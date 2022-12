Una tastiera con schermo incorporato? Potrebbe fare la gioia dei gamer

Finalmouse, azienda produttrice di mouse per PC, ha appena sorpreso il pubblico mostrando una nuova tastiera gaming che ospita un display al suo interno, posto sotto tasti trasparenti. Centerpiece, questo il nome del prodotto, porta la personalizzazione su un altro piano, ben diverso dall’usuale cambio di switch o di colore LED.

Le animazioni mostrate dallo schermo di Centerpiece, come un aereo che decolla, un paesaggio o altre scene, sono intercambiabili e interattive. Ad esempio, uno dei temi a disposizione è composto da un gruppo di pesci che nuota nell’acqua e, a ogni pressione su un tasto, si creeranno dei piccoli cerchi concentrici, come se avessimo tirato un sassolino.

Dal momento che le animazioni sono create con Unreal Engine 5, un software gratuito e potente utilizzato principalmente nel settore videoludico, Finalmouse ha già dichiarato che sarà data la possibilità agli artisti di creare le proprie animazioni e proporle per l’inserimento nel database dell’applicazione dedicata. Successivamente, gli utenti potranno scaricare fino a 3 configurazioni per la propria tastiera.

Centerpiece, specifiche

Centerpiece è dotata di CPU e GPU proprie e non farà affidamento sull’hardware del PC. I tasti, personalizzabili anch’essi, sono costruiti con un tipo particolare di vetro chiamato Laminated DisplayCircuit Glass Stack (LDGS), sviluppato dalla stessa Finalmouse, che assicura la solidità del prodotto anche se sottoposto ad uso intensivo.

La distanza di azionamento può essere personalizzata e i tempi di risposta, dichiara Finalmouse, sono progettati per assecondare il gaming competitivo. Tuttavia, permangono dei dubbi circa la praticità della tastiera per scrivere: i tasti sono completamente trasparenti e non è possibile vedere il carattere che si sta premendo.

Nell’eventualità che per scrivere si debba scegliere una configurazione che mostri le lettere sullo schermo, la principale caratteristica di Centerpiece verrebbe meno ma, in goni caso, l’attesa non sarà lunga e l’arrivo sul mercato è previsto per il 2023.