La nuova CPU AMD con GPU integrata potrebbe essere il futuro del gaming

Un recente leak dal database del software di benchmarking GeekBench ha rivelato i risultati di un test di un processore AMD Ryzen 7 7840HS non ancora presentato. In particolare, il test OpenCL incorporato in GeekBench ha rivelato che questo chip utilizza la nuova grafica integrata Radeon 780M di AMD.

Perché è interessante? La Radeon 780M sembra essere davvero impressionante per quanto riguarda le iGPU on-chip e i risultati del benchmark mostrano un punteggio di prestazioni OpenCL di 36.757, che è approssimativamente paragonabile alla GTX 1650 di Nvidia.

Certo, la GTX 1650 non era esattamente una delle migliori schede grafiche, anzi era talmente insoddisfacente che non ci siamo nemmeno preoccupati di recensirla quando è stata lanciata nel 2020, e oggi non la consiglieremmo a nessuno. Non finché esistono la GTX 1660 Super e la RTX 3050.

Tuttavia, è un’ottima dimostrazione di ciò che le APU di AMD (questo è il termine utilizzato da AMD per le CPU con iGPU integrata) sono in grado di fare, e un segnale di avvertimento per Nvidia. Se l'iGPU Radeon 780M è in grado di raggiungere queste prestazioni ora, chissà quali vette potrà raggiungere AMD in futuro.

Grafica dedicata o grafica integrata?

AMD' Ryzen 7000 (Image credit: Future)

Il Ryzen 7 7840HS è una delle APU "Phoenix" di AMD, prodotta da TSMC e con architettura 8 core Zen 4, con una frequenza operativa massima di 5,1 GHz. Il TDP è apparentemente di soli 54W; per fare un confronto, il consumo energetico della Nvidia GTX 1650 è di 75W, e questo senza avere una CPU integrata.

Secondo i leak di GeekBench, il processore sembra essere presente in un'unità di test di un portatile senza nome, con 32 GB di RAM. È interessante notare che l'iGPU Radeon 780M sembra essere basata sulla vecchia architettura grafica RDNA 2 di AMD, il che significa che le future APU dovrebbero offrire una potenza ancora maggiore su RDNA 3 e 4.

Considerando che AMD ha già dimostrato di possedere capacità grafiche impressionanti nei suoi processori per varie console, PlayStation 5 e lo Steam Deck sono ottimi esempi di prestazioni di gioco elevate senza una scheda grafica dedicata, è spontaneo chiedersi quanto tempo ci vorrà prima che la grafica integrata renda finalmente le GPU discrete del tutto superflue per i giochi.

AMD RX 7900 XTX (Image credit: AMD)

AMD si impone nel mercato del gaming su PC

AMD offre alcuni dei migliori processori per il gaming su PC, come il potente Ryzen 9 7950X3D e il più comune Ryzen 7 7700X, ma fatica ancora a competere con l'Intel Core i9-13900K di fascia alta per quanto riguarda le prestazioni grezze delle CPU, e le sue APU per desktop non sono ancora allo stesso livello: il Ryzen 7 5700G va bene per giocare, ma non abbiamo ancora visto nessuna APU Ryzen 7000 della serie G arrivare sul mercato.

Nvidia ha aumentato le prestazioni e i prezzi nel mercato delle schede video discrete da un po' di tempo a questa parte, con la sua ultima top di gamma, la GeForce RTX 4090, disponibile ad un prezzo non inferiore ai 1600 euro.

Uno dei vantaggi principali delle APU di AMD è che sono molto più convenienti; per cominciare, si ottiene una CPU e una GPU in un unico prodotto e non consumano come le schede di fascia alta di Nvidia. Senza contare che, con un raffreddamento sufficiente, possono essere facilmente inserite in dispositivi più compatti come le console portatili.

Naturalmente AMD produce le proprie schede grafiche discrete, ma siamo realisti: AMD detiene una frazione piuttosto piccola di questo mercato rispetto a Nvidia, e Intel si sta facendo strada per conquistare la sua fetta con prezzi molto aggressivi sulle nuove schede Intel Arc.

La grafica integrata potrebbe rivelarsi la prossima frontiera del gioco su PC. Potremmo davvero non essere lontani dal fatto che questi processori Phoenix superino le schede grafiche a basso costo e, se AMD ci riuscirà, Nvidia potrebbe trovarsi relegata a vendere GPU per scopi aziendali e per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, perdendo il suo primato nel settore gaming.