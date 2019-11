I migliori Wi-Fi Mesh 2019: i migliori router wireless per le grandi case

Se non hai intenzione di acquistare uno dei migliori sistemi wi-fi mesh che il 2019 abbia da offrire per la tua casa o per il tuo ufficio, questo elenco ti farà cambierà sicuramente idea. A differenza dei router wireless tradizionali , che sono in genere singoli ricevitori situati in una stanza, e che trasmettono il segnale Wi-Fi in tutto il resto della casa o dell'appartamento, i migliori sistemi wi-fi mesh sono costituiti da più unità, in modo tale da trasmettere il segnale Wi-Fi al meglio nell’intero edificio.

Queste unità possono essere posizionate strategicamente in casa o in ufficio per garantire un segnale Wi-Fi forte e uniforme in tutto il tuo spazio. Posizionando diversi nodi nelle aree chiave della casa, otterrai una stabile distribuzione della rete Wi-Fi unificata grazie ai migliori mesh router, indipendentemente da dove ti connetterai all’interno del tuo spazio.

Questi dispositivi, funzionano in modo differente rispetto agli extender Wi-Fi, che ritrasmettono semplicemente il segnale Wi-Fi originale del router wireless e ne estendono la portata. Questo approccio richiede un SSID diverso per l'extender, poiché essenzialmente si sta solo creando una seconda rete e può essere una seccatura poiché il dispositivo non passerà automaticamente alla nuova rete. Inoltre, riempire la casa con diverse reti Wi-Fi può influire negativamente sulle prestazioni della rete, incrementando così le interferenze.

Utilizzare i sistemi wi-fi mesh per fornire una solida copertura in tutto il tuo edificio, invece, è la migliore opzione. E questi router sono facili da configurare. È sufficiente collegare l'unità principale alla connessione Internet, premere alcuni pulsanti e accoppiare le altre unità, ottenendo così una grande rete Wi-Fi veloce.

Cosa c'è da sapere sul Black Friday 2019

Black Friday e Cyber Monday Sono proprio dietro l'angolo e ci aspettiamo di vedere delle ottime offerte sui router wireless. Grazie al fatto che questi eleganti piccoli router sono di tendenza in questi giorni. Quindi, assicurati di tenere d'occhio il nostro strumento di confronto dei prezzi e sarai sicuro di trovare il router su cui hai messo gli occhi al miglior prezzo.

Abbiamo trovato i migliori router Wi-Fi 6 in questo momento sul mercato

Con Google WiFi, l'azienda statunitense ha conquistato il dominio del mercato del mesh WiFi. (Image credit: Google)

1. Google Wifi

Il miglior sistema di mesh Wi-Fi dal futuro

Velocità: 802.11ac 5GHz down: 101.41 Mbps, 2.4GHz down: 47.53 Mbps | Connettività: 2 porte Gigabit Ethernet per punto Wifi (1 porta WAN e 1 porta LAN ciascuna) | Caratteristiche: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, beamforming TX, Bluetooth Smart ready

Installazione semplice

Economico

Controllo hardware limitato

Google Wifi è in cima, forse, ai migliori mesh router wireless che abbiamo mai utilizzato, e non lo diciamo casualmente. In effetti, arriveremmo addirittura al punto di dire che potrebbe essere il miglior mesh router wireless, almeno fino ad oggi. Può spingere al massimo la velocità del Wi-Fi in tutta la casa, ha dimensioni ridotte; ed è anche abbastanza economico e non così difficile da configurare. L'impostazione è tanto semplice; che scaricare un'app sullo smartphone, scansionare alcuni codici QR e posizionare i nodi dove vuoi in casa. Con Google WiFi, l'azienda statunitense ha conquistato il dominio del mercato del mesh WiFi.

Leggi la recensione completa: Google Wifi

Netgear Orbi possiede porte Ethernet più che sufficienti.(Image credit: Netgear)

2. Netgear Orbi

Costoso; ma potente

Velocità: 802.11ac 5GHz down: 90.14 Mbps, 2.4GHz down: 93.69 Mbps | Connettività: 4 porte Gigabit Ethernet 10 x 100/1000 Mbps (1 WAN + 3 LAN per router, 4 LAN per nodo satellite), 1 porta USB 2.0 | Caratteristiche: memoria flash da 4 GB, 512 MB di RAM, AC3000, predisposto per MU-MIMO

Performance eccellente

Bel design

Costoso

Se hai tasche profonde, dai un'occhiata a Netgear Orbi, che potrebbe essere uno dei migliori mesh router wireless che si possa acquistare quest'anno. Rispetto a qualcosa come Google WiFi, che utilizza tre nodi identici per creare la rete, otterrai un router principale e diversi nodi satelliti da collegare alle prese di corrente della tua casa. Inoltre, Orbi possiede porte Ethernet più che sufficienti, che ne fanno un'opzione eccezionale per chiunque abbia molti dispositivi con connessione cablata. Questo mesh router è la scelta migliore per i consumatori che utilizzano la propria rete principalmente per giocare on-line, in particolare su più dispositivi in contemporanea.

Leggi la recensione completa: Netgear Orbi

TP-Link Deco M5 è una conveniente opzione Mesh Wi-Fi. (Image credit: TP-Link)

3. TP-Link Deco M5

La conveniente opzione Mesh Wi-Fi

Velocità: 802.11ac 5GHz down: 76.69 Mbps | Connettività: 2 porte Gigabit per unità Deco M5, 1 porta USB Type-C, Bluetooth 4.2 | Nodi mesh inclusi: 1-3 | Caratteristiche: CPU quad-core, predisposta per MU-MIMO, Router-based antivirus, compatibilità con Alexa

Ottimo prodotto

Facile da configurare

Più lento della concorrenza

Se stai cercando un modo per diffondere il Wi-Fi in tutta la casa senza spendere troppo, allora TP-Link Deco M5 fa al caso tuo. Non è così veloce come alcuni degli altri sistemi wi-fi mesh, ma se non sei troppo preoccupato ad ottenere il massimo della velocità, che probabilmente non sarai in grado di sfruttare appieno, questo non dovrebbe essere un grosso problema. L'installazione, simile agli altri dispositivi qui, è un gioco da ragazzi, anche se non sei esperto di tecnologia. TP-Link Deco M5 è dunque tra i migliori mesh router wireless, soprattutto per coloro che non sono troppo interessati al lato tecnico.

Leggi la recensione completa: TP-Link Deco M5

Troverai molte cose da amare sul Ubiquiti Amplifi HD. (Image credit: Ubiquiti)

4. Ubiquiti Amplifi HD

Stile sostenuto dalla potenza

Velocità: 802.11AC 5GHz down: 74.1 Mbps | Connettività: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Nodi mesh: 1 x router, 2 x nodi | Caratteristiche: copertura di rete modulare, design moderno, touchscreen LCD

Design moderno

Estremamente potente

Costoso

Se ami la filosofia del design di Apple, ti piace circondarti di gadget accattivanti nella tua casa e non hai un budget ristretto, allora Ubiquiti Amplifi HD è il mesh router perfetto per te. Troverai molte cose da amare di questo dispositivo, soprattutto se vivi in una grande casa e puoi sfruttare tutta la potenza che offre questa configurazione Wi-Fi mesh, in quanto è capace di garantire una portata molto elevata. Potresti scoprire che il dispositivo è un pò sprecato se vivi in uno spazio piccolo, poiché ci sono alternative più economiche a portata di mano per le case medio-piccole. Ubiquiti Amplifi HD può essere costoso, ma stai pagando per un oggetto hi-tech che trasuda stile e tanta sostanza. Questo è più che sufficiente per giustificare il prezzo, rendendolo un'ottima aggiunta a questo elenco di mesh router wireless.

Leggi la recensione completa: Ubiquiti Amplifi HD

C'è qualcosa nella semplicità offerta da Linksys Velop per cui vale la pena parlarne. (Image credit: Linksys)

Pagando per la semplicità

Velocità: 802.11ac 5GHz down: 117.46 Mbps | Connettività: 2 porte Gigabit Ethernet per unità (1 porta WAN e 1 porta LAN ciascuna) | Caratteristiche: installazione guidata, modulare, Parental controls, Auto-fix

Design Semplice

Installazione semplice

Costoso

Sebbene sia costoso e non altrettanto potente come gli altri sistemi wi-fi in questo elenco, c'è qualcosa nella semplicità offerta da Linksys Velop per cui vale la pena parlarne. Potrebbe avere un prezzo più alto rispetto alla concorrenza, ma Velop fa appello a chi ha bisogno di creare una buona rete Wi-Fi e vuole evitare di configurarla. Gli utenti più esperti di tecnologia probabilmente guarderanno altrove - perché spendere soldi quando si può fare il lavoro da soli gratuitamente? Tuttavia, per la maggior parte degli utenti, il Linksys Velop è tra i migliori mesh router wireless grazie alla praticità che offre. È anche completamente modulare, quindi devi solo posizionare tutti i nodi di cui hai effettivamente bisogno: un nodo coprirà fino a 185 metri quadri.