Microsoft migliora la condivisione su Windows: ora puoi modificare e comprimere immagini

Microsoft aggiunge modifica e compressione immagini a Windows Share nella beta di Windows 11 23H2

Non è chiaro se queste funzioni saranno disponibili in altri aggiornamenti

Il nuovo strumento potrebbe rendere obsoleto il Snipping Tool grazie a opzioni di ritaglio, regolazione e filtri

Microsoft è stata recentemente criticata per i problemi legati a Windows 11 24H2, ma finalmente arriva una buona notizia sugli aggiornamenti di Windows 11: sembra che Microsoft stia introducendo nuove funzionalità per la condivisione e la modifica delle immagini.

Secondo quanto segnalato da phantomofearth su X e riportato da Windows Report, Microsoft sta aggiungendo strumenti di modifica e compressione delle immagini alla funzione Windows Share. Questo consentirà agli utenti di ritagliare e regolare le immagini senza dover utilizzare lo Strumento di Cattura, offrendo anche opzioni di compressione dei file.

È importante notare che questa funzionalità è stata individuata nella beta di Windows 11 23H2 (Microsoft sta ancora aggiornando le versioni precedenti di Windows 11), quindi al momento non è disponibile per tutti gli utenti. Inoltre, non è chiaro se questi strumenti saranno esclusivi per 23H2 o se verranno estesi ad altri aggiornamenti futuri. Questo aggiornamento rappresenta una soluzione ideale per chi deve condividere immagini di grandi dimensioni.

Sarebbe ancora meglio se Microsoft estendesse queste funzioni anche alla compressione dei video e di altri file, eliminando la necessità di utilizzare servizi esterni per ridurre le dimensioni dei documenti. Sebbene sia preferibile attendere il rilascio ufficiale di questa funzionalità in 23H2 (o in eventuali aggiornamenti futuri), è possibile accedervi in anteprima aderendo al Windows Insider Programme e scaricando la beta di 23H2.

(Image credit: Shutterstock)

Windows 11 23H2 è una boccata d'aria fresca

Dopo aver affrontato una serie di problemi con Windows 11 24H2, sono tornato alla versione 23H2 e non potrei essere più soddisfatto. Il driver Game Ready 572.70 di Nvidia mi ha praticamente costretto a fare il downgrade, visto che all’avvio il mio schermo diventava nero. Ora che ho lasciato alle spalle bug strani, rallentamenti e incompatibilità con alcuni giochi, il mio PC è tornato finalmente utilizzabile come dovrebbe.

Ovviamente, ogni aggiornamento di Windows porta con sé qualche problema, ma al momento 23H2 sembra l’opzione più stabile, fatta eccezione per quel fastidioso bug che blocca la CPU al 100%.

Anche se non sto usando la beta di 23H2, l’aggiornamento di Windows Share è qualcosa che desideravo da tempo. La possibilità di comprimere e condividere file senza dover ricorrere a software di terze parti o siti online è una funzionalità che mancava. Certo, gestire file molto grandi è ancora una sfida, ma almeno è un passo nella direzione giusta.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Non so quando aggiornerò di nuovo il mio sistema (sempre che Microsoft non mi obblighi a farlo), e allo stesso modo non aggiornerò i driver della mia GPU finché non avrò la certezza di non incappare in schermate blu.

Se Microsoft riuscirà a sistemare 24H2 e a migliorare la funzione di compressione file estendendola ad altri formati, potrò finalmente mettere da parte le mie lamentele. Speriamo che succeda prima possibile.