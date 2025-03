Assassin's Creed Shadows: guida a tutte le romance

Assassin's Creed Shadows è il nuovo capitolo della serie Ubisoft ambientato nel Giappone feudale del XVI secolo, durante l'era Azuchi-Momoyama. Il gioco segue le vicende di due protagonisti: Naoe, una shinobi specializzata nella furtività, e Yasuke, un samurai ispirato alla figura storica del primo guerriero africano al servizio di Oda Nobunaga.

Le relazioni romantiche, pur non essendo al centro del gameplay, aggiungono profondità alla narrazione. Nel corso dell'avventura, sia Naoe che Yasuke potranno sviluppare legami sentimentali con vari personaggi, ciascuno con una propria identità e percorso narrativo.

Assassin's Creed Shadows: come funzionano le romance?

Il sistema di romance in Assassin's Creed Shadows è semplice da gestire. Per avviare una relazione sentimentale, basta seguire le missioni associate al personaggio e selezionare le opzioni di dialogo a tema romantico, riconoscibili grazie a un'icona a forma di cuore. Anche se non è obbligatorio scegliere sempre queste risposte, farlo aumenta le possibilità di far evolvere la relazione.

Completando le missioni legate a un interesse amoroso e continuando a interagire con risposte appropriate, apparirà un’icona con un cuore trafitto da una freccia. Se selezionata, questa opzione renderà la relazione ufficiale, con una scena dedicata.

Il gioco permette inoltre di intrattenere più relazioni contemporaneamente, senza effetti negativi sulla trama. I personaggi non reagiscono al coinvolgimento del protagonista con altri partner, lasciando piena libertà nell’esplorare tutte le opzioni disponibili.

Assassin's Creed Shadows: Guida a Gennojo (Romance di Naoe)

Gennojo è il primo interesse romantico che Naoe può incontrare nel corso della storia. Si tratta di un ladro audace, con cui entra in contatto durante una delle missioni principali, mentre è sulle tracce del Folle.

Per avviare e portare avanti la relazione con Gennojo, è necessario seguire questi passaggi:

- Missiva mancante (missione principale): affrontate Gennojo e recuperate la lettera rubata.

- Sake e Spade: incontratelo ubriaco mentre cerca di vendere oggetti rubati a Yamashiro. Selezionate l’opzione "Dipende da cosa offri", poi chiudete la conversazione con "Fammi vedere, ladro".

- Onore tra ladri: a Kyoto, aiutatelo a rubare una pergamena. Prima di concludere la missione, scegliete la risposta "Allora la tengo io".

- Cuori rubati: ritrovatelo a nordovest delle Colline dell’Incontro. Selezionate prima "Sono qui per te", poi "Vorrei abbracciarti" per consolidare definitivamente la relazione.

Assassin's Creed Shadows: Guida a Katsuhime (Romance di Naoe)

Katsuhime è la figlia di un capo shinobi e una guerriera determinata, fortemente legata al proprio teppo. Il suo carattere deciso, simile a quello di Naoe, rende i primi incontri carichi di tensione, ma col tempo il legame tra le due può evolversi in una relazione romantica.

Per sviluppare questa relazione, è necessario seguire questi passaggi:

- Resa dei conti a Sakamoto: durante l’infiltrazione nel Castello di Sakamoto, accompagnate Katsuhime e, quando parlate con lei, scegliete l’opzione "Mi piace il tuo teppo".

- Lettera da Katsuhime: nei Campi Scintillanti di Omi, aiutatela a recuperare del sake nascosto in un deposito sotterraneo. Quando Naoe la invita a unirsi alla lega, rispondete con "Offre tempo con me".

- I Racconti di Genin: incontratela a Wakasa e aiutatela a proteggere la famiglia del suo ex maestro dai pirati. Alla fine, scegliete "Mi piace la tua compagnia".

- Diario di Lady Rokkaku: nella Valle del Fiume Ado, portatela in salvo dal castello. Quando ne avrete l’occasione, scegliete "Sì. Unisciti a noi" per reclutarla.

- Il Libro del cuscino della Jounin: trovatela a Wakasa, nei pressi del Santuario di Jogu. Durante il dialogo, selezionate prima "Scopriamolo" e poi "Sì. Per sempre" per confermare i sentimenti di Naoe.

Assassin's Creed Shadows: Guida a Lady Oichi (Romance di Yasuke)

Lady Oichi, sorella di Oda Nobunaga, è uno degli interessi romantici di Yasuke. A differenza degli altri personaggi, la relazione con lei è più complessa e può influenzare alcuni sviluppi narrativi, rendendola particolarmente significativa nel percorso del protagonista.

Per iniziare e consolidare questa relazione, seguite questi passaggi:

- Un'educazione: durante una delle missioni legate all’addestramento di Yasuke, incontrate Lady Oichi. Quando si presenta l’occasione, selezionate l’opzione "Un po' di compagnia sarebbe piacevole".

- La ruota smascherata: al termine della missione, risparmiate l’obiettivo per mantenere aperta la possibilità della relazione.

- La ruota gira: incontrate nuovamente Lady Oichi e scegliete "Mi manca il tuo sorriso". In seguito, recatevi all’Isola dei Gatti, al centro del Lago Biwa, e dopo aver parlato con le sue tre figlie, concludete con "Godiamoci il momento" per rendere ufficiale la relazione tra Yasuke e Lady Oichi.

Assassin's Creed Shadows: Guida a Koshiro (Romance di Naoe)

Koshiro è un ronin in cerca di un nuovo scopo, segnato dal passato e alla ricerca di un nuovo padrone o di una ragione per continuare a combattere. Durante la storia, il legame tra lui e Naoe può trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Per sviluppare la relazione romantica con Koshiro, seguite questi passaggi:

- Fratelli d'armi: durante questa missione principale, incontrate Koshiro mentre indagate sul Bue. Aiutatelo a ritrovare il suo amico Seiji e, una volta affrontato, scegliete di risparmiarlo.

- I soldati di Genzaburo: eliminate tutti e cinque i bersagli elencati nella bacheca delle missioni.

- La foglia si volta: trovate Koshiro nel Villaggio di Kitano e scegliete l’opzione "Per me sei più di una lama". Recuperate la sua cassetta degli attrezzi dalla guarnigione di Inariyama, poi incontratelo nuovamente al Lago degli Amanti. Quando parlate con lui, selezionate "Abbiamo una connessione speciale", seguito da "Vorrei passare più tempo con te". Dopo averlo seguito per un breve tratto, scegliete "Devi seguire il tuo cuore", quindi sedetevi accanto a lui e concludete con l’opzione "Come me" per ufficializzare la relazione.

Assassin's Creed Shadows: Guida a Hori Hidemasa (Romance di Yasuke)

Hori Hidemasa, ex servitore di Oda Nobunaga, conquista la fiducia e l’attenzione di Yasuke grazie alla lealtà che entrambi condividono verso il loro daimyo. Collaborando per vendicare Nobunaga, il loro legame si approfondisce fino a diventare più personale.

Per sbloccare la scena romantica con Hori Hidemasa, seguite questi passaggi:

- Trovate la missione "I traditori", disponibile a sud di Omi mentre giocate nei panni di Yasuke.

- Parlando con Hori, sbloccherete una bacheca con sette obiettivi da eliminare.

- Una volta completati tutti gli incarichi, tornate da lui e selezionate l’opzione "Incontrarti è stata la mia ricompensa" per concludere la sequenza romantica.

Assassin's Creed Shadows: Guida a Ibuki (Romance di Yasuke)

Ibuki, ormai diventato un ronin, viaggia aiutando chi è in difficoltà, mosso dal desiderio di rendere il mondo un posto migliore. Comprende e protegge chi, spinto dalla necessità, è costretto a rubare per sopravvivere. Con il tempo, il suo legame con Yasuke può trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Per avviare la relazione romantica con Ibuki, seguite questi passaggi:

- Imboscata interrotta: giocando come Yasuke, trovate la missione nel Villaggio di Kashiwara, a sud di Hijiyama, nella regione di Iga. Incontrate Ibuki e aiutatelo a difendere i civili dall’attacco.

- Ritorno a casa: a nord di Hijiyama, ritrovate Ibuki e scegliete "Sono qui per aiutare". Raggiungete la sezione più alta del Forte Hijiyama, dove si trova suo fratello Kyobei. Selezionate l’opzione "Combatti con noi, Kyobei", poi incontrate nuovamente Ibuki a sudest di Hijiyama. Durante la conversazione, scegliete "La tua mente funziona in modi bellissimi" e reclutatelo come alleato.

- Mettere radici: incontrate Ibuki nel Nascondiglio, parlate con lui e selezionate "Hai degli occhi adorabili". Raccogliete dei semi di fiori attraversando il ponte a est del Forte Katshiware, quindi tornate da Ibuki e concludete il dialogo con "Voglio più di un’amicizia" per sbloccare la scena romantica.