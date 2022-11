Il Black Friday e il Cyber Monday sono due iniziative commerciali, nate negli Stati Uniti e legate alla festa del Ringraziamento, che si sono diffuse in tutto il mondo e hanno assunto un carattere globale in seguito all’avvento dell’e-commerce. Oltre ai grandi colossi che hanno esteso nel mondo il periodo di sconti, sono molti gli shop online che aderiscono all’evento proponendo offerte nei Black Friday e Cyber Monday su prodotti di ogni genere e offrendo agli utenti l’occasione per fare acquisti a prezzi molto vantaggiosi. In questo articolo vediamo quali sono le migliori offerte per acquistare licenze software a prezzi scontati, risparmiando fino a oltre l'80% sui programmi e applicazioni più utili sia per l’uso personale sia per quello professionale.

Un’occasione da non perdere non solo per chi deve completare una nuova build o ampliare una rete aziendale riducendo i costi. Usare un PC o un Mac con software aggiornati - a casa, a scuola o sul lavoro - vuol dire avere un computer più performante e più sicuro, grazie agli aggiornamenti periodici che includono le patch di sicurezza. Anche se non tutti ancora se ne rendono conto, oggi come oggi può essere ancora più importante proteggere gli smartphone - siano essi Android o iOS - e i tablet per navigare in sicurezza anche con i dispositivi mobili con cui siamo costantemente online e tramite i quali effettuiamo pagamenti, registrazioni e altre operazioni sensibili o transazioni economiche.

Vediamo allora quali sono gli acquisti più utili, convenienti e allo stesso tempo sicuri per ottenere prodotti originali, durevoli e garantiti senza imbattersi in truffe. Per questo faremo riferimento a Mr Key Shop : un nostro partner che offre tutte le necessarie garanzie, ma soprattutto un rivenditore ritenuto tra i più affidabili dalla comunità online, come testimoniano le oltre 2000 recensioni con una media di 4,9 su 5 su TrustPilot .

Black Friday e Cyber Monday 2022: le migliori offerte Windows

La migliore offerta Windows in occasione del Black Friday e Cyber Monday 2022 è senza dubbio su Windows 10: il sistema operativo è ancora molto performante, compatibile con gran parte dei PC e notebook attualmente in commercio, ha una licenza più economica rispetto al suo successore e, una volta installato e attivato, consente di fare gratuitamente l’ aggiornamento a Windows 11 . Se preferite potete comunque approfittare degli sconti per acquistare e attivare Windows 11, risparmiando notevolmente sul prezzo ufficiale e ottenendo immediatamente il sistema operativo di casa Microsoft più evoluto e performante. Chi ha un PC meno recente può sfruttare gli sconti - disponibili anche sulle versioni precedenti - e acquistare Windows 7 oppure Windows 8.1 senza quasi accorgersi della spesa.

Ecco alcuni esempi delle offerte Windows nel Black Friday e Cyber Monday su Mr Key Shop. Sui prezzi già scontati potete godere di uno sconto aggiuntivo del 10% usando il codice sconto "BLACKRADAR10":

(licenze durevoli a vita, disponibili anche le versioni Home e Enterprise)

Con gli sconti Black Friday e Cyber Monday, su Mr Key Shop risparmierete anche oltre 200€ rispetto ad un acquisto sullo store ufficiale, ricevendo immediatamente il nuovo sistema operativo per il vostro PC, tramite email senza spese di spedizione.

Le migliori offerte Black Friday e Cyber Monday per Microsoft Office

Se volete acquistare un pacchetto Office e il vostro computer rispetta i requisiti minimi, potete acquistare e installare Office 2021 oppure Office 2019 (disponibili per PC e per Mac), le due versioni più avanzate, sicure e performanti. Magari approfittando delle migliori offerte Office per acquistare Office Professional per PC oppure Office Home&Business per Mac - le due versioni più complete - e aggiudicarvi l'intera suite Office ad un prezzo molto scontato.

Se il vostro PC/Mac non soddisfa i requisiti minimi necessari per installare le versioni più recenti, potete acquistare in offerta Office 2016, Office 2013 e Office 2010: soluzioni funzionali ed economicamente molto vantaggiose anche per chi fa un uso non avanzato delle applicazioni incluse nella suite e, pur godendo dei requisiti, non ha bisogno degli strumenti evoluti introdotti dalle ultime release.

Queste sono alcune delle offerte Office durante il Black Friday e il Cyber Monday su cui ottenere il 10% di sconto ulteriore usando il codice "BLACKRADAR10":

Facendo i conti stiamo parlando di sconti fino a oltre 400€ rispetto ai prezzi che trovate sullo store Microsoft. Quelle offerte da Mr Key Shop sono le migliori soluzioni anche per acquistare Office 2019 , versione non più disponibile nello shop online di Microsoft.

Le migliori offerte Antivirus nei giorni del Black Friday e Cyber Monday

Gli sconti Black Friday e Cyber Monday sono la migliore occasione per incrementare il livello di protezione e di sicurezza dei dispositivi, per proteggere la vostra privacy e i vostri dati personali, acquistando uno dei migliori antivirus per PC, Mac, Android o iOS: tra le offerte più interessanti troviamo quelle su ESET , Bitdefender e Kaspersky, ma potete applicare il codice sconto "BLACKRADAR10" anche sull’acquisto di Norton, AVAST o McAfee. La scelta migliore dipende dalle vostre esigenze: Bitdefender include anche strumenti per la manutenzione del computer; Kaspersky protegge i device anche dalle nuove minacce oltre a garantire scansioni rapide ma efficienti; ESET, oltre a essere attualmente il solo antivirus in grado di evitare falsi positivi, può essere configurato in diverse modalità, soluzione ideale per i professionisti.

Queste sono alcune delle offerte sulle versioni complete dei antivirus disponibili su Mr Key Shop:

Kaspersky Total Security per PC, Mac, Android, iOS : 54,99€ a soli 24,99€ (da scontare)

: a soli 24,99€ (da scontare) ESET Internet Security per PC, Mac, Android : 52,70€ a soli 34,99€ (da scontare)

: a soli 34,99€ (da scontare) Bitdefender Total Security per PC e Mac: 79,99€ a soli 29,99 € (da scontare)

Potete quindi acquistare un antivirus risparmiando oltre il 50% e ricevere il software via email senza ulteriori costi, approfittando del Black Friday e del Cyber Monday su Mr Key Shop.

Black Friday e Cyber Monday 2022: le migliori offerte VPN

Le VPN (Virtual Private Network) sono strumenti per la protezione online della privacy (camuffano l'indirizzo IP) e dei dati scambiati con i siti su cui si naviga (vengono crittografati). Ciò le ha rese popolari non solo tra i professionisti ma anche tra gli utenti che sanno quanto sia importante proteggersi, soprattutto quando ci si collega a reti pubbliche come quelle di alberghi, aeroporti o centri commerciali. Acquistare una VPN permette quindi di proteggere la propria privacy online e di navigare in sicurezza ma - camuffando l'indirizzo IP - di superare eventuali censure e accedere ai cataloghi delle piattaforme di streaming non disponibili nella propria area geografica.

Su Mr Key Shop trovate alcune delle VPN più apprezzate, disponibili per PC, Mac, Linux, Android e iOS. Le funzioni di base sono le stesse mentre variano il numero di dispositivi collegabili, i Paesi selezionabili, la velocità e la copertura del servizio e altre funzionalità accessorie. Anche in questo caso, alle offerte già disponibili tutto l'anno, in occasione del Black Friday e del Cyber Monday è possibile ottenere un ribasso aggiuntivo del 10% con il codice sconto "BLACKRADAR10"

HMA VPN (12 mesi/5 dispositivi) : 59,99€ a soli 49,99€ (da scontare)

: a soli 49,99€ (da scontare) Avast SecureLine VPN (1 anno): 49,99€ a soli 14,99€ (da scontare)

Le migliori offerte Black Friday e Cyber Monday per Windows Server

Le aziende e i professionisti possono evitare sprechi e tagliare notevolmente i costi per aggiornare i software in uso o acquistare nuove licenze e chiavi di attivazione, approfittando degli sconti disponibili durante i giorni del Black Friday e Cyber Monday. Sono molti i clienti professionali che si rivolgono a Mr Key Shop per l’acquisto di prodotti dedicati al settore business senza gravare eccessivamente sul budget. Oltre ai prodotti elencati nei paragrafi precedenti, sullo store sono disponibili i prodotti Windows Server, incluse le CAL e RDS CAL, (versioni 2022, 2019, 2016 e 2012), Windows Storage Server nelle versioni 2016 e 2012, Microsoft SQL Server nelle versioni 2019, 2017, 2016, 2014 e 2012. Su tutti i prodotti, disponibili tutto l’anno a prezzi estremamente concorrenziali, è applicabile l’ulteriore ribasso del 10% usando il codice sconto “BLACKRADAR10".

Alcuni esempi dei prodotti aziendali, garantiti al 100% e disponibili a metà prezzo rispetto al costo ufficiale:

Per i clienti aziendali, Mr Key Shop ha sviluppato inoltre un piano di affiliazione dedicato e interamente personalizzabile: il programma MKreseller, che permette di acquistare software aziendali aggiornati contenendo l’investimento necessario grazie ad offerte riservate ai professionisti del settore.

Cosa comprare durante il Black Friday e Cyber Monday

Se volete installare e attivare un sistema operativo per il vostro PC, nuovo o da aggiornare, i prodotti più interessanti attualmente sono senza dubbio Windows 10 o Windows 11. Acquistare Windows 10 è più vantaggioso: il costo è inferiore rispetto a quello di Windows 11 e Microsoft ancora permette l’aggiornamento gratuito a Windows 11. Se siete già orientati verso l’ultima release potete comunque approfittare degli sconti Black Friday e Cyber Monday per fare download di Windows 11 e godere da subito di tutte le nuove feature introdotte.

Il periodo del Black Friday e Cyber Monday 2022 è un’occasione ghiotta anche per acquistare licenze digitali in offerta per i pacchetti Microsoft Office, magari approfittando degli sconti per acquistare una versione completa di tutte le applicazioni. Office 2021 è la release più evoluta e performante. Se le nuove che ha introdotto per voi non sono indispensabili, Office 2019 è la soluzione migliore per ottenere comunque un prodotto eccellente con una spesa contenuta. I requisiti minimi necessari per l’installazione, da verificare con attenzione prima dell'acquisto, possono essere determinanti nella scelta.

Anche la sicurezza del vostro dispositivo e la protezione dei vostri dati sono importanti. A maggior ragione oggi che viviamo costantemente connessi - quindi corriamo rischi - sia nella vita privata, in quella scolastica e nella vita lavorativa. Gli antivirus in offerta sono molti, ogni marchio propone più soluzioni per specifiche esigenze e ambienti: PC, Mac, Android o iOS. Per una scelta consapevole e adeguata alle vostre esigenze vi suggeriamo di leggere i risultati dei test effettuati in condizioni d’uso reale da un organo indipendente come AV Comparative, riportati nel report di giugno 2022 .

Dove trovare le migliori offerte durante il Black Friday e Cyber Monday

Supponiamo vi siate chiesti dove acquistare Windows 10 legalmente o che l'abbiate trovato ad un prezzo molto vantaggioso. Il web però è pieno di potenziali truffe e di siti che vendono licenze software contraffatte, non funzionanti o non attivabili, come di siti temporanei sfruttati solo per rubare i dati delle carte di credito, per poi sparire da un giorno all'altro senza lasciare possibilità di rivalsa. Come fare a capire se vi potete fidare? Chi vi propone un acquisto con sconti Black Friday e Cyber Monday è uno shop online affidabile e sicuro? Ci sono dei riferimenti inequivocabili.

Innanzi tutto potete controllare la credibilità del fornitore, verificando la presenza di recensioni online per capire se chi ha acquistato prima di voi sia rimasto soddisfatto o abbia riscontrato problemi. Anche il prezzo di vendita è un indicatore: trattandosi di offerte, certamente vi aspettate che sia basso. Ma dietro prezzi troppo bassi per sembrare veri spesso si nasconde l’inganno. Ad esempio, annunci per i sistemi operativi più recenti a 15€ possono essere “specchietti per le allodole”, pubblicati per attirare gli utenti inesperti o poco informati o, peggio ancora, per diffondere software che nascondono malware e trojan creati per estorcere denaro, rubare dati sensibili o per danneggiare gli hardware su cui vengono installati.

Rivolgersi a fornitori con comprovata esperienza e affidabilità è indispensabile per fare acquisti garantiti di cui non doversi poi pentire. Più di 18 anni di presenza sul mercato, oltre 350.000 clienti soddisfatti e la media di 4.9 sulle oltre 2000 recensioni verificate su TrustPilot sono certamente un ottimo pedigree. E’ il caso di Mr Key Shop, rivenditore online di licenze software che in occasione del Black Friday e del Cyber Monday propone ben due settimane di sconti, dal 21 novembre al 4 dicembre 2022: usando il codice sconto “BLACKRADAR10”, cumulabile con le offerte già presenti sul sito, potrete acquistare product key con sconti fino all’80%.

Nel catalogo online di Mr Key Shop trovate in offerta i sistemi operativi Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8 e Windows 7) e le suite Microsoft Office (Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010, Office per Mac ). Per i clienti aziendali sono disponibili i prodotti Windows Server. Gli sconti sono applicati anche sugli Antivirus (Avast, ESET, Norton, McAfee, Kaspersky, Bitdefender) e su alcune tra le migliori VPN attualmente disponibili (NordVPN, HMA VPN, Avast Secureline VPN).

Oltre alla comprovata affidabilità e ai prezzi competitivi, Mr Key Shop offre tutte le garanzie che dovreste pretendere: metodi di pagamenti sicuri e tracciati (carte, Apple Pay, Amazon Pay, Paypal, ecc.); la consegna immediata tramite email (con istruzioni chiare per l'installazione e l’attivazione, oltre alla regolare fattura); assistenza gratuita in italiano prima e dopo l’acquisto; non ultima, la garanzia “soddisfatti o rimborsati” in caso di errato acquisto. La scelta del Digital Delivery permette inoltre la riduzione delle emissioni causate dal trasporto di merci fisiche e dell’inquinamento causato da inutili imballaggi. Un aspetto rilevante per chi ha a cuore l’ambiente e il futuro del pianeta.

Perché non scaricare gratis invece che attendere le offerte nei Black Friday e Cyber Monday?

Ha senso, ad esempio, scaricare Windows 10 gratis ? La risposta è semplice: le versioni gratuite dei software non mettono a disposizione tutte le funzionalità, quindi sono utili solo per chi ne fa un uso saltuario. Oppure hanno una durata limitata nel tempo e servono solo per un periodo di prova in cui testare le funzionalità prima dell’acquisto. Le versioni craccate invece, oltre che essere illegali, non possono essere aggiornate con le patch di sicurezza rilasciate periodicamente dai produttori. Ciò significa mettere a serio rischio la sicurezza dei vostri device e dei vostri dati, oltre che il vostro lavoro e la vostra privacy.

Lo stesso accade con i software non attivati. Ne è un esempio il recente caso Follina : una falla di sicurezza riscontrata in alcuni prodotti Microsoft che permette ai malintenzionati di avere accesso completo al vostro computer. Il problema si risolve esclusivamente scaricando l’aggiornamento di sicurezza ufficiale: ciò non è possibile se non avete attivato il software.

Il Black Friday e Cyber Monday 2022 sono quindi la migliore occasione per acquistare o rinnovare i software che si usano, investendo in funzionalità e sicurezza pur contenendo le spese.

Per non parlare degli antivirus gratis: perché non approfittarne? Semplicemente perché gli antivirus gratuiti non ricevono gli aggiornamenti periodici da parte dei produttori, diventano velocemente obsoleti considerata la proliferazione sempre più rapida e capillare di malware. Il risultato potrebbe essere opposto al loro scopo: infondere un senso fasullo di sicurezza che può anche portare a pratiche e comportamenti online meno prudenti del dovuto e che senza protezione non verrebbero adottati.

Black Friday e Cyber Monday 2022, in conclusione

Leofferte Black Friday e Cyber Monday 2022 sono un’ottima occasione per acquistare un nuovo sistema operativo, una suite Office, un antivirus affidabile o una VPN performante, oppure dei software aziendali, a prezzi molto scontati. A nostro avviso Mr Key Shop è il rivenditore online più sicuro e che garantisce i migliori sconti Black Friday e Cyber Monday, permettendovi di risparmiare fino all'80% sul prezzo di listino e avere immediatamente un computer aggiornato, protetto e pronto all’uso: per non perdere l’occasione ricordate che le offerte su Mr Key Shop saranno disponibili dal 21 novembre al 4 dicembre.