizontally Asus Zenbook 13 OLED UX5304 Prezzo 1.599€ Processore Intel Core i7-1355U di 13a generazione GPU Intel Iris Xe Graphics (INTEGRATA) RAM 16GB LPDDR5 Schermo 13,3 pollici 2.8K (2880 x 1800) 16:10 60Hz OLED Archiviazione SSD M.2 NVMe da 1TB Porte 2x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5mm Wireless Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.2 Wecacm 1080p FHD IR Peso 1KG Dimensioni: 296.2 x 216.3 x 10.9mm

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Design

Realizzato interamente con materiali riciclati e ricliclabili

25% più sottile del suo predecessore

Ottima tastiera e trackpad solido, ma molto sensibile

(Image credit: Future / James Holland)

Sebbene gli aspetti ecologici di questo portatile siano numerosi, ci limiteremo a citarne solo alcuni. Il coperchio del portatile, che corrisponde a una delle due varianti di colore: Basalt Gray e Ponder Blue, è probabilmente l'aspetto più visibile dell'approccio sostenibile dell'Asus Zenbook S 13 OLED (2023).

Invece di un coperchio in alluminio spazzolato, diventato di rigore da quando Apple ha dato il via a questa tendenza, quello che protegge questo computer è realizzato in alluminio ceramico al plasma, un materiale che richiede una produzione a basso impatto ed è riciclabile alla fine del ciclo di vita del portatile.

Il coperchio è unico al di là del suo aspetto lineare ed eciologico. Non solo è di un colore che non si vede praticamente mai sui portatili - il modello che Asus ci ha inviato per la recensione era in Basalt Gray - ma al tatto sembra di toccare un materiale roccioso. A noi è piaciuto davvero tanto.

Un elemento molto meno evidente della sostenibilità dell'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) è rappresentato dalle sue dimensioni. Non solo è più piccolo del 25% rispetto al suo predecessore, ma i suoi interni sono stati realizzati su misura per occupare meno spazio e utilizzare meno materiali. Inoltre, quando è chiuso, è spesso meno di mezzo centimetro. Il peso di 1 kg è piuttosto elevato viste le dimensioni, ma risulta comunque perfetto per la portabilità.

(Image credit: Future / James Holland)

Oltre a queste scelte di design legate alla sostenibilità, c'è molto altro da dire su questo fantastico Ultrabook. Quando si apre il coperchio, la piastra inferiore solleva lo chassis per migliorare l'ergonomia della tastiera. Inoltre, anche se non si tratta di un 2-in-1, la cerniera ha un'articolazione di 180 gradi che consente di appoggiare il dispositivo in posizione orizzontale come potete vedere nell'immagine qui sotto.



La selezione di porte è un altro punto a favore dell'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) visto che è piuttosto ampia per trattarsi di un Ultrabook. Ci sono due porte USB-C, una porta HDMI e una porta USB-A e, udite udite, c'è persino un jack per le cuffie. Se c'è qualcosa di cui lamentarsi è il fatto che entrambe le porte USB-C si trovano sullo stesso lato, ma ce ne faremo una ragione.

(Image credit: Future / James Holland)

Con una corsa di 1,1 mm scrivere è un piacere, ma dovrete farci il callo. Se provenite dal mondo delle tastiere meccaniche ci vorrà più tempo, poiché avrete una frazione della corsa a cui siete abituati. Tuttavia, la tastiera è veloce e precisa, con uno spazio sufficiente tra i tasti che non porta a commettere molti errori di digitazione.

Il trackpad è un po' meno curato, anche se comunque sopra la media dei portatili di queste dimensioni. Risulta molto ampio e con un tracciamento preciso, ma in alcuni casi si rivela un po' troppo sensibile. Ci è capitato di evidenziare accidentalmente del testo perché la mia mano sinistra era un po' troppo vicina al trackpad mentre navigavo con la destra. Non è certo un problema, ma vale la pena di tenerlo presente.

Design: 4.5 / 5

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Prestazioni

Splendido schermo OLED

Tanta potenza per un Ultrabook

Altoparlanti nella media

Asus Zenbook S 13 OLED Ecco come si è comportato l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) nella nostra suite di test di benchmark:



3DMark: Night Raid: 14,315; Fire Strike: 4,149; Time Spy: 1,524

GeekBench 6: 2194 (single-core); 7727 (multi-core)

Handbrake 1.6: 18 minuti 51 secondi

CrossMark: Overall: 1425 Productivity: 1379 Creativity: 1541 Responsiveness: 1243

Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm: 45.88 fps

PCMark 10 Battery Life: 12 ore e 7 minuti

Lavorare e più in generale passare il tempo con l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) è stato un piacere. Lo schermo OLED da 13,3 pollici è fantastico. Non solo ha una risoluzione elevata (2880 x 1800) con un rapporto di aspetto 16:10 che regala un po' di spazio extra sullo schermo, ma ha anche la bellezza di 550 nit di luminosità e la certificazione Vesa Display HDR True Black 500.

Guardare una serie su Netflix, giocare o scorrere tra le immagini della vostra galleria fotografica, per lo Zenbook S 13 OLED (2023) non fa molta differenza. Fa apparire tutto nitido e vibrante. Il merito è anche della gamma cromatica DCI-P3 al 100%, sufficientemente ampia per un leggero editing fotografico. Una breve nota sull'HDR: non si tratta di un livello di HDR tale da cambiare le carte in tavola, ma fa il suo lavoro e, a differenza di alcuni pannelli OLED più economici, non sbiadisce le immagini quando lo si attiva.

(Image credit: Future / James Holland)

Con un display del genere occorrono componenti in grado di tenere il passo e Asus non ha lesinato in termini di potenza. A bordo troviamo un processore Intel Core i7 di 13a generazione, una grafica integrata Iris Xe e 16 GB di RAM DDR5. Se si esclude il gaming, questo portatile è ottimo per qualsiasi attività, dalla scrittura al montaggio video alla post produzione fotografica. Per curiosità abbiamo anche provato qualche gioco riscontrando delle prestazioni sorprendentemente buone, fatta eccezione che su GTA IV dove gli FPS erano piuttosto discontinui e le immagini tendevano a scattare. Tuttavia, considerando che non c'è una scheda grafica discreta, è impressionante.



Per un esempio più concreto, abbiamo aperto 20 schede diverse su Google Chrome, cinque delle quali impegnate nello streaming di contenuti Youtube o Netflix e non abbiamo mai notato un rallentamento o un'incertezza nel passaggio tra una scheda e l'altra, comprese quelle in streaming.

Per quanto le prestazioni dell'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) siano eccellenti, i suoi altoparlanti non sono all'altezza del resto. Non è una sorpresa, visto che la maggior parte dei portatili molto sottili ha altoparlanti di scarsa qualità. Harman Kardon ha fatto quello che poteva fare, ma gli altoparlanti in quesitone sono relativamente sottili e privi di gamma bassa. Almeno c'è una certa separazione stereo per quando si guarda un film.

(Image credit: Future / James Holland)

La webcam può eseguire molte operazioni digitali tramite l'applicazione MyAsus, come la sfocatura dello sfondo e lo zoom automatico. Ha una risoluzione di 1080p, funzionalità IR e Hello Windows per immagini nitide e chiare. Tuttavia, non è il massimo per quanto riguarda il tracciamento, in quanto ho riscontrato un forte effetto ghosting in caso di movimenti improvvisi o ampi.



A proposito dell'applicazione MyAsus, al suo interno sono disponibili numerose regolazioni di precisione, dalle impostazioni della ventola e della batteria alle modalità audio e alle regolazioni della fotocamera e del microfono.

Prestazioni: 4.5 / 5

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Durata della batteria

La batteria dura 12 ore contro le 14 dichiarate da Asus

Si accende subito quando si collega alla presa anche se è allo 0%

Considerando che l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) dovrebbe avere un'autonomia di 14 ore, il fatto che il PCMark 10 Battery Life abbia esaurito la batteria dopo 12 ore e 7 minuti significa che le sue prestazioni sono al di sotto del valore dichiarato dall'azienda. Detto questo, 12 ore sono comunque molto, molto buone e la maggior parte dei computer, a parte i MacBook Pro che arrivano a 15. Il già citato Acer Swift 3 OLED arriva solo a sei ore e mezza, mentre un altro grande concorrente tra gli Ultrabook, il Lenovo Yoga 9i Gen 8, arriva a poco più di dieci ore.



Al di fuori di un test di benchmark, l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023), che abbiamo usato regolarmente per una settimana, non ci ha mai lasciato a piedi. Inoltre è molto efficace nel conservare la carica quando rimane chiuso e inattivo, a differenza di altri portatili. L'unico momento in cui la batteria si è esaurita è stato durante il test Benchmark. A proposito, anche se la batteria è completamente scarica il portatile si avvia subito una volta collegato alla presa di corrente.

Batteria: 4.5 / 5

Dovreste acquistare l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023)?

Swipe to scroll horizontally Asus Zenbook S 13 OLED (2023) Attributi Note Valutazione Prezzo Il rapporto qualità prezzo è ottimo, ma la cifra richiesta rimane elevata e non ci sono configurazioni più economiche tra cui scegliere. 4 / 5 Design L'Asus Zenbook S 13 OLED è un portatile incredibilmente ben pensato con un aspetto inconfondibile che lo distignue dalla massa, oltre ad essere eco-friendly. 4.5 / 5 Prestazioni Prestazioni eccellenti, schermo ottimo. Peccato per gli altoparlanti mediocri. 4.5 / 5 Batteria Anche se non abbiamo raggiunto le 14 ore di autonomia pubblicizzate, 12 ore con una sola carica non sono male. 4.5 / 5 Media complessiva Potenza e design si fondono in un Ultrabook quasi perfetto. 4.375 / 5

Compralo se...

Volete un portatile compatto ma potente

Questo Ultrabook non solo è sottile e leggero, ma ha anche una potenza notevole, sufficiente per svolgere gran parte delle attività professionali e quotidiane, pur non essendo particolarmente adatto al gaming.

Volete un display OLED di qualità

Con la sua risoluzione di 2,8K e i colori vivaci, il display OLED dell'Asus Zenbook S 13 si dimostra sopra la media e offre un HDR di qualità.

Avete a cuore l'ambiente

Questo è senza dubbio l'ultrabook più ecologico che abbiamo mai testato. Tutto, dall'imballaggio ai materiali, è stato scelto per l'ecosostenibilità.

Non compratelo se...

Avete un budget limitato

Anche se il prezzo dell'Asus Zenbook S 13 OLED ha perfettamente senso, si colloca tra i modelli di fascia alta. Fino a quando Asus non presenterà configurazioni con specifiche inferiori questo rimarrà un modello destinato a chi ha un budget medio alto.

Avete bisogno di qualcosa di più di un Ultrabook

Per quanto sia un ottimo Ultrabook, non è in grado di soddisfare le vostre esigenze se desiderate un prodotto per il gioco o l'editing professionale.

Asus Zenbook S 13 OLED: Considerate anche

Se la nostra recensione dell'Asus Zenbook S 13 OLED vi ha fatto pensare ad altre opzioni, ecco altri due portatili da prendere in considerazione...

Lenovo Yoga 9i Gen 8

Eleganza, prestazioni e uno splendido display OLED si combinano nell'Ultrabook Lenovo di quest'anno. Come se non bastasse a bordo troviamo anche una stilo integrata.