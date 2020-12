I migliori router gaming del 2021

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

Un router da gioco potrebbe non essere l'acquisto più entusiasmante per il vostro sistema, ma è fondamentale soprattutto se siete interessati agli esport. Un router progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori è importante tanto quanto una delle migliori scheda video o uno dei migliori processori .

Oltre a fornire una connessione più stabile, i migliori router da gioco riducono al minimo il lag, oltre ad assegnare una maggiore larghezza di banda al vostro PC da gioco . In questo modo, non solo affronterete i momenti più cruciali della partita senza problemi, ma avrete anche un’esperienza di gioco online più fluida.

E se le maggiori prestazioni non sono in grado di convincervi, dovrebbero riuscirci le loro funzionalità: MU-MIMO consente al router di gestire le richieste di più dispositivi simultaneamente, mentre QoS (Quality of Service) garantisce una maggior larghezza di banda (velocità di trasferimento dati) alle operazioni ad alta priorità (gaming).

Avere componenti di fascia alta senza una connessione Wi-Fi all'altezza, è del tutto inutile. Se siete interessati a uno dei migliori router da gioco sul mercato, questa è la guida che fa per voi.

I migliori router da gioco:

TP-Link Archer C5400 v2 Asus RT-AC86U TP-Link Archer C5400X Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 Asus RT-AC5300 Zyxel Armor Z2 AC2600 Asus RT-AC88U D-link DIR-885L/R

TP-Link Archer C5400 v2 offre funzionalità di alto livello e una configurazione semplice.

1. TP-Link Archer C5400 v2 Prezzo salato, prestazioni al top Velocità trasferimento dati: 802.11ac: 2,167Mbps, 802.11n: 1,000Mbps | Porte: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Funzionalità: MU-MIMO, Alexa, IFTTT 333,90 € Vedi Da Amazon Veloce e affidabile Supporto per Alexa e IFTTT Prezzo

Se cercate un modem all’avanguardia con un design vecchia scuola, TP-Link Archer C5400 v2 potrebbe essere la soluzione che fa per voi. È uno dei migliori router da gioco e abbina funzionalità per gamer a una configurazione semplice; anche l’utente meno esperto potrà sfruttare al meglio questo dispositivo. Un’altra chicca è il supporto ad Amazon Alexa che consente al prodotto di adattarsi a qualsiasi situazione, sia che cerchiate di vincere un match ad Apex Legends, sia che abbiate ospiti che usufruiscono del Wi-Fi.

Date un’occhiata alla recensione completa di TP-Link Archer C5400 V2

Asus RT-AC86U consente di giocare liberi da lag.

2. Asus RT-AC86U Un router da gioco dal buon rapporto qualità-prezzo Velocità trasferimento dati: 802.11ac: 1,734Mbps; 802.11n: 450Mbps | Porte: 4 x Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Funzionalità: MU-MIMO, AiDisk, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network Low Stock 129 € Vedi Da Monclick Trasferimenti super veloci Ampia copertura Prezzo Anche troppo performante per l'utente medio

Asus RT-AC5300 è uno dei migliori router da gioco: supporta molte funzionalità avanzate che consentono di giocare online senza lag (e la conseguente frustrazione). Il software ha un'interfaccia semplice ma completa, nonché impostazioni QoS personalizzabili. Il design a forma di ragno si ama o si odia, ma le otto antenne esterne offrono una copertura del segnale ampia e affidabile.

Date un’occhiata alla recensione completa di Asus RT-AC86U

TP-Link Archer C5400X è perfetto per cablare molti dispositivi.

3. TP-Link Archer C5400X Quante porte! Velocità trasferimento dati: 802.11ac; 2.4GHz: 1,000Mbps; 5GHz: 2,167Mbps | Porte: 1x Gigabit Ethernet WAN, 8x Gigabit Ethernet LAN, 2x USB 3.0 | Funzionalità: MU-MIMO, Advanced Wireless AC beamforming, Tri-band, VPN acceleration 267,10 € Vedi Da SferaUfficio Veloce Numerose porte Ethernet Molto costoso

Il primo modello che vi abbiamo proposto è il TP-Link Archer C5400 v2, ebbene, la società ne ha introdotto anche una variante "X" che offre un notevole aumento delle prestazioni. Costa quanto il modello base, eppure offre persino più funzionalità tra cui otto porte Ethernet (!), quindi è perfetto per cablare numerosi dispositivi. Inoltre, la funzione MU-MIMO e il supporto Tri-band assicurano una connessione wireless al top. Raggiungerete la vetta delle classifiche indipendentemente dalla posizione della vostra postazione da gaming.

Date un’occhiata alla recensione completa di TP-Link Archer C5400X

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 consente di giocare tutta la notte senza lag.

4. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 Velocità, senza compromessi Velocità trasferimento dati: 802.11ac: 2.6Gbps | Porte: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 2 x USB 3.0 | Funzionalità: MU-MIMO, QoS, Geo-Filter 232,32 € Vedi Da eWeki IT Alte prestazioni Software straordinario Nessun modem a banda larga

Giocare ad alti livelli può essere esasperante quando i coinquilini guardano Netflix o avviano download; se volete risolvere il problema, dovreste dare un'occhiata al Netgear Nighthawk XR500. Questo router di gioco di fascia alta non solo offre una banda di ben 2,2 Gbps, ma con MU-MIMO, il filtro della connessione basato sulla posizione e QoS, consente di giocare tutta la notte senza lag. Il dispositivo è costoso, ma vanta un design accattivante.

Date un’occhiata alla recensione completa di Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

Asus RT-AC5300, prestazioni al top, design “originale”.

5. Asus RT-AC5300 Un router di fascia alta Velocità trasferimento dati: 802.11ac: 2,167Mbps, 802.11n: 600Mbps | Porte: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Funzionalità: MU-MIMO, Link Aggregation, QoS, WPS, 512MB RAM, 8 antenne esterne Check Amazon Ottima copertura Wi-Fi Potenti funzionalità di gioco Ingombrante Solo una porta USB 3.0

Asus RT-AC5300 è un router da gioco di fascia alta e presenta molte caratteristiche sorprendenti, a cominciare dall'interfaccia intuitiva e completa, passando alle impostazioni QoS personalizzabili. Il design a forma di ragno potrebbe non piacere a tutti, ma le otto antenne esterne assicurano una copertura non indifferente.

Date un’occhiata alla recensione completa di Asus RT-AC5300

Zyxel Armor Z2 AC2600 vi convincerà con le sue prestazioni.

6. Zyxel Armor Z2 AC2600 Un router da gioco dal design “alieno” Velocità trasferimento dati: 802.11ac: 2,167Mbps, 802.11n: 800Mbps | Porte: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Funzionalità: MU-MIMO, StreamBoost, processore dual-core 1.7 GHz 512 MB RAM, Zyxel One Touch setup (via app) Prime 215,20 € Vedi Da Amazon Buone velocità wireless MU-MIMO Ottimo software di analisi del traffico Pochi dispositivi attuali utilizzano quad-stream 802.11ac Porte USB

Zyxel Armor Z2 AC2600 presenta un design particolare, ma vi assicuriamo che in quanto a prestazioni c’è poco di cui lamentarsi. Come molti modelli da gaming, questo router supporta le funzioni MU-MIMO e QoS per offrire un’esperienza di gioco ottimale.

Date un’occhiata alla recensione completa di Zyxel Armor Z2 AC2600

Asus RT-AC88U consente prestazioni wireless superiori a 1 Gbps.

7. Asus RT-AC88U 4x4 e 1024-QAM offrono le migliori prestazioni wireless Velocità trasferimento dati: 802.11ac: 2167Mbps 802.11n: 1000 Mbps | Porte: 9x Gigabit Ethernet, 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | Funzionalità: 1024-QAM, MU-MIMO, WTFast Gamers Private Network, Asus AiProtection, AsusWRT Software Prime 212 € Vedi Da Amazon Velocità wireless più elevate Interfaccia software completa Prezzo Richiede hardware speciale per velocità più elevate

Asus RT-AC88U è un router da gioco costoso, tuttavia giustifica tale prezzo con prestazioni straordinarie; è dotato di quattro antenne e della tecnologia NitroQAM, che aumenta ulteriormente la velocità e consente di offrire download a 1 Gbps. C'è un problema: occorre acquistare un adattatore wireless NitroQAM, come l'Asus PCE AC88, per raggiungere queste incredibili velocità.

D-Link DIR 885L/R offre un’ottima portata e velocità.

8. D-link DIR-885L/R Un ottimo tuttofare Velocità trasferimento dati: 802.11ac | Porte: 4x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 | Funzionalità: MU-MIMO, Advanced Wireless AC beamforming, SmartConnect Check Amazon Funzionalità Buona prestazioni Prezzo

Sembra uscito da un film di Guerre Stellari, ma D-Link DIR 885L/R è un prodotto di fascia media affidabile, dalla buona portata e velocità. Se cercate un router da gioco, dovreste dargli una possibilità: presenta una buona gamma di porte e un'interfaccia utente ben progettata; supporta anche il firmware open source DD-WRT,che lo rende tanto versatile quanto performante.