Windows 11: File Explorer ancora lento e instabile, Microsoft promette un fix

Microsoft sta risolvendo un bug che rallenta la chiusura di Esplora File.

Tuttavia, continuano a emergere numerose segnalazioni su problemi di lentezza anche in altre funzioni.

Inoltre, diversi utenti riportano crash improvvisi, e Microsoft deve intervenire per risolvere definitivamente questi problemi.

Microsoft sta finalmente risolvendo un problema fastidioso con la lentezza di Esplora File in Windows 11, ma restano molte segnalazioni su rallentamenti in altre funzioni di questa parte centrale dell’interfaccia.

Per chi non lo sapesse, Esplora File è l’app che permette di navigare tra i file e le cartelle del PC. Il bug in questione riguarda la chiusura lenta della finestra quando si preme il pulsante “X” in alto a destra. Microsoft ha annunciato che il problema verrà risolto nei prossimi aggiornamenti delle versioni di test di Windows 11.

Anche se questa correzione è in arrivo, come riportato da Windows Latest, ci sono ancora molte altre criticità da affrontare. Un gran numero di utenti nel Feedback Hub di Windows 11 lamenta tempi di caricamento eccessivi per l’interfaccia di Esplora File, con alcuni che segnalano attese fino a 10 secondi per il caricamento completo dopo l’apertura di una cartella.

Un utente ha scritto: “Esplora File di Windows 11 è il più lento che abbia mai usato da quando ho iniziato con Windows negli anni ‘90. Ero entusiasta per l’introduzione delle schede, ma tutto è terribilmente lento. Aprire nuove schede o finestre di Esplora File è frustrante. Devo aspettare che si carichi il riquadro di navigazione, poi la barra superiore, poi le cartelle e infine le schede, tutto in una sorta di rallentatore. Non importa quali siano le specifiche del sistema, la velocità non cambia. Il tempo minimo per aprire Esplora File è di circa 2 secondi.”

Su PC moderni con una buona quantità di RAM e archiviazione SSD veloce, questi tempi di attesa non dovrebbero esistere.

Anche su Reddit non mancano le lamentele. Un utente che è passato da un MacBook a un laptop con Windows 11 ha scritto: “Sono passato da un MacBook Pro a un ThinkPad per lavoro, ed Esplora File è così lento che mi sta facendo impazzire. Non capisco perché ci voglia 5-10 volte più tempo per aprire o cercare una cartella, o per fare qualsiasi altra operazione.”

Un altro commento evidenzia come Esplora File tenda a bloccarsi frequentemente quando si lavora con le schede e come il menu contestuale con il tasto destro del mouse appaia in ritardo. Problemi di crash e instabilità non sono difficili da trovare nelle discussioni online, dimostrando che Microsoft ha ancora molto lavoro da fare per rendere Esplora File più fluido e affidabile.

Troppo tempo...

Per essere onesti con Microsoft, la causa di alcuni di questi problemi potrebbe non dipendere direttamente da Esplora File, ma essere legata a determinate configurazioni di Windows 11 o a componenti hardware datati che iniziano a dare segni di cedimento.

Tuttavia, come evidenziato da Windows Latest, la mole di segnalazioni presenti nel Feedback Hub lascia intendere chiaramente che Microsoft ha ancora molto lavoro da fare per migliorare le prestazioni di Esplora File.

Dato che si tratta di una delle parti più essenziali dell’interfaccia di Windows 11 – lo strumento principale per accedere a file e cartelle che la maggior parte degli utenti utilizza quotidianamente – non dovrebbe mostrare problemi di prestazioni per un numero così elevato di persone.

Windows 11 è ormai sul mercato da oltre tre anni, eppure Esplora File non è ancora stato ottimizzato del tutto, almeno secondo i feedback più recenti. Anzi, Microsoft sembra aver fatto qualche passo indietro con l’ultimo aggiornamento Windows 11 24H2, che secondo alcune segnalazioni avrebbe addirittura peggiorato la situazione per alcuni utenti.

È ormai tempo che Esplora File diventi più affidabile su Windows 11, soprattutto considerando che il sistema operativo è stato presentato come un aggiornamento rispetto a Windows 10, il quale non soffre degli stessi problemi. Microsoft deve destinare maggiori risorse alla risoluzione di questi fastidiosi bug legati alle prestazioni.