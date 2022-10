Prime Day ottobre, la migliore RTX 3090 del mercato crolla del 50% sul listino

Fino a poco tempo fa era difficile acquistare le migliori schede video sul mercato per via dei prezzi assurdi dovuti ai miner e ad alcune politiche commerciali discutibili.

Fortunatamente i prezzi si stanno abbassando ed ora è possibile comprare schede video come questa 3090 top di gamma di EVGA ad una cifra che, seppur sostanziosa, nulla ha a che vedere con la follia degli scorsi anni.

Amazon ha messo in offerta una delle migliori schede video sul mercato attualmente disponibili. Non si tratta di un modello qualsiasi di RTX 3090 ma della FTW3 ULTRA GAMING, paragonabile per prestazioni alla Asus ROG STRIX e superata solamente dalle versioni con dissipatore a liquido, che però si trovano a cifre decisamente più elevate.

Se volete sfruttare le offerte del Prime Day e vi serve una scheda video per gioco o per lavoro (in effetti la 3090 è il meglio dei due mondi), questo è il momento di fare un passo in avanti e portarvi a casa questo gioiello di EVGA.

(Si apre in una nuova scheda) EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming 24GB (Si apre in una nuova scheda) in offerta a €1200 Tra le caratteristiche di rilievo: dissipatore maggiorato a triplo slot, tre ventole controllabili singolarmente, tre set di led personalizzabili, software EVGA Precision con ICX3, backplate in metallo, frequenze maggiorate, Dual Bios, ed estetica da urlo. Ciliegina sulla torta 3 anni di garanzia EVGA con registrazione sul sito.

Questa EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming è il sogno di ogni giocatore, ma è anche una delle migliori schede professionali in circolazione al momento. Vi ricordiamo che la scheda richiede 3 connettori PCI-E da 8 pin ed è fortemente consigliato un alimentatore da almeno 750W. Nel caso aveste un alimentatore mediocre vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida sui migliori alimentatori PC.

Vi invitiamo anche a seguire le altre guide che abbiamo preparato per aiutarvi a trovare le migliore offerte del Prime Day 2022, le trovate tutte in cima a questo articolo!

Buona caccia alle offerte!