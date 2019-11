Migliori accessori per notebook: le migliori periferiche per il computer portatile

Il vostro portatile è in grado di fare un sacco di cose. Al suo interno racchiude quasi tutto ciò che potrebbe essere necessario a un dispositivo. Ma è possibile, grazie ad alcuni accessori, ampliare le sue capacità e renderlo molto più versatile.

Il trackpad potrebbe essere abbastanza buono e la tastiera permette di rispondere alle mail e di scrivere. Ma per un lavoro serio puoi optare per periferiche un po’ più personali, un mouse più ergonomico con una presa migliore, al posto del solito trackpad tradizionale, oppure una tastiera che può essere di vari tipi, a membrana, ibrida o meccanica, in base alle tue esigenze. E magari tutto senza avere dei cavi in mezzo alla scrivania.

Abbiamo scelto diversi prodotti che riteniamo possano migliorare notevolmente l’esperienza con il computer portatile. Questi accessori possono aiutare a evitare di spendere soldi inutilmente per qualche aggiornamento che vorresti fare acquistando così un nuovo computer.

Non abbiamo ancora avuto la possibilità di testare personalmente tutti questi accessori, ma non preoccupatevi, qui nella redazione di TechRadar siamo dei veri esperti di notebook e abbiamo messo in pratica tutte le nostre conoscenze in materia, per trovare i migliori accessori per notebook sul mercato in questo momento con le migliori offerte.

1. RAVPower FileHub Travel Router AC750

Un solo device per tanti utilizzi

Wi-Fi Dual Band

Wireless SD card e USB

Connessione Ethernet

Unità formattate per Mac non supportate

Il FileHub di RAVPower è un dispositivo dalle grandi capacità che può migliorare qualsiasi computer portatile. Mentre molti accessori si basano su connessioni USB per connettersi al computer portatile, il file hub utilizza Wi-Fi. In altre parole, non importa se il computer ha solo una porta USB-C o ha solo porte USB-A.

Il FileHub crea una rete locale wireless per consentire il trasferimento wireless dei dati. Questo è un buon inizio, ma si ottiene di più con il il lettore di schede SD e la porta USB. Questo significa che si trasferiscono file e dati di backup tra unità USB, schede SD, e il computer portatile senza fili.

Ha anche una porta Ethernet, in modo da poter collegare il modem e usarlo come un router Wi-Fi. È inoltre possibile utilizzarlo come ripetitore per le linee wireless, come un range extender.

2. Anker 5-in-1 USB-C hub

Funzionalità ampliate in modo economico

Affidabile

Dispone di molte porte

Non ha la porta Ethernet

L'hub USB-C compatto di Anker è un dispositivo utile per garantire che la porta USB-C sul portatile non sia una limitazione. Si può trasformare da una singola porta USB-C in cinque diverse opzioni di connettività, tutte in una volta.

Ha due porte USB 3.0 Type-A a cui è possibile collegare le periferiche come hard disk esterni, tastiera, mouse e altri dispositivi. Ha anche un lettore di schede SD full size e un lettore di schede micro SD. Possiede anche una porta HDMI con supporto fino a 4K a 30Hz, 2K oppure Full HD a 60Hz.

L’hub comprende anche una pratica borsa da viaggio per tenere la sporcizia fuori dalle porte e per proteggere il cavo di collegamento.

3. Corsair K83 Wireless

Un upgrade completo

Tasti con corsa secca e precisa

Tasti retroilluminati

Connessioni multiple aggiuntive

Prezzo un po’ alto

Se la tastiera e il trackpad del portatile non sono buoni come potrebbero essere, non dovete usarli per forza. La tastiera Wireless Corsair K83 è una buona opzione per sostituirli e avere un netto miglioramento.

La tastiera Corsair K83 combina una tastiera eccellente con un trackpad preciso e ben fatto, in un dispositivo che è sempre pronto all’utilizzo, offrendo una digitazione confortevole e la navigazione con il mouse mentre il computer portatile è su un tavolo e voi sul divano. Il trackpad ha anche pulsanti separati per il mouse per un facile controllo delle funzioni click-and-drag.

Sarete in grado di collegare la Corsair K83 al vostro computer portatile utilizzando anche il dongle USB incluso nella confezione, offre un tempo di risposta pari a 1 ms per ridurre al massimo il delay tra tastiera e computer. Oppure, è possibile collegarlo tramite Bluetooth, liberando le porte USB per altri dispositivi.

4. Logitech MX Master 2S

Il mouse che meriti

Ottima precisione

Pulsanti personalizzabili

Rotella che scorre velocemente all’infinito

Disponibile solo per destrorsi

Il Logitech MX Master 2S è semplicemente il miglior mouse che si può ottenere per la produttività sul vostro computer portatile. Combina materiali eccellenti, funzionalità veramente premium e un design ergonomico(anche se solo per gli utenti destrorsi) con una rotella che vi permette di muovervi anche all’interno dei documenti più lunghi grazie alla modalità di scorrimento veloce e parecchi pulsanti personalizzabili.

A parte la sua impeccabile precisione, che può rendere il lavoro molto più facile rispetto ad un tradizionale un trackpad, l'opzione per personalizzare i pulsanti può aiutare a navigare più rapidamente. Inoltre, il suo supporto sia per la connettività sia Bluetooth che USB permette di scegliere in che modo connettersi al computer portatile, in base alle vostre esigenze. La batteria ha un’autonomia che definire ottima è poco: infatti usandolo in modalità wireless riesce a raggiungere tranquillamente i 70 giorni di autonomia con una sola ricarica.

5. SanDisk Ultra Fit

Riduci al massimo le dimensioni del tuo storage

Estremamente compatta

Affidabile

L'archiviazione nei nostri portatili sta diventando sempre più veloce, con le unità SSD e più recentemente con le PCIe, ma il costo sta aumentando di conseguenza. Questo porta ad una diminuzione dei prezzi delle pen drive USB, e ormai le memorie da 128 GB e 256 GB non sono più così rare da trovare.

Solitamente l'aggiornamento dell'hardware per l'archiviazione comporta una grossa spesa e non è possibile avere subito tanto spazio libero, a meno che non si voglia spostare per prima cosa il sistema operativo e tutti i dati in uno nuovo disco. La nuova SanDisk Ultra Fit drive è una potente aggiunta che è possibile installare come un normale pen drive USB, e basta semplicemente lasciarla lì in modo permanente.

Abbiamo aggiunto 128 GB al nostro portatile semplicemente collegando la SanDisk Ultra Fit. Questo ci ha permesso di aumentare drasticamente la possibilità di archiviare foto, video, documenti, giochi e musica senza doverci preoccupare dello spazio. Con la velocità di una USB 3.1, è possibile trasferire i file molto velocemente. Se sei preoccupato per la sicurezza, la usb può essere criptata, quindi in caso di furto non è possibili accedere ai file contenuti al suo interno.