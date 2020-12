I migliori extender Wi-Fi del 2020

We’ve gathered up the best wi-fi extenders for you to check out.

I range extender sono dispositivi in grado di aumentare la copertura del segnale Wi-Fi in casa e in ufficio. Potreste aver notato che la qualità della connessione Wi-Fi non è omogenea in ogni angolo di casa, ed è qui che entrano in gioco i range extender, che generano un segnale forte su una superficie molto più ampia.

Al giorno d'oggi, non ci sono scuse per avere una copertura scadente: sia che cerchiate un ripetitore per la vostra azienda che per casa, acquistare uno dei migliori ripetitori Wi-Fi risolverà qualsiasi problema di rete stiate riscontrando.

(Image credit: Netgear)

1. Netgear Nighthawk X6S EX8000 Il miglior range extender del 2020 Frequenze supportate: 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz simultaneous | Connettività: 4 x RJ-45 10/100/1000M LAN ports | Funzioni chiave: Tri-band Low Stock 215 € Vedi Da Conrad Electronic Ottime prestazioni Configurazione semplice Costoso Ingombrante

Se cercate un range extender ad alte prestazioni, Netgear Nighthawk EX8000 è il prodotto giusto. Il dispositivo supporta la funzionalità mesh, quindi permette di estendere la rete Wi-Fi, senza crearne una secondaria; ciò consente di spostarsi senza dover collegarsi a una nuova rete. È costoso, ma è il miglior range extender sul mercato e offre velocità elevate e una copertura affidabile in tutta la casa.

(Image credit: Netgear)

2. Netgear Nighthawk EX7700 Il miglior range extender per rapporto qualità-prezzo Frequenze supportate: 802.11ac 5GHz and 2.4GHz | Connettività: 2 x Ethernet | Funzioni chiave: Wi-Fi Protected Access (WPS), Mesh connectivity Low Stock 123,98 € Vedi Da Monclick Design Facile da usare Prezzo

Rimaniamo in casa Netgear con Nighthawk X6 EX7700; il prodotto consente di creare una rete Wi-Fi Mesh sia in casa che in ufficio.

Grazie al potente hardware, il ripetitore consente di riprodurre in streaming contenuti 4K, giocare e collegare fino a 25 dispositivi; presenta anche delle porte Ethernet se volete collegare il vostro PC da gioco tramite cavo.

3. TP-Link RE650 Piccolo e facile da usare Frequenze supportate: 802.11ac 5GHz and 2.4GHz | Connettività: 1 x Ethernet | Funzioni chiave: Wi-Fi Protected Access (WPS), il colore del LED mostra la qualità del segnale 90,45 € Vedi Da Ciampistore Facile da usare Buone prestazioni Ingombrante

TP-Link è una società di networking cinese che sta lentamente guadagnando popolarità in Occidente grazie a dispositivi dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Noi vi consigliamo TP-Link RE650, poiché è uno dei migliori range extender e costa poco. Certo, non sarà il modello più veloce sul mercato, ma offre una copertura sufficiente per l’appartamento tipo. Infine, grazie a un LED sul lato anteriore, l'installazione è un gioco da ragazzi.

(Image credit: Linksys)

La rete mesh di Layman è costosa Frequenze supportate: 802.11ac 5GHz and 2.4GHz | Connettività: 2 x Gigabit Ethernet per unit (1 WAN and 1 LAN each) | Funzioni chiave: App-based setup; dual-stream (2x2), 802.11ac networking; 716MHz quad-core ARM Cortex A7 processor, beamforming 83,58 € Vedi Da Amazon Rete mesh completamente modulare Design Prezzo

Linksys Velop consente una facile configurazione della rete mesh wireless. Se volete sostituire il vostro vecchio range extender, Linksys WHW0101P Velop è la soluzione che fa al caso vostro. L’azienda spera di distinguersi dalla concorrenza grazie a una configurazione intuitiva eseguibile dallo smartphone: basta accedere all'App Store o a Google Play, scaricare l’app Linksys e avviare il processo di configurazione guidata. È sicuramente una degna aggiunta alla nostra lista dei migliori ripetitori Wi-Fi.

Leggi la recensione completa su Linksys Velop

(Image credit: Linksys)

Un range extender compatto Frequenze supportate: : 802.11ac dual-band | Connettività: : 1x Gigabit LAN ports | Funzioni chiave: Seamless roaming, deadspot finder Check Amazon Facile da configurare Dimensioni compatte Può surriscaldarsi Non la migliore prestazione

Se desiderate un range extender piccolo e discreto che diffonda in modo affidabile il segnale per casa o in ufficio, Linksys RE7000 Max-Stream AC1900 + Wi-Fi è un'ottima scelta. È abbastanza piccolo da non bloccare altre prese di corrente e offre buone prestazioni a un prezzo contenuto. Inoltre, è in grado di rilevare i “dead spot” della rete (le zone in cui la qualità del segnale è più debole), in questo modo, saprete qual è la migliore posizione per il dispositivo e darete una bella spinta alla rete Wi-Fi.