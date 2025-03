Assassin's Creed Shadows: guida alle stagioni, ecco come cambiarle e le loro differenze

Assassin's Creed Shadows introduce una delle meccaniche più immersive dell'intera serie: il cambio delle stagioni. Ambientato nel Giappone feudale, il gioco permette di vivere l'avventura attraverso due protagonisti molto diversi, Naoe, una shinobi esperta nella furtività, e Yasuke, un samurai dalla forza imponente. Questo approccio consente di affrontare le missioni con stili di gioco alternativi, tra azione diretta e infiltrazione.

Le stagioni non rappresentano soltanto un cambiamento visivo. Primavera, estate, autunno e inverno influenzano concretamente l'esperienza di gioco: possono agevolare la furtività, rallentare i movimenti dei nemici o modificare l'interazione con l'ambiente circostante.

Il passaggio da una stagione all'altra comporta anche la rigenerazione di risorse, la variazione delle pattuglie nemiche e la possibilità di abbassare il proprio livello di ricercato, rendendo il cambiamento climatico uno strumento utile anche a livello strategico.

In questa guida vedremo nel dettaglio come funzionano le stagioni in Assassin's Creed Shadows, come cambiarle e in che modo possono offrire vantaggi o svantaggi durante l'esplorazione e le missioni.

In Assassin's Creed Shadows, le stagioni cambiano automaticamente con l'avanzare della storia e il completamento di specifiche missioni. Tuttavia, è anche possibile modificarle manualmente tramite il menu della mappa. Quando l'indicatore circolare intorno alla bussola è completamente carico, è sufficiente tenere premuto il tasto destro sul D-pad (su PlayStation e Xbox) per attivare il cambio di stagione. Verrà avviata un'animazione che mostra il paesaggio giapponese trasformarsi secondo il nuovo clima.

In alcune fasi della campagna principale, il cambio di stagione può risultare disattivato. Questo accade principalmente durante missioni chiave, ma la funzione torna disponibile una volta ripresa la fase esplorativa.

Assassin's Creed Shadows: guida alle stagioni e il loro impatto sul gameplay

Ogni stagione in Assassin's Creed Shadows introduce variazioni ambientali che influenzano direttamente l'approccio al gameplay e alle strategie di esplorazione.

Primavera

Il paesaggio si riempie di ciliegi in fiore, creando scenari particolarmente suggestivi. La visibilità è ottimale grazie al clima mite, ma le pattuglie nemiche possono essere più frequenti nelle aree rurali.

Estate

Il cielo è limpido, anche se non mancano occasionali acquazzoni. L’erba alta e le zone d’acqua offrono buone possibilità di nascondersi. Le alte temperature rendono alcuni nemici e NPC più attivi e imprevedibili.

Autunno

Le foglie cadute creano nuove opportunità per coprirsi. Il meteo alterna giornate serene a leggere piogge, mentre il terreno può diventare fangoso in alcune aree, rallentando i movimenti.

Inverno

Il paesaggio innevato trasmette un’atmosfera unica. Le tempeste di neve aiutano a mascherare i rumori dei passi, ma lasciano impronte visibili che i nemici possono seguire. Alcuni fiumi e laghi ghiacciano, limitando le vie di fuga.

Assassin's Creed Shadows: perché cambiare le stagioni?

Oltre ai cambiamenti ambientali, il passaggio da una stagione all’altra in Assassin's Creed Shadows ha effetti concreti su risorse, nemici e attività disponibili:

Ripristino delle risorse: gli esploratori raccolgono automaticamente le scorte segnalate nei castelli e negli accampamenti nemici.

Ricarica degli esploratori: le vedette tornano disponibili per nuove missioni sul campo.

Reset delle posizioni nemiche: accampamenti, forzieri e materiali si rigenerano a ogni cambio di stagione.

Abbassamento del livello di ricercato: utile per ridurre l’attenzione dei nemici dopo operazioni prolungate di infiltrazione o combattimento.

Nuove missioni e contratti: con l’arrivo di una nuova stagione, alcune missioni si aggiornano, offrendo nuove opportunità di gioco.

Le stagioni in Assassin's Creed Shadows non sono semplici elementi visivi, ma una componente fondamentale che influisce sull’esplorazione e sulla strategia. Sfruttarle in modo intelligente vi permetterà di adattarvi meglio al mondo di gioco e di ottenere il massimo dalle abilità di Naoe e Yasuke.