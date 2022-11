Schermi gaming bellissimi e con un prezzo da sogno

Siamo nel pieno della settimana del Black Friday 2022 e tutti gli store hanno già iniziato ad applicare gli sconti ai propri prodotti. Non fa eccezione il Black Friday Amazon, dove abbiamo scovato più di un'occasione imperdibile.

Se stavate aspettando gli sconti del Black Friday per cambiare il vostro monitor gaming o comprarne uno per la prima volta a prezzo scontato, ecco la vostra occasione!

Abbiamo trovato questi due ottimi schermi gaming Samsung, che faranno la gioia degli appassionati!

(Si apre in una nuova scheda) Samsung Odyssey G5 (C32G53): €409 €259,99 (Si apre in una nuova scheda) Un monitor gaming curvo da 32" con risoluzione WQHD 2K (2.560 x 1.440), HDR 10, pannello VA da 144 Hz con 1 ms di latenza. Supporta FreeSync Premium e offre porte HDMI e Display Port. A questo prezzo, è davvero imperdibile!

(Si apre in una nuova scheda) Samsung Odyssey G5 (S27AG502): €449 €299,90 (Si apre in una nuova scheda) Questa è una versione a schermo piatto dell'ottimo Odyssey G5, in formato 27" e con risoluzione WQHD (2.560 x 1.440), il pannello è migliore, di tipo IPS e offre un refresh rate superiore da 165 Hz. Anche in questo caso, latenza di 1 ms e supporto FreeSync Premium. Se non vi importa avere uno schermo curvo, questo potrebbe essere il vostro monitor definitivo!

Perché acquistare un monitor gaming?

Acquistare un monitor gaming vale la pena se volete utilizzare il vostro nuovo schermo principalmente per giocare.

Infatti, questi prodotti sono pensati appositamente per questo scopo: offrono un refresh rate più elevato, una latenza ridotta al minimo per non creare fenomeni fastidiosi come l'input lag, offrono varie porte per la connessione di un PC o di console di nuova generazione, e in generale sono pensate proprio per rendere al meglio durante le fasi di gioco.

Naturalmente, potete usare il vostro monitor gaming anche per navigare, editare documenti, ecc. Ma il vero potenziale lo scoprirete non appena avvierete il vostro gioco preferito!

Con i Samsung Odyssey G5, avrete un'ottima resa grafica in 2K, con il massimo della fluidità grazie al supporto di FreeSync e i refresh rate da 144 e 165 Hz, a seconda del modello che sceglierete!