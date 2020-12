I migliori set Lego del 2021

A causa della pandemia da Covid-19, trascorriamo più tempo dentro casa e spesso ci annoiamo; in tal senso, potreste tenervi impegnati con i migliori set Lego sul mercato.

Nella nostra guida, è inclusa una grande varietà di modelli, per tutte le età e livelli di abilità, che vanno dagli edifici più famosi al mondo a modellini ispirati alla cultura pop. Se cercate un gioco da condividere con i vostri cari, i giocattoli Lego sono perfetti.

Taverna Mos Eisley Un pub da... Guerre Stellari! Pezzi: 3187 | Dimensioni: 58 x 52 x 19 cm | Age rating: 18+

La taverna di Mos Eisley è il luogo in cui Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi hanno incontrato Han Solo per la prima volta; è un luogo molto caro ai fan di Star Wars e questo modello ne è un brillante tributo. Non è il primo prodotto ispirato al noto pub, ma è quello progettato meglio, finora.

Nella confezione, sono inclusi 21 personaggi tra cui Ponda Baba, Dr. Evazan, Garindan e Kardue’Sai’Malloc. Considerato che il manuale di istruzioni conta 408 pagine, siamo certi si tratti di una sfida impegnativa, tuttavia è tempo ben speso. Al momento, questo è il nostro set Lego preferito a tema Star Wars.

Non c’è nulla di meglio che assemblare lo starter kit di Super Mario, uno dei set Lego più ambiti del 2020, nonché l'inizio di una nuova collezione dedicata all’idraulico più famoso al mondo. È molto più di un semplice kit da lasciare sullo scaffale: grazie a un'app complementare, è possibile raccogliere monete virtuali, inoltre Mario ha dei piccoli schermi LCD negli occhi, nella bocca e nella pancia che gli consentono di visualizzare oltre 100 diversi stati d’animo.

Nella confezione, è incluso anche un altoparlante per la riproduzione di suoni e musica del gioco classico e ha un prezzo ragionevole: circa 60 euro.

Il sottosopra di Stranger Things Un kit da brividi Pezzi: 2287 | Dimensioni: 32cm x 44cm x 21 cm | Age rating: 16+

Stranger Things è stato un fenomeno globale e questo set Lego consente di rivivere l’atmosfera di Hawkins e dell’ottavo episodio della serie in un unico modello. Tutti i personaggi più importanti sono inclusi, oltre a una speciale minifigure di demogorgone; è uno dei set Lego più creativi del catalogo ed è un must per ogni fan della serie. In attesa della quarta stagione di Stranger Things , potete mantenere vivo il vostro interesse con questo fantastico prodotto.

C'è qualcosa di caldo e invitante in Central Perk, la caffetteria della tanto amata sitcom, e questa riproduzione Lego è una gioia per gli occhi. Tutti i sei personaggi principali sono stati ricreati sotto forma di mattoncini giocattolo (si distinguono facilmente) e il caffè stesso è ben progettato.

Ci piace particolarmente l'arredamento, iconico e funzionale: sul divano possono sedersi fino a quattro personaggi. E ovunque ci sono piccoli tocchi dedicati alla serie, compresi i fiori, un portatovaglioli nero e l'insegna “Service”. Nella confezione, sono inclusi anche due luci da studio per ottenere quella sensazione “da set”.

Lego Taj Mahal Una build impegnativa, ma gratificante Pezzi: 5923 | Dimensioni: 40 x 25 x 15 cm | Age: 16

Con tutti i modelli ispirati alla cultura pop, è facile dimenticare che Lego originariamente riguardava la costruzione di... edifici. Di conseguenza, l’ultima versione Lego del Taj Mahal è un must imperdibile per gli appassionati.

Detto ciò, non è per i “deboli di cuore”: è il secondo set più grande della compagnia e richiede molto, molto lavoro. Se siete disposti a investire tempo (e denaro), però, ne trarrete beneficio, poiché questo è davvero un piccolo gioiellino. È un modello modulare: sebbene sia pesante, è relativamente facile da spostare per casa.

Lego Creator: James Bond Aston Martin DB5 Niente pistole ad acqua, però Pezzi: 1295 | Dimensioni: 10cm x 34cm x 12 cm | Age rating: 16+

L'auto più iconica di James Bond è stata l'Aston Martin DB5, sebbene sia apparsa solo in otto film (incluso No Time To Die). Potete realizzare una versione Lego dell'auto completa di tutti i gadget.

Purtroppo, nella confezione, non ci sono minifigure di James Bond (non sono ancora state prodotte), ma se siete fan dei libri, dei film o persino dei videogiochi, questa è un modello da non perdere.

Stazione spaziale internazionale di Lego Space Shuttle incluso Pezzi: 864 | Dimensioni: 20 x 31 x 49 cm | Age rating: 16+

Se avete già una collezione Lego della NASA o siete interessati a modelli “spaziali”, allora il set della Stazione Spaziale Internazionale è perfetto per voi.

È un prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo, l'ISS ha otto pannelli solari regolabili e una mini navetta spaziale della NASA con due minifigure di astronauti. Inoltre, viene fornito con un espositore, quindi può essere posizionato sullo scaffale e arricchire il vostro arredamento.

Lego 1989 Batmobile L'auto del cavaliere oscuro Pezzi: 3306 | Dimensioni: 12 x 60 x 22 cm | Age rating: 16+

A volte, guardare un set Lego fa scattare qualcosa dentro, e questo modello regala una gioia inaspettata: è basato sulla Batmobile di Michael Keaton del film di Tim Burton del 1989; è più un pezzo da collezione che qualcosa con cui far giocare i bambini.

È un investimento serio per un set Lego, ma ha un gran fascino. Lo stand migliora l'appeal dei collezionisti e all'interno della cabina di pilotaggio troverete dettagli accurati dell'iconico veicolo di Batman. Nella confezione, sono incluse anche tre adorabili minifigure: Joker, Batman e Vicki Vale.

Lego Creator Old Trafford – Manchester United Il teatro dei sogni basati sui Lego Pezzi: 3898 | Dimensioni: 18.5 x 47 x 39 cm | Age rating: 16+

Stanchi di guardare Ole Gunnar Solskjaer ricostruire minuziosamente la squadra di calcio del Manchester United? È tempo che la ricostruiate voi stessi con questo spettacolare modello in scala 1:600 dell’Old Trafford.

Sì, è un set costoso, ma l’attenzione ai dettagli è maniacale. Lo Stretford End è stato riprodotto fedelmente, e sono incluse anche le minifigure di Sir Alex Ferguson, Matt Busby e la United Trinity (Best, Law e Charlton). Con il tunnel dei vecchi giocatori incluso, anche gli appassionati di calcio potrebbero essere tentati di costruirlo.

Lego Technic Catamaran Una barca a vela leggera, funzionale e galleggiante Pezzi: 404 | Dimensioni: 32 x 22 x 44 cm | Age rating: 8+

Il Catamarano Lego Technic è un set brillante che mostra esattamente ciò che la linea Technic è destinata a fare: insegnare agli utenti come funzionano le macchine complesse e far si che le esplorino in prima persona.

Il modello è caratterizzato da due scafi gemelli e dalla grande vela; è ingannevolmente intricato, con un timone collegato per governare e due "pale" retrattili che mantengono l'imbarcazione stabile al vento. Ma soprattutto, il modello può persino galleggiare e regalare la soddisfazione che solo un mastro carpentiere può provare.

Lego Stormtrooper Helmet Un modello nuovo di zecca per i seguaci dell'Impero Pezzi: 647 | Dimensioni: 18 x 13 x 13 cm | Age rating: 18+

I caschi Star Wars di Lego sono ispirati a quelli dei soldati dell’Impero, meglio noti come Stormtrooper; è possibile acquistare anche caschi di Boba Fett e TIE Fighter Pilot.

In parte da collezione, in parte da esposizione, lo Stormtrooper Helmet ha i caratteristici occhi neri minacciosi e la scocca bianca degli elmetti visti nei film. È una build stimolante per i fan di Star Wars che hanno 18 anni o più, ma non c'è dubbio che sia un progetto dal lato oscuro molto interessante.

Lego Technic App-controlled Top Gear Rally Car È ora di bruciare un po' di gomma

Ecco una vera sfida per coloro a cui mancano i giorni delle gare su pista: un modello funzionante dell'auto da rally di Stig, il misterioso pilota del noto programma Top Gear della BBC.

Il kit è divertente e stimolante, inoltre è dotato di un'app di accompagnamento con pedali, cambi di marcia, sterzo (funziona tramite il giroscopio dello smartphone) ed effetti sonori. Una volta padroneggiati i controlli, potrete tentare anche sfide di corsa e ricevere feedback in tempo reale sul vostro stile di guida (sì, è una vera macchinina radiocomandata).

Lego Iron Man Hall of Armor Per chi ama Tony Stark Pezzi: 524 | Dimensioni: 32 x 44 x 21 cm | Age rating: 16+

Iron Man è diventato un’icona dell'universo cinematografico Marvel e ora potete mettere le mani sulle celebri armature Mark e sul suo laboratorio in formato Lego. La Sala delle armature (o Hall of Armor) è ispirata alla celebre stanza del film Marvel, ed è un set relativamente economico se state cercando un modello a tema Avengers.

La parte migliore è che potete progettare il laboratorio da soli con la possibilità di impilare i case delle armature a piacimento.

Lego AT-AP Walker La Guerra dei Cloni... Pezzi: 689 | Dimensioni: 24 x 29 x 15 cm | Age rating: 9+

Lego produce merchandising di Star Wars di alta qualità da oltre due decenni, e il brand ha avuto un tale successo da portare alla produzione di videogiochi Lego a tema, oltre che di modelli basati su franchise popolari. Se volete qualcosa di moderatamente impegnativo e non troppo costoso, dovreste considerare l’acquisto di questo set dell'era Clone Wars.

Nella confezione sono incluse due minifigure dei Cloni a tema Kashyyyk dalla colorazione paludosa e consumata, Chewbacca e due droidi da battaglia. Purtroppo, il set non include i membri della famiglia Kashyyyk di Chewbacca dello Star Wars Holiday Special, come Lumpy.

Lego Ideas Casa sull'albero Con un po' di plastica ecologica Pezzi: 3,063 | Dimensioni: 37 x 27 x 24 cm | Age rating: 16+

Il set della casa sull'albero di Lego è il tipo di set con cui puoi giocare ma anche lasciare in giro per casa su uno scaffale per valorizzare l’arredamento. È un set abbastanza grande, con diverse aree e livelli apribili e viene fornito con diversi mattoncini di foglie che potete cambiare a seconda della stagione.

L’aspetto sorprendente è che le foglie sono in plastica a base vegetale e dimostrano l’attenzione dell’azienda verso materiali eco-compatibili e sostenibili.