Windows 11 download, guida per tutti

Windows 11 è il nuovo sistema operativo lanciato da Microsoft nell'ottobre del 2021 che si appresta a rimpiazzare il popolarissimo Windows 10 , ancora oggi l'OS più conosciuto e diffuso al mondo. Attualmente Windows 10 viene utilizzato dal 75% degli utenti (fonte StatCounter ) mentre Windows 11, essendo uscito da poco, risulta molto meno diffuso.

Tuttavia, con l'implementazione di nuove funzioni e la correzione dei principali bug che affliggevano le prime versioni dell'OS, un numero crescente di utenti sta scegliendo di passare a Windows 11 e cerca un modo semplice per effettuare l'aggiornamento gratuitamente.

Ci sono diversi modi per ottenere Windows 11 gratis, e in questa guida vi seguiremo passo passo per aiutarvi a scaricare l'ultimo OS Microsoft senza spendere una fortuna.

Come installare Windows 11 gratis

La strada più semplice ed economica (se non avete già una copia originale di Windows o la vostra licenza non è attiva) per scaricare e installare Windows 11 gratis, consiste nell' acquistare una licenza Windows 10 per poi effettuare gratuitamente il passaggio da Windows 10 a Windows 11.

Se volete passare da Windows 7 o 8 a Windows 11 e i requisiti di sistema del vostro device ve lo consentono, dovrete prima aggiornare gratuitamente a Windows 10 e successivamente provare a fare il passaggio a Windows 11. Questa operazione, potrebbe non essere possibile se sul vostro PC non è presente il modulo TMP 2.0.

Se soddisfate i requisiti minimi di sistema, potete anche decidere di acquistare la licenza Windows 11 .

Come accennato sopra, scaricare Windows 10 gratis è anche il modo più veloce ed economico per ottenere Windows 11 gratuitamente in modo legale. Infatti, acquistare una licenza Windows 10 è uno dei modi migliori per fare l’aggiornamento a Windows 11 gratis.

Per chi si stesse chiedendo se scaricare Windows 11 gratuitamente sia possibile la risposta è: si. In questa guida vi spiegheremo come.

Prima di tutto però dovrete verificare che il dispositivo sul quale volete installare Windows 11 sia compatibile con l'OS e disponga del modulo TPM 2.0 .

Dopo aver visto come scaricare Windows 11 gratis, vi daremo delle indicazioni su come avviare l’installazione su un PC da un CD-ROM o da una chiavetta USB. Infine vi daremo dei consigli utili su come procurarvi una licenza di Windows a un prezzo conveniente e vi spiegheremo come riscattarla.

Scaricare Windows 11 gratis direttamente da Microsoft (file ISO)

Scaricare Windows Gratis in poche parole Visitate la pagina di Microsoft e scaricate il file ISO Create un supporto avviabile (USB o CD-ROM) Comprate una licenza di Windows 10 e effettuate l'aggiornamento a Windows 11 Comprate una licenza di Windows 11 e scaricatelo direttamente dal sito Microsoft

Se volete scaricare il file ISO di Windows 11 potete farlo direttamente dalla pagina dedicata di Microsoft . Microsoft vi mette a disposizione tre diverse modalità per scaricare il file ISO.

Accedendo alla pagina, vi accorgerete che è divisa in più sezioni, cliccando sul pulsante blu “Scarica ora” della prima sezione otterrete l'Assistente per l'installazione Windows che, una volta aperto, vi dirà se il vostro PC è compatibile con Windows 11 e vi guiderà nell'installazione del sistema operativo.

(Image credit: Microsoft)

Poco più giù, nella sezione Creazione di supporti di installazione di Windows 11 è ben visibile un altro pulsante “Scarica ora”, questa è la seconda modalità per scaricare Windows, infatti, cliccando sul pulsante potrete creare un supporto per l'installazione di Windows 11 tramite dispositivi USB o DVD.

(Image credit: Microsoft)

La terza e ultima opzione, la sezione “Download dell'immagine del disco (ISO) di Windows 11” permette invece di scaricare il file ISO di Windows 11, con il quale potrete creare un supporto di installazione (unità flash USB da almeno 8 giga o DVD) oppure una macchina virtuale (file con estensione ISO) per installare Windows 11.

(Image credit: Windows 11 download)

In tutti e tre i casi avrete bisogno di una Product Key di Windows 11 o dovrete acquistare una licenza Windows 10 per effettuare l'aggiornamento.

Selezionando la seconda opzione (Creazione di supporti di installazione di Windows 11) otterrete il “Media Creation Tool” di Microsoft, un’applicazione ufficiale che vi permetterà di scaricare e avviare l’installazione di Windows 11 gratis creando un DVD e/o una chiavetta USB avviabili.

Se scegliete di utilizzare un supporto USB potete effettuare questo passaggio anche tramite un altro software di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo.

Successivamente vi basterà indicare la cartella dove volete scaricare Windows gratis e cliccare su “Salva”. Una volta avviato il download di Windows 11 dovrete attendere fino al completamento. Ci vorrà un po’ di tempo, quindi armatevi di pazienza.

Alla fine, qualsiasi opzione decidiate di scegliere, otterrete gratuitamente un file ISO con l’ultima versione di Windows 11 disponibile.

Come aggiornare Windows 10 a Windows 11

I passaggi che abbiamo elencato finora per scaricare Windows 11 sono validi anche se volete aggiornare Windows 10 a Windows 11.

Il discorso si estende anche a chi sta utilizzando una versione precedente come Windows 7 o Windows 8, ma prima di acquistare una licenza di Windows 11 o di Windows 10 (per poi effettuare l'aggiornamento all'ultima versione) vi consigliamo vivamente di verificare i requisiti di sistema del vostro dispositivo.

C'è un modo semplicissimo per controllare che il vostro PC sia compatibile con Windows 11, e si chiama "Controllo Integrità PC" . Questa applicazione è stata introdotta da Microsoft in concomitanza del lancio di Windows 11, e ha lo scopo di verificare se il PC che state utilizzando è compatibile con Windows 11.

(Image credit: Microsoft)

Una volta verificata la compatibilità del vostro PC con Windows 11, l'applicazione vi guiderà passo passo nell'aggiornamento, quindi se avete già una licenza di Windows 10 attiva potete scegliere questa opzione ed effettuare l'aggiornamento gratuito a Windows 11 in pochi semplici click.

Se il vostro PC non dovesse risultare compatibile a causa del modulo TPM non disperate, abbiamo creato una guida per installare Windows 11 senza TPM .

Se state considerando di aggiornare il sistema operativo del vostro device vi suggeriamo anche di leggere la nostra guida su come scaricare Office gratis per completare l’upgrade del vostro PC.

Creare una chiavetta USB con Windows 11

Se invece volete installare Windows 11 tramite una chiavetta USB ( assicuratevi che sia almeno da 8 GB) oppure un DVD, potete ricorrere al Media Creation Tool ufficiale di Microsoft o a software di terze parti come Rufus USB ( rufus.ie ).

Questa applicazione vi consentirà di creare in modo facile e veloce un drive USB avviabile per qualsiasi sistema operativo, oltre ad offrire numerose opzioni di personalizzazione - molte più di quelle proposte dal Media Creation Tool di Microsoft.

(Image credit: Rufus)

Come Windows 11, anche gli altri sistemi operativi più diffusi come Linux e MacOS prevedono un’opzione per creare un boot drive a partire da un file ISO. L’immagine disco è uno strumento basilare per l’installazione del sistema operativo e viene comunemente utilizzato anche per gestire le operazioni di backup e ripristino.

Installare Windows 11 da chiavetta USB

Per installare Windows 11 gratis tramite una chiavetta USB dovrete prima creare un disco di avvio con il file ISO che avete scaricato dal sito Microsoft.

Tante presente che tutti i file presenti sull'HDD/SSD verranno cancellati durante il processo, quindi è consigliabile eseguire un backup se non l’avete già fatto.

La procedura non è particolarmente complessa, ma richiede un po’ di tempo e di attenzione. Accedete al BIOS/UEFI del computer, premendo un tasto specifico della tastiera nei primi secondi all’avvio.

Il tasto per l'accesso al BIOS può variare (ESC, Canc, F2, F5 o F10) quindi se non riuscite a capire quale sia dovrete cercare informazioni sul sito del produttore.

Windows 11: requisiti di sistema per installarlo

(Image credit: Mr KeyShop)

Se volete installare Windows 11 sul vostro PC dovrete prima verificare che soddisfi i requisiti minimi di sistema:

Processore a 64-bit

4GB di RAM

64GB di spazio disponibile

Frequenza 1Ghz

UEFI compatibile Secure Boot

TPM 2.0

Uno schermo più grande di 9" con risoluzione HD (1366x768)

GPU compatibile DirectX 12 / WDDM 2.x

Per Windows 11 Home, una connessione a Internet

Aggiornamento a Windows 11, serve la licenza?

Una volta verificata la compatibilità del vostro sistema ed effettuato il download della ISO di Windows 11 , sarete finalmente pronti a installare Windows 11 sul vostro PC.

Durante l'installazione di Windows 11 vi verrà chiesto di inserire la licenza (anche detta Product Key) se ne avete una. Volendo, potete anche scegliere di continuare senza inserire il codice.

Questa opzione è necessaria se state reinstallando Windows su un PC che aveva già una licenza valida, come nella maggioranza dei PC portatili. In questo caso Windows dovrebbe riconoscere automaticamente l’hardware e confermare l’attivazione.

Potete verificare se la vostra licenza è valida scrivendo nella search bar di Windows “Scopri se Windows è attivato”, cliccate sul primo risultato e otterrete lo stato della vostra licenza.

(Image credit: Mijcrosoft)

Se non avete un Product Key per attivare Windows 11 potrete comunque effettuare l'installazione, ma dopo alcuni giorni di utilizzo il sistema operativo bloccherà automaticamente alcune funzioni come le opzioni di personalizzazione e la possibilità di cambiare lo sfondo del desktop, ad esempio.

In parole povere, rinunciando ad alcune funzioni, è comunque possibile usare Windows 11 pur non comprando una licenza. Considerando che sullo store del produttore Windows 10 costa rispettivamente 145 € e 259 € nelle versioni Home e Pro, molti utenti potrebbero accettare il compromesso e risparmiare un bel po' rinunciando alla personalizzazione.

